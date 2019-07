„Das war wirklich eindrucksvoll“

Von Station zu Station konnten die Besucher am Samstag beim beeindruckend vielseitigen Kulturtag in Polling flanieren – bei schweißtreibenden Temperaturen. Der Bogen spannte sich von Führungen an historisch interessanten Orten über Ausstellungen bis zum Konzert.

Polling –Dass der Blick beim Betreten des Kirchplatzes vor dem Kloster als erstes auf einen „Kühlwagen für artgerechte Bierhaltung“ fällt, muss an den wahnsinnigen Temperaturen liegen. Doch dann ist das Ohr gefangen: Aus der Klosterkirche dringen wunderbare Töne. Hinein also, wo die Sopranistin Andrea Jarnach mit dem Organisten Stefan Niebler gerade für das Abendkonzert probt. Nichts Geringeres als Mozarts „Exsultate, jubilate“ haben sie in Arbeit – der Prüfstein für jeden Koloratursopran. Was Jarnach keine Probleme zu bereiten scheint: Blitzsauber perlen die silbern schimmernden Tonkaskaden von der Orgelempore hinunter in den Kirchenraum. Der Besuch dieses Konzertes verspricht ungetrübten Genuss.

Ungern löst man sich: zum einen von der wunderbaren Musik, zum anderen von der wohligen Kühle der Kirche. Denn draußen hüllt einen die Hitze sofort wieder unbarmherzig ein. Unter riesigen Sonnenschirmen nimmt gerade die Jugendkapelle des Musikvereins Aufstellung. Außer den Gästen, die nebenan (ebenfalls gut beschirmt) auf den Bierbänken rasten, sind kaum Zuhörer zu sehen. Doch Bernd Berg, der Dirigent, gibt sich zuversichtlich: „Wenn wir erst mit Spielen angefangen haben, kommen die dann schon…“ Mitgebracht für dieses einstündige Konzert haben die jungen Musiker traditionelle Blasmusik, als erstes liegt eine Polka auf den Pulten, aber auch ein „bisschen was Modernes“, wie Dirigent Berg ankündigt. Auf der kleinen Brücke schräg gegenüber drängeln sich ein paar Passanten im Schatten. Dann geht’s los! So munter spielt die Kapelle auf, dass es gleich ein paar Grad frischer zu werden scheint.

Also beschwingt hinüber zum Kloster, denn auch dessen Türen stehen heute, zumindest teilweise, offen. Vor dem Klostereingang ist ein riesiges Kuchenbüffet aufgebaut. Daneben etliche Bierbänke, die im Schatten des imposanten Gebäudes ohne Sonnenschirme auskommen. Der Lust auf Kuchen scheint die Hitze keinen Abbruch zu tun. „Wir haben bisher deutlich mehr verkauft, als erwartet“, freut sich das Verkaufsteam.

Drinnen stehen dann zwei Säle offen: der Tassilosaal im ersten Stock und der Prälatensaal im zweiten Stock. Die Holzstiegen hinauf und die alten Dielen der Flure knarren eindrucksvoll. Und gemahnen, dass man auf historischem Terrain wandelt. Völlig leer zeigt sich der Tassilosaal, obwohl er eine erfrischende Kühle und prachtvolle Gemälde zur Tassilo-Legende zu bieten hat. So kann man in Ruhe niedersitzen und diese sowie die prachtvolle Stuckverzierung studieren. Auch der Prälatensaal einen Stock höher ist verwaist. Auf einem Podium steht ein schwarzer Flügel; Konzertbestuhlung ist aufgestellt. Hier ist der Stuck sogar farbig ausgestaltet.

Ein Blick auf die Uhr: Es wird Zeit, zur Führung „Polling, das Malerdorf“ im Museum aufzubrechen. Schon von weitem sind die Blasmusik-Klänge der Kapelle zu vernehmen; sie lassen den Schritt auf dem Weg zum Museum federn. Dominik von König sieht sich hier ganz oben bei schweißtreibenden Temperaturen nur wenigen Interessenten gegenüber. Doch nicht nur die Hitze ist daran schuld. Das Angebot sei eigentlich zu groß, meint eine Besucherin mit dem Blick in den Programmzettel. „Man weiß heute gar nicht, was man auswählen soll.“ Diese Führung jedenfalls ist eine gute Wahl. Von König vermag es, kurz und verständlich Zusammenhänge herzustellen. „Als die Klöster bei der Säkularisation aufgelassen wurden, verloren die Künstler ihre Auftraggeber“, erzählt er. „König Max gründet zwar in München die Akademie als hervorragende Ausbildungsstätte, aber wo kommt der notwendige Lebensunterhalt her?“ Das aufkommende Interesse an Landschaftsbildern habe die Maler dann scharenweise an die oberbayrischen Seen und die Gebirgslandschaften geführt. „Wichtig war auch: Es musste ein gutes Wirtshaus geben, denn die Maler quartierten sich ja wochenlang ein. Oder eben ein Kloster wie hier in Polling, das die Künstler für wenig Geld aufnahm.“ Um die 400 Maler haben im Klosterdorf gelebt und gearbeitet, erfährt man weiter. Darunter 80 aus den USA, was Frank Duveneck zu verdanken war. Der Amerikaner studierte an der Münchner Akademie und hatte Polling als Sommerdomizil entdeckt – und gleich etliche Kommilitonen mitgebracht. Berühmte Gemälde wie das „Polling Water Girl“ entstammen diesem Zirkel. Dass die Maler, die bei Bauern wohnten, diese porträtierten und die Bilder gegen Kost und Logis eintauschten, erläutert von König ebenfalls anhand einiger Exponate.

Wer so mental gestärkt das Museum verlässt, kann gleich gegenüber bei den „Weineren“ einkehren. Die Wein GbR und die Weinbruderschaft laden hier zur Weinverköstigung samt kleinem Imbiss ein. Das Konzert am Kirchplatz ist mittlerweile beendet; er liegt verlassen in der brütenden Hitze.

Ein Gang noch hinüber zum Schweigharthof. Ulrike Gänswein hat zwei Führungen durch ihre Wohnräume, die Schauplatz der Weltliteratur sind, angeboten; beide waren bestens besucht. Sie freut sich, dass immer mehr Menschen an Thomas Manns Aufenthalten in Polling und deren Niederschlag im Roman „Dr. Faustus“ interessiert seien.

Gegenüber strömen ganze Massen in die Tiefgarage der Firma HK-Engineering, um die historischen Mercedes-Modelle zu besichtigen. Und draußen am Maibaum sammelt der Oldtimer-Bus zum letzten Mal für heute Interessenten ein, die sich zum Regenbogenstadl mit dem „Dream House“ sowie zu Minis Raritätenstadl, der bunten Sammlung des ehemaligen Bürgermeisters Dominikus Weiß, bringen lassen.

„Das war wirklich eindrucksvoll, was Polling so alles zu bieten hat“, sagt eine Besucherin, die das Klosterareal verlässt.

Sabine Näher