Wegen Leck in Pollinger Trinkwasserleitung:THW Starnberg legt Bypass

Eine undichte Stelle in einer Trinkwasserleitung in Polling war der Grund dafür, dass am Samstagnachmittag das „Technische Hilfswerk“ Starnberg eine Bypass-Leitung legte.

Polling – Eine undichte Stelle in einer Trinkwasserleitung in Polling war der Grund dafür, dass am Samstagnachmittag das „Technische Hilfswerk“ Starnberg in Polling anrücken musste. Wie derzeitige zweite, künftige erste Pollinger Bürgermeister, Martin Pape gegenüber dieser Zeitung sagte, hatten der Pollinger Bauhof und die Pollinger Wasserwarte zunächst mehrere Stunden versucht, das Leck in der Wasserleitung zu finden.

Nachdem dies nicht gelang, wurde gegen 16 Uhr die „Fachgruppe Trinkwasserversorgung“ des THW Starnberg alarmiert. Wie das THW mitteilt, wurde in Abstimmung mit Pape sowie dem Gesundheitsamt eine 400 Meter lange Bypassleitung verlegt und so die Versorgung der betroffenen Anwohner mit Trinkwasser wieder sichergestellt. Zudem wurde eine mobile Chloranlage installiert. Um 20.30 Uhr war der Einsatz in Polling beendet. Laut Pape wird nun weiter nach dem Leck gesucht.