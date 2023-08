Weckerle-Pläne: Maschinen statt Kosmetik für Achalaich - Gemeinderat äußert Sorge

Von: Bernhard Jepsen

Teilen

Für das bisherige Firmengelände in Peißenberg sowie den alten Standort in Weilheim seien je nach Nachfrage ein Verkauf angedacht. © Emanuel Gronau

Im Pollinger Teil des Gewerbegebiets „Achalaich“ gibt es eine rund 13 000 Quadratmeter große Brachfläche. Diese gehört der Firma Weckerle. Sie hat nun Pläne vorgelegt.

Polling – Im Herbst 2018 begannen die Erschließungsarbeiten für das Gewerbegebiet in „Achalaich“. Damals machte Unternehmer Thomas Weckerle mächtig Druck. Die Firmensparte „Weckerle-Cosmetics“ (Hersteller für Lippenstifte, Lippenpflegeprodukte und Make-up-Stifte) sollte möglichst schnell von Peißenberg in den Pollinger Teil des neuen Gewerbegebiets umziehen.

Doch dann wirbelte Corona alles durcheinander: „Weckerle-Cosmetics“ musste infolge der Pandemie schwere wirtschaftliche Einbußen verkraften und ist inzwischen an einen Weckerle-Standort nach Eislingen (Baden-Württemberg) verlagert worden. Und was passiert nun mit dem Grundstück in „Achalaich“? Dort soll laut den aktuellen Weckerle-Plänen für die bislang noch im Trifthof untergebrachte „Machines“-Sparte ein neues Werk samt Büroräumen hochgezogen werden.

Ein Werk für rund 150 Mitarbeiter

„Aus firmentechnischen Gründen“, wie es Architekt Michael Kastenbauer im Pollinger Gemeinderat formulierte, sei in Richtung „Maschinenbau“ umgeplant worden. Dabei sei jedoch entwurfstechnisch im Großen und Ganzen an der ursprünglich für „Cosmetics“ vorgesehenen Gebäudekubatur festgehalten worden. „Ziel ist ein durchgängiger Produktionsprozess“, erklärte Kastenbauer: „Der ist momentan in Weilheim nicht wirklich gegeben.“ Im westlichen Grundstücksbereich soll ein überdachter Lagerhof für die Materialanlieferungen positioniert werden. Von dort geht es im Erdgeschoss in die Fertigungs- und Endmontagebereiche. Durchtrennt ist das Werksgebäude von einem „Büroschiff“, das Blickachsen in den Produktionskreislauf ermöglichen und so eine enge Verzahnung zur Verwaltung herstellen soll. Das neue Werk, das im Schichtbetrieb laufen soll, ist für rund 150 Mitarbeiter konzipiert. Kastenbauer erläuterte die Pläne anhand von Bildmaterial.

Ästhetik spielt auch eine Rolle

Im Gemeinderat wurden die Pläne zur Kenntnis genommen – nicht mehr und nicht weniger. Über den bei der Kommune eingereichten Bauantrag soll im vorberatenden Bauausschuss ausführlich debattiert werden. Pollings Kommunalpolitik ist in Bezug auf die Weckerle-Pläne vorsichtig geworden – das war auch im Gemeinderat zu spüren: „Wie sieht es eigentlich mit dem Zeithorizont aus?“, wollte Rathaus-Geschäftsleiter Walter Hildebrandt von Kastenbauer wissen: „Wir warten ja schon eine Zeit lang auf das Bauvorhaben.“ Die Antwort des Architekten: „Es kommt drauf an.“ Anvisiertes Ziel sei es aber, das neue Werk bis 2025 fertigzustellen.

Für den alten Standort in Weilheim und das Firmengelände in Peißenberg sei je nach Nachfrage ein Verkauf angedacht: „Was an Angeboten kommt, wird geprüft“, so Kastenbauer. Markus Pawlowski brachte schließlich noch die „Ästhetik“ für das Vorhaben in Achalaich zur Sprache: „Es ist schon klar, dass es ein funktionaler Industriebau werden soll“, räumte der WGP-Gemeinderat zwar ein. Aber es wäre wünschenswert, wenn das Gebäude außen gefällig gestaltet werden würde – zum Beispiel mit Bepflanzungen. Pawlowski führte auch ein optisches Negativbeispiel in „Achalaich“ an: „Ganz ehrlich: Ich finde den Xylem-Bau richtig hässlich.“.