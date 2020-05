Georg Hörtnagel  brachte die Klassikstars nach Polling

Polling – Er hat Polling Musikereignisse beschert, wie sie weltweit wohl in kaum einem Ort vergleichbarer Größe zu erleben sind: Der Konzertveranstalter Georg Hörtnagel brachte Klassikstars wie Alfred Brendel, Karl Richter, Barbara Hendricks, Julia Fischer, Yehudi Menuhin, Friedrich Gulda oder Hermann Prey in den Pollinger Bibliotheksaal.

Mit 93 Jahren verstorben

Dank seiner Liebe zu diesem Saal und dessen herausragenden Akustik gab es dort seit 1975 weit über 500 Konzerte international renommierter Künstler, darunter praktisch aller bedeutenden Streichquartette und Klaviertrios. Nun trauert Polling um den Impresario: Am 1. Mai ist Georg Hörtnagel im Alter von 93 Jahren verstorben.

Viele Pollinger Konzerte

Neben seinen Veranstaltungen in der Münchner Philharmonie, im Herkulessaal oder in der Nürnberger Meistersingerhalle lagen Hörtnagel die Pollinger Konzerte immer besonders am Herzen. „Ich werde Polling die Treue halten, so lange es mich gibt“, versprach er 2011 – obwohl er für diese Reihe „seit einigen Jahren nur draufzahle“. Die Stars der Szene, so fügte er augenzwinkernd hinzu, habe er oftmals geradezu zu Auftritten im Klosterdorf genötigt: „Ihr dürft in München spielen, wenn ihr für weniger Geld auch in Polling spielt.“

2010 gab es den Kulturpreis

2010 hat die Gemeinde Polling Georg Hörtnagel den Kulturpreis verliehen, 2018 ernannte sie ihn zum Ehrenbürger – „für sein Lebenswerk im Zusammenhang mit dem Pollinger Bibliothekssaal, der die Bedeutung des historischen Klosterortes als Stätte der Kultur über vier Jahrzehnte gefestigt hat und auch in der Gegenwart immer wieder aufs Neue belegt“, so Kulturreferent Michael Jarnach in einem Nachruf der Gemeinde.

Bei Stubenmusik aktiv

Hörtnagel – einst Solokontrabassist im Orchester der Münchner Staatsoper, ehe eine Handverletzung seine Konzertkarriere früh beendete und er hauptberuflich die Leitung der „Münchner Konzertdirektion Hörtnagel“ übernahm – trat auch selbst regelmäßig im Bibliotheksaal auf. Seit 1981 war er alljährlich beim von ihm selbst initiierten „Advent in Polling“ zu hören, als Kontrabassist der „Königswiesener Stubenmusik“ –zuletzt im Dezember 2017.

Würdigung im Gemeinderat

Laut Bürgermeister Martin Pape wird vor der konstituierenden Sitzung des Pollinger Gemeinderats am Donnerstag, 7. Mai, Hörtnagels Wirken gewürdigt. „Durch die kluge Nachfolgeregelung mit seiner Tochter Konstanze Hörtnagel, Andreas Schessl und Sonia Simmenauer“ habe er rechtzeitig dafür gesorgt, dass im Bibliotheksaal künftig auch ohne ihn Konzerte „in gewohnter Qualität“ möglich sind, schreibt Jarnach in seinem Nachruf: „So werden wir dem Geist der Konzertidee von Georg Hörtnagel, seinem Qualitätsanspruch und vor allem seiner Liebe zur Musik hier hoffentlich noch lange begegnen.“