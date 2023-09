Von Räubern und Kirchenbaumeistern: Denkmäler erzählen ihre bewegte Geschichte

Von: Johannes Thoma

Teilen

Talent für Lichtkunst: Dan Flavins Installation im Fischerbau ist beim Tag des offenen Denkmals zu besichtigen. © EMANUEL GRONAU

Wie Menschen dank ihres Talents Dinge für die Ewigkeit geschaffen haben, zeigt der Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September: Unter dem Motto „Talent Monument“ sind im Landkreis verschiedene Objekte zu besichtigen – vom Bierkeller bis zur Kapelle.

Landkreis – Ein unscheinbares Gotteshaus mit einer mindestens 500 Jahre alten, bewegten Geschichte ist die St.-Ursula-Kapelle in Hohenfurch, die am Tag des offenen Denkmal als eines von bundesweit 8000 Objekten besichtigt werden kann. Sie wurde vermutlich von den Lechflößern erbaut und beherbergte wertvolle Heiligenfiguren und einen Flügelaltar.

Darauf wurden auch Einbrecher aufmerksam, die Ende der 60er und Anfang der 70er des vorigen Jahrhunderts in die Kapelle eindrangen und neben Heiligenfiguren die beiden Altarflügel mit Darstellungen der Heiligen Antonius und Wolfgang stahlen. Letztere hatten sie vorher abgerissen. Rund 40 Jahre später tauchten die Reliefs bei einer Auktion in Köln wieder auf. Die Polizei schaltete sich ein, und die – inzwischen rechtmäßige – Besitzerin der Kunstwerke zeigte sich großzügig und gab sie der Gemeinde zurück. Das Auktionshaus in Köln hatte die beiden Figuren zu einem Mindestpreis von 25 000 Euro aufgerufen.

Nachbildungen sind in der Kapelle zu besichtigen

Am Sonntag können die Besucher diese Originale nicht mehr besichtigen, sie befinden sich im Stadtmuseum Schongau. Die Gemeinde hat sie durch Nachbildungen ersetzt. Guntram Vogelsgesang, Bürgermeister der Gemeinde und Vorsitzender des Fördervereins, wird bei einer Führung noch mehr über das Gotteshaus und seine Geschichte zu erzählen haben.

Das denkmalgeschützte Haus in Kerschlach. © Privat

Ebenfalls bewegt ist die Geschichte des halb so alten Märzenbierkellers der Augustiner-Chorherren in Polling. Den Fischerbau, wie er heute meist genannt wird, errichtete Johann Michael Fischer 1745/46. Fischer gilt als einer der bedeutendsten Baumeister des 18. Jahrhunderts. Seine Spezialität: Kirchen; unter anderem die Stiftskirchen Dießen, Altomünster und Ottobeuren hat er gebaut. Der neben der Klosterwirtschaft gelegene Bierkeller ist eines der wenigen profanen Bauwerke des Meisters, das er im Auftrag des Klosters errichtete. „Man spürt das Gefühl für Proportionen“, sagt Michael Jarnach, dessen Familie seit dem Jahre 1806 im Besitz des Areals ist.

Flavins Lichtkunst im Bierkeller

Ihn fasziniert, wie es schon im 18. Jahrhundert gelungen sei, das Bier kühl zu halten; zu verdanken sei dies der unterirdischen Lage, wenig Sonneneinstrahlung und einem ausgeklügelten Lüftungssystem. Heute wird der Fischerbau für Ausstellungen, Konzerte und Lesungen genutzt. Hauptattraktion ist indes eine in Blau- und Rottönen gehaltene Lichtkunst des 1996 verstorbenen New Yorker Künstlers Dan Flavin – Material: handelsübliche fluoreszierende Leuchtstoffröhren, streng geometrisch angeordnet. Je nach Standort des Betrachters entfalten sie eine ganz unterschiedliche Wirkung. Am Samstag und am Sonntag (jeweils 15 Uhr) wird Jarnach bei Führungen über die Kunst im und am Gebäude erzählen. Dan Flavins Lichtkunst ist dauerhaft im Fischerbau untergebracht.

Wildsteig zweimal vertreten

Gleich zweimal vertreten ist Wildsteig beim 30. Tag des offenen Denkmals: Zum einen mit dem ehemaligen Pilgerhaus aus dem Jahr 1908, das nahezu originalgetreu restauriert wurde, zum anderen mit der Lourdesgrotte unterhalb der Kirche.

Schmuckstück: St. Ulrichs-Kapelle in Hohenfurch © Guntram Vogelsgesang

Beim Tag des offenen Denkmals sind auch Weilheim, Pähl, Raisting („Schmalzer Hof“ und Radom), Seeshaupt und Steingaden mit dem ehemaligen Garten- und Komödienhaus des Klosters. Außerhalb des Landkreises sind unter anderem das Kammerl-Kraftwerk in Saulgrub, der Schacky-Park in Dießen, die Denkmallok E 6904 „Johanna“ am Bahnhof Murnau und das Künstlerhaus Gasteiger in Utting zu besichtigen.

Weitere Infos: unter www.tag-des-offenen-denkmals.de/