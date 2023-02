Z(S)eiten für Deine Balance

Teilen

2023 richtig durchstarten mit dem Programm der Volkshochschulen Pfaffenwinkel. © VHS Magazin

Das gemeinsame Frühjahr/Sommer-Programm-Heft der Volkshochschulen Weilheim, Penzberg und Peißenberg ist da!

Die Volkshochschulen Weilheim, Penzberg und Peißenberg haben wieder ein umfangreiches Programm für das Frühjahrs-/ Sommersemester 2023 aufgelegt. Die neuen Kurse und Veranstaltungen können ab sofort gebucht werden.

Resilienz und psychische Gesundheit stärken

Das aktuelle Semesterthema an allen Volkshochschulen im Landkreis heißt: „Z(S)eiten für Deine Balance“.

Hier widmen sich die Volkshochschulen nicht nur der Frage, wie Sie die eigene Resilienz und physische Gesundheit stärken können, sondern zeigen auch mit Angeboten in Präsenz und digital rund um die Themen Energie und Finanzen Wege auf, in diesen Bereichen die Balance zu halten.

Vorträge mit Experten sowie Kurse live und digital

Als Stützpunkt für Verbraucherbildung bieten die Volkshochschulen im Pfaffenwinkel ein breites Angebotsspektrum: Informieren Sie sich in Kursen und Vorträgen unserer unabhängigen Experten über so wichtige Themen wie Geldanlange, sparsames Haushalten, Energiesparen und vieles mehr.

Mit ihren günstigen und qualitativ hochwertigen Kursen und Veranstaltungen in Präsenz und digital sind Volkshochschulen ein sehr wichtiger Anker in diesen Zeiten.

Vhs-Programm Online oder Druckversion erhältlich

Das neue vhs-Programmheft der Volkshochschulen Weilheim, Penzberg und Peißenberg ist jetzt online, sowie in gedruckter Form erschienen. Am 3. Februar lag es bereits der Ausgabe des Weilheimer Tagblatts/Penzberger Merkurs bei. Natürlich finden Sie es auch an den gewohnten Auslagestellen in Geschäften, Banken und den vhs-Geschäftsstellen.

Blättern Sie sich hier durch das Programmheft

Jetzt anmelden zum vhs-Kurs An alle Alters- und Interessensgruppen richtet sich das breit gefächerte Kursangebot, das insgesamt mehr als 700 Kurse umfasst. Anmelden können Sie sich über die vhs-Homepages: www.vhs-weilheim.de www.vhs-penzberg.de www.vhs.peissenberg.de sowie telefonisch, per E-Mail oder, persönlich in der jeweiligen vhs-Geschäftsstelle.

Die vhs-Teams in Weilheim, Penzberg und Peißenberg freuen sich auf zahlreiche „bildungshungrige“ Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Neues lernen wollen.