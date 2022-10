„Das ist schon vogelwild“: Mit 110 km/h durch Polling gebrettert

Von: Bernhard Jepsen

Glück gehabt: Wenn der Raser geblitzt worden wäre, hätte er einige Monate zu Fuß gehen dürfen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Pollinger Ortsdurchfahrt ist eine stark frequentierte Verkehrsachse. Das bestätigte nun auch eine Verkehrserfassung, die von der Gemeinde beim kommunalen Zweckverband Oberland in Auftrag gegeben wurde. Und: Es wird zum Teil zu schnell gefahren.

Polling – „Es ist schon immens, was bei uns durchs Dorf fährt. Noch mehr muss nicht sein“, erklärte Bürgermeister Martin Pape (CSU), als in der jüngsten Sitzung des Pollinger Gemeinderats die Ergebnisse der Verkehrserfassung präsentiert wurden. Über den kommunalen Zweckverband hatte die Gemeinde zwei Messtellen im Ort einrichten lassen – einmal an der Ecke „Weilheimer Straße/Tassilostraße“ und einmal an der Hofmarkstraße nahe der Bushaltestelle.

An der Weilheimer Straße wurden im Zeitraum vom 20. Juli bis 3. August Verkehrsdaten aufgezeichnet. Das Ergebnis: In den zwei Wochen fuhren über 51 000 Fahrzeuge auf der Weilheimer Straße. Insgesamt hat es dabei 517 Geschwindigkeitsverstöße gegeben, wobei kleinere Überschreitungen nicht dokumentiert wurden. Der Großteil lag zwischen sechs und 15 km/h über der Tempogrenze.

Grundlage für die weitere Planung

„Allerdings gab es auch Fahrzeuglenker, die mit 110 km/h durch den Ort durchgebrettert sind“, berichtete Rathausmitarbeiter Jürgen Vavrovec: „Das ist schon vogelwild.“ Ebenfalls interessant: Auf der Fahrspur ortseinwärts wurden „nur“ 148 Tempoverstöße registriert, während es Richtung Weilheim 369 waren. Weitaus weniger Verstöße hat es in der Messwoche vom 3. bis 10. August auf der Hofmarkstraße gegeben. Dort wurden nur 20 Tempoüberschreitungen erfasst – allerdings auch mit deutlichen Ausreißern und 100 km/h auf dem Tacho: „Da langt man sich wirklich ans Hirn“, lautete Vavrovecs Kommentar dazu. Die Verkehrsbelastung lag bei knapp 7000 Fahrzeugen: „Das ist relativ viel. Ich hätte nicht gedacht, dass da so viele Autos durchfahren“, so Vavrovec.

Die Verkehrserfassung soll für die Gemeinde Basis für die weitere Planung einer möglichen, flächendeckenden Ausweisung von Tempozonen im Ort sein – wobei die Ortsdurchfahrt in der Zuständigkeit des Staatlichen Bauamts liegt, wie Pape betonte: „Dort kennt man die Zahlen. Die Mitarbeiter sind angesichts der Ergebnisse auch erschrocken.“ Laut Pape wäre die Angelegenheit einfach zu lösen: „dann nämlich, wenn sich die Leute einfach daran halten würden, was tempomäßig gilt“.

„Kinder müssen nicht mit dem Auto bis ins Klassenzimmer gefahren werden“

Im Rahmen des Tagesordnungspunkts kam auch noch einmal das verkehrstechnische Sorgenkind „Kirchplatz“ zur Sprache. „Ich habe bei den Elternabenden in Schule und Kindergarten deutlich gesagt, dass man seine Kinder nicht mit dem Auto bis ins Klassenzimmer oder in den Gruppenraum fahren muss“, erklärte Pape. Um das Klostergelände herum gebe es genügend Haltemöglichkeiten, an denen man die Kinder aussteigen lassen könne.

Klaus Hecker (WGP) schlug in dem Zusammenhang vor, das Thema „Entlastungsbrücke“ noch einmal aufzugreifen. Gemeint ist damit ein Verbindungssteg über den Tiefenbach Richtung Schule, der vor der engen Torbogeneinfahrt platziert werden könnte. Pape berichtete, dass diesbezüglich Gespräche liefen. Der Grundeigentümer stehe dem möglichen Projekt grundsätzlich offen gegenüber. Lediglich ein Nachbar habe Bedenken angemeldet. „Ich finde die Lösung super. Eine Brücke wäre genau das Richtige. Dann müssten nicht mehr alle durch den Torbogen und über den Kirchplatz fahren oder laufen“, so Pape.