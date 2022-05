Zwei Hospize unter einem Klosterdach

Von: Boris Forstner

Mit einem Anbau an das Kloster Polling im Vordergrund soll neben dem bestehenden Hospiz auch ein teilstationäres Kinderhospiz entstehen. © Ralf Ruder

Bei einem deutschlandweit einmaligen Projekt sollen im Kloster Polling bald zwei Hospize unter einem Dach ihre Heimat finden: Zum bestehenden Hospiz, das von bisher zehn auf 14 Betten erweitert werden soll, kommt ein teilstationäres Kinderhospiz mit acht Plätzen. Gestemmt wird das 17,5 Millionen Euro teure Mammutprojekt rein ehrenamtlich.

Polling – Die Nachfrage nach Hospizplätzen ist groß, die zehn Plätze in Polling – das dortige Hospiz ist für die Landkreise Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen und Bad Tölz-Wolfratshausen sowie die südlichen Teile der Landkreise Starnberg und Landsberg zuständig – sind zu 95 Prozent immer belegt, sagt Renate Dodell. Die ehemalige CSU-Landtagsabgeordnete ist als Vorsitzende des Hospizvereins die treibende Kraft des Projekts, das vor zweieinhalb Jahren mit den ersten Ideen begann.

Jetzt waren die Verantwortlichen so weit, um das einzigartige Projekt konkreter vorzustellen. Zu Gast in Polling war auch der Augsburger Bischof Bertram Meier, denn die Diözese unterstützt das Projekt mit 4,5 Millionen Euro. „Es ist ein Glücksfall, was hier im Kloster Polling passiert“, lobte er. Neben dem finanziellen Beitrag der Kirche hob er auch die Initiative der Dominikaner-Klosterschwestern aus Polling und deren Mutterhaus in Donauwörth hervor, „die ihr Tafelsilber veräußern, um dieses Mammutprojekt realisieren zu können“. Denn das Kloster verkauft nicht nur Bauland in Klosternähe, um seinen drei Millionen Euro teuren Beitrag leisten zu können, sondern stellt auch das Grundstück für den Neubau unentgeltlich zur Verfügung.

Es darf tatsächlich ans denkmalgeschützte Kloster angebaut werden

Apropos Neubau: Das ist noch eine Besonderheit des Vorhabens. Denn eigentlich ist es undenkbar, an ein Kloster einen Neubau anzusetzen. Doch die Vorgespräche mit den Denkmalschutzbehörden waren positiv, alles wurde abgestimmt. Wie die neuen Gebäude, die das Kloster abschließen sollen, aussehen werden, ist noch nicht heraus. Das soll erst im nächsten Schritt geklärt werden, sagte Rudolf Mitterhuber, Geschäftsführer des St. Ulrichswerks, das im Auftrag des Klosters Planung und Bau übernimmt. Er deutete schon an, dass das Vorhaben aufgrund der derzeitigen Lage am Bau mit exorbitanten Preissteigerungen und Lieferengpässen nicht einfach werden wird.

Die Finanzierung wird ein Kraftakt

Zumal die Finanzierung ein Kraftakt wird. Neben den Geldern von Diözese und Kloster wollen sowohl der Hospizverein im Pfaffenwinkel, der das Erwachsenen-Hospiz betreibt, als auch die gemeinnützige Haus Anna gGmbH für das teilstationäre Kinderhospiz jeweils zwei Millionen Euro beitragen. Durch diesen hohen Bauzuschuss soll die künftige Miete, die ans Kloster gezahlt wird, weiterhin einigermaßen niedrig ausfallen wie bisher. Letztlich fehlen noch weitere sechs Millionen Euro, die laut Dodell über Kredite finanziert werden sollen – staatliche Mittel werden wohl nicht angefragt.

Deshalb wird ab sofort mit dem am Donnerstag frisch gegründeten gemeinsamen Förderverein begonnen, Spenden und nichtstaatliche Mittel für Bau und Ausstattung sowie den späteren Betrieb zu sammeln, sagte Dodell. Damit das einzigartige Projekt in drei bis fünf Jahren auch Wirklichkeit geworden ist.

