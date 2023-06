Brauerei, Sternwarte, Riesen-Bibliothek: Das alles gab‘s mal in Polling - Auf Zeitreise mit Maria Hager

Von: Stephanie Uehlein

Als „Maria vom Oberschaffler“ führt Maria Hager Wissbegierige durch ihren Heimatort Polling. © Ruder

Auch um Zeiten, in denen in Polling noch Mönche lebten, Bier gebraut und studiert wurde, geht es bei den Dorfführungen mit Maria Hager (54), die dabei in die Rolle der „Maria vom Oberschaffler“ schlüpft. Und dieser Name kommt nicht von ungefähr.

Polling – Mit der historischen Kleidung, in der sie ihre Zuhörer empfängt, unterstreicht Maria Hager: Für eine Weile wird die Gegenwart jetzt eine untergeordnete Rolle spielen. Bei ihrer Führung geht es auf eine Zeitreise durch die Geschichte Pollings.

Hager hat Polling fest ins Herz geschlossen. Das ist deutlich spürbar, als die Tochter des verstorbenen Altbürgermeisters Dominikus Weiß an einem Abend im Mai mit ihren Zuhörern durch das Klosterdorf streift. Sogar wer schon einiges über die Historie des Dorfes weiß, dürfte dazu von Hager Neues erfahren.

Auch der Erbauer der Frauenkirche in München ist mit Polling verbunden

Dass die 54-Jährige in die Rolle der „Maria vom Oberschaffler“ schlüpft, hat seinen Grund. Sie stammt aus einer alten Pollinger Familie, die seit 1640 im Ort ansässig ist und einst eine Fassmacherei (Schafflerei) für das Kloster betrieb. Ihre eigene Familie, die auch in ihrem „Raritäten-Stadl“ Besucher in die Vergangenheit eintauchen lässt, spielt im Laufe der Führung aber eine untergeordnete Rolle. Hager lässt Persönlichkeiten wie dem engagierten Propst Franz Töpsl und Jörg Ganghofer, dem Erbauer der Frauenkirche in München, quasi den Vortritt.

Ehe es zu Beginn der „Erlebnisführung“ in die Stiftskirche geht, taucht Hager bei ihrem Vortrag weit in Pollings Vergangenheit ein: in die Jungsteinzeit, in der es am Jakobsee schon Siedler gab, aber auch in die Zeit um 750, als Herzog Tassilo III. der Legende nach einen heiligen Schatz fand und das Kloster gründete. Zu dem Schatz soll das Kreuz am Hochaltar der Stiftskirche gehören, das allerdings laut Forschung aus jüngerem Holz besteht, wie Hager deutlich macht.

Der Tag des Kreuzmarkts soll laut Hager in Polling ein Feiertag bleiben

Bis heute gibt es den im 14. Jahrhundert begründeten Kreuzmarkt, der nach den Worten der 54-Jährigen zwischenzeitlich nach Weilheim verlegt worden war, dann aber wieder nach Polling zurückkam. Früher sei am Markttag, dem 3. Mai, sogar am Ort schulfrei gewesen, sagt Hager. Jetzt gibt es an dem Tag besondere Aktionen für die Kinder der Grundschule. „Wir wollen, dass der Feiertag in Polling bestehen bleibt“, so die Führerin.

Dass Bürgerengagement etwas bewirken kann, macht Hager in der Kirche angesichts der Leinberger-Madonna, einem „Meisterwerk der Bildhauerkunst“, deutlich. Das Werk aus dem 16. Jahrhundert sei einmal zur Begutachtung nach München gebracht worden und dann nicht mehr nach Polling zurückgekehrt. Bis Bäuerinnen durch ihr Engagement die Rückgabe bewirkten, wie Hager berichtet. Seit 1990 ist die Madonnenfigur wieder im Klosterdorf.

In Polling gab es einst die zweitgrößte Bibliothek Bayerns

Nicht besichtigen kann die Gruppe bei der Führung den berühmten Bibliotheksaal, der einst die nach der Hofbibliothek in München zweitgrößte Bibliothek Bayerns beherbergte. Doch auch über ihn berichtet Hager einiges: zum Beispiel, dass seine Errichtung im 18. Jahrhundert später als geplant begann, weil man Bauholz, das zunächst für die Bibliothek gedacht war, nach Murnau brachte. Dort wurde das Material für Aufbauarbeiten nach einem Brand benötigt. Später gab es in dem von Propst Töpsl in Auftrag gegebenen Saal rund 80 000 Bände – ehe die Säkularisation von 1803 dem Augustiner-Chorherrenstift ein herbes Ende setzte. Im Zweiten Weltkrieg wurden im Bibliotheksaal zahlreiche Bilder gelagert, darunter soll auch ein Selbstporträt von Albrecht Dürer gewesen sein. Heute finden dort viele Konzerte statt. „In Künstlerkreisen gilt der Saal als der mit der besten Akustik Europas“, so Hager stolz.

Ab dem 15. Jahrhundert wurde in Polling Bier gebraut

Wo die Klosterapotheke war, wo die frühere Schule und wo das 1796 errichtete Brauhaus des Klosters – das alles zeigt die 54-Jährige der Besuchergruppe. Ab dem 15. Jahrhundert ist in Polling Bier gebraut worden, wie sie sagt. Bis in die 1970er Jahre habe es vor Ort noch eine Getränkeproduktion gegeben.

Auch ein Straßenschild ist ein Ziel, das Hager mit ihrem kleinen Tross ansteuert. „Jörg-Ganghofer-Straße“ lautet die Aufschrift. Der bereits erwähnte Baumeister stammte aus Polling, wo er wahrscheinlich um 1450 eine heute nicht mehr existierende Pfarrkirche errichtete.

An vielen historischen Orten wird bei der „Erlebnisführung“ ein Stopp eingelegt, hier nahe der „Alten Klosterwirtschaft“. © Ruder

„Ich bin sprachlos“, so eine Teilnehmerin

Dass Polling historisch viel zu bieten hat, stößt in der Besuchergruppe auf Bewunderung. „Ich bin sprachlos“, sagt eine Teilnehmerin. „Polling ist viel geschichtsträchtiger als Weilheim.“

Dabei hat Hager ihr Programm noch lange nicht abgeschlossen. Mit vielen Details geht es weiter durch Pollings Historie. Einen Mann, der den Ort prägte, könnte man laut Hager als „Workaholic“ bezeichnen: den Propst Franz Töpsl (1711-1796), unter dem das Kloster eine Blütezeit erlebte. Sogar eine Sternwarte richtete der engagierte Geistliche ein.

Früher konnte man in Polling sogar studieren

Den Führungsteilnehmern erklärt Hager, dass man in Polling einst unter anderem Theologie, Geschichte und Literatur studieren konnte, aber auch dass die Klostergebäude heute nicht nur das Hospiz beherbergen, sondern etwa auch eine Organisten-Wohnung, die Pfarrei und den Pfarrsaal. Seit 1892 gibt es in Polling – mit Ausnahme einer Pause in den 1940er Jahren – ein Kloster der Dominikanerinnen von Donauwörth. Derzeit leben nur noch zwei Schwestern vor Ort.

Etwa beim Bau der Alten Pinakothek in München (1836) gehörte laut Hager die beim Kloster gelegene Ziegelei zu den Lieferanten. Seit dem 16. Jahrhundert habe sie Ziegel nach auswärts verkauft.

Hans Kleissl und seine Verdienste um Polling

Nun kommt die Führerin auf Hans Kleissl zu sprechen. Dieser ließ nicht nur in der jüngeren Vergangenheit das ehemalige Klostergut, die Alte Ziegelei und deren Umfeld aufblühen. Er ist auch bekannt für seine Werkstatt, in der „Mercedes-Benz 300 SL“ restauriert werden.

Nach einem Stopp am Haus, das eng mit der Literatenfamilie Mann verbunden ist, und nach einer Beschreibung von Polling als Künstlerort geht es zurück zur Stiftskirche. Dort lädt Hager die Gruppe am großen Weinfass am Tiefenbach auf einen kleinen Abschlusstrunk ein: Aus nostalgisch anmutenden Tonbechern wird Wein aus Südtirol getrunken. Natürlich fehlt auch in dem Fall der Bezug zu Polling nicht: Südtiroler Wein kam früher von den Weinbergen des Klosters nach Bayern. Heute erinnern ein Weinverkauf und andere Angebote im Dorf an diese Verbindung von einst.

Führungen mit Maria Hager Maria Hager, Mutter von fünf Söhnen, macht auch Führungen im Heimatmuseum und im „Raritäten-Stadl“ in Polling. Sie engagiert sich vor Ort als erste Vorsitzende im Gartenbauverein und als Beisitzerin im Motorsportclub. Zudem ist sie Kräuterpädagogin, bietet Wildkräuterführungen und Kochkurse an.

Hagers etwa zweistündige „Erlebnisführungen durchs historische Polling“ gibt es wieder am 5. Juli, 2. August, 5. September und 4. Oktober (jeweils ab 17 Uhr) sowie am 21. und 22. Juli anlässlich des Musikfests (jeweils ab 10.30 Uhr). Treffpunkt ist immer am Kirchplatz. Zusätzlich bietet Hager für Gruppen ab fünf Teilnehmern individuelle Termine an (Kontakt: Telefon 0881/49076, E-Mail maria@dorffuehrung.de).