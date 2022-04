Weilheim: So geht’s weiter mit dem Radverkehrskonzept

Von: Magnus Reitinger

Die Schöffelhuberstraße in Weilheim ist eine Fahrradstraße. An weiteren Projekten, die Radlern dienen sollen, wird gearbeitet. © Ruder/Archiv

Vor sieben Monaten hat der Stadtrat ein Radverkehrskonzept für Weilheim beschlossen. Und wie steht’s um die Umsetzung? Das hat die neue Projektverantwortliche jetzt im Bauausschuss erklärt.

Weilheim – Der Beschluss liest sich ganz einfach: Einhellig hat Weilheims Stadtrat im September 2021 „der Entwicklung eines durchgängigen, attraktiven und zügig befahrbaren Fahrrad-Hauptnetzes“ in der Kreisstadt zugestimmt. Dazu gehört auch „die Einrichtung von geeigneten Querungsmöglichkeiten der Kfz-Hauptstraßen für die Fahrrad-Hauptrouten“. Pilotprojekte sind der Prälatenweg und die Johann-Baur-Straße, die „als Fahrradstraßen mit Vorrang für den Radverkehr“ ausgewiesen werden sollen – ersterer samt Einbahnstraßenregelung für den Anliegerverkehr, letztere mit Fahrbahnverengungen.

Sieben Monate später sind immerhin schon eine Projektverantwortliche festgelegt und erste Schritte eingeleitet: Bei Stadtbauamt-Mitarbeiterin Katrin Fischer laufen ab sofort alle Informationen für die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes zusammen. Sie organisiert die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Abteilungen im Rathaus (inklusive Klimaschutzmanagerin Katharina Segerer und Radverkehrsbeauftragtem Stefan Frenzl) und stellt die Themen in den jeweiligen Gremien vor. Für Bürgerbeschwerden und „sonstige Mängelbeseitigungen“ ist sie allerdings nicht verantwortlich, wie betont wird.

Beim bundesweiten Fahrrad-Aktionstag am 30. April wird das Radverkehrskonzept präsentiert

Beim ersten Kurzbericht im Bauausschuss hat Fischer jetzt das Vorgehen skizziert: Es wurde eine interne Arbeitsgruppe gebildet und das Thema „Radverkehr“ (samt neuem Logo) auf der Website der Stadt implementiert. Mit allen Akteuren sind zweimal jährlich Treffen geplant, bei denen über den Stand informiert und das weitere Vorgehen beraten wird. Präsentiert werden soll das Radverkehrskonzept etwa am 30. April im Rahmen eines bundesweiten Fahrradtag-Aktionstages und am 22. Mai im Zuge des „Klimafrühlings“. Bis dahin will das Büro „Gevas, Humberg & Partner“ zusätzliche Anregungen in das Konzept eingearbeitet, eine Prioritätenliste erstellt und „Grobkosten“ für die Umsetzung ermittelt haben.

Für die Pilotprojekte – die Route vom Prälatenweg zur Innenstadt sowie die Anbindung der Johann-Baur-Straße mit Übergang der B 2 – läuft laut Fischer bereits die Ausschreibung der Planung, Öffentlichkeitsarbeit und Evaluierung. Auch mögliche Fördermittel werden geklärt. 2023 könnten die Maßnahmen an der Baur-Straße, 2024 die am Prälatenweg umgesetzt werden. „Je nach Haushalt und Manpower“ wären parallel jeweils ein bis zwei kleinere Projekte aus der Prioritätenliste umsetzbar. Von weiteren Anträgen sollten die Fraktionen vorerst absehen, bat Fischer: Man müsse sich fürs erste „auf diese festgelegten Strecken fokussieren“.

