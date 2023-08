Anschnallen bitte: Ausflug zum Mond startet demnächst mitten in Oberbayern

Von: Sebastian Tauchnitz

Astronauten bei der Landung und ihrer Arbeit auf dem Mond beobachten können ab Mai 2024 die Besucher des Radoms in Raisting. Dann wird die neue Ausstellung „Virtuelle Welten“ eröffnet. © ENTWURF: VR-DYNAMIX GMBH/RADOM

Selten war ein Ausflug auf den Erdtrabanten so bequem und problemlos möglich: In den kommenden Monaten soll im Radom in Raisting die Ausstellung „Virtuelle Welten“ realisiert werden. Dabei wird auch ein Spaziergang auf dem Mond ganz einfach möglich sein.

Raisting – Radom-Geschäftsführer René Jakob konnte einem fast ein bisschen leidtun. Da präsentierte er wirklich spektakuläre Neuigkeiten aus dem weltbekannten Denkmal im Kreistag. Und doch musste er im Eiltempo durch seine Präsentation hetzen, weil alle auf die Debatte zum Haushalt und zur Krankenhaus-Zukunft warteten.

Dabei hätte die neue Ausstellung unter dem Arbeitstitel „Virtuelle Welten“, die er im Kreistag erstmals vorstellte, durchaus die volle Aufmerksamkeit des Gremiums verdient. Schließlich handelt es sich um einen Meilenstein bei der Umsetzung der Machbarkeitsstudie, die erstellt wurde, um Wege zu finden, mehr Besucher in das Denkmal zu locken. In der Studie war vorgeschlagen worden, im Antennensockel ein interaktives Lern- und Erlebnislabor einzuplanen. Ein Schwerpunkt sollte dabei auf den Themen Raumfahrt und Technologie liegen. Das soll nun mit der Ausstellung erreicht werden.

Ein Hauch von Star Trek: Interaktive Displays und VR-Decks

Zielgruppe sei, so René Jakob gegenüber der Heimatzeitung, ein junges Publikum – Schüler und Auszubildende. Dadurch, dass auch die historischen Apollo-Missionen aufgegriffen werden, will man allerdings auch ein breiteres Publikum ansprechen. Die Themen „Raumfahrt“, „Entwicklung der Technik und Architektur in Bayern“ und „Industrialisierung“ sollen den Besuchern mit Hilfe interaktiver Displays und so genannten VR-Decks, bei denen man in virtuelle Welten eintauchen kann, dargestellt werden. Die Inhalte der Ausstellung und Themen bestehen zum größten Teil aus digitalen Animationen und Abbildungen, welche mit Hilfe von interaktiven Displays durch die Gäste beeinflusst werden können.

„So wird unter anderem ein Spaziergang auf dem Mond ermöglicht und die Astronauten der Apollo-Missionen, können quasi bei der Landung und ihrer Arbeit auf dem Mond beobachtet werden“, so der Radom-Geschäftsführer weiter.

Zeitreise in die Vergangenheit per Knopfdruck möglich

Ähnliche Möglichkeiten sollen bei den technischen Inhalten angeboten werden. So können sich die Besucher in das ehemalige Maschinenhaus von Schloss Linderhof begeben und erfahren, wie dort der Strom erzeugt wurde. „Spannend ist auch die Möglichkeit, in den Strecken des Pechkohle-Bergwerkes zu entdecken, wie vor über 100 Jahren in unserer Region Kohle abgebaut wurde“, meint Jakob. Noch in diesem Jahr sollen zumindest Teile der Ausstellung zu Demonstrations- und Testzwecken eingerichtet werden. Die vollständige Schau wird dann ab Mai 2024 zu sehen sein. Im Winter finden bereits Aus- und Weiterbildungen für die Vermittler im Radom statt.

Dass die Ausstellung im Radom landet, ist verschiedenen glücklichen Fügungen geschuldet. Jakob erzählte im Kreistag, dass sie von Prof. Gerd Hirzinger ursprünglich für das Deutsche Museum konzipiert worden war. Da sie „aus Platzgründen“ dort nicht untergebracht werden konnte, kam das Radom zum Zuge.

Cleveres Management: Kosten für den Landkreis liegen bei 0 Euro

Rund 210 000 Euro kostet der Realisierungsabschnitt 1, der heuer umgesetzt werden soll. 150 000 Euro davon schießt die Landesstelle für nichtstaatliche Museen in Bayern zu, weitere 60 000 Euro kommen aus der Rücklage der Radom Raisting GmbH. Der Kreishaushalt wird nicht belastet.

Zusätzlich werden noch einmal rund 200 000 Euro für die nötige Technik fällig. Diese Mittel werden durch Sponsoring aus der IT-Industrie realisiert. Jakob berichtete im Kreistag, dass allein die Firma TQ-Systems Hardware im Gesamtwert von rund 180 000 Euro spenden würde. „Ohne die Förderung und das zusätzliche Sponsoring könnte das Ausstellungsprojekt nicht realisiert werden“, ist der Geschäftsführer überzeugt. Derzeit werden die nötigen Verträge zur Unterschrift vorbereitet.

Es tut sich derzeit wirklich viel beim Radom. Gerade erst wurde ein beispielhaftes Projekt für das Denkmal vorgestellt, bei dem aus der Energieschleuder ein hocheffizienter Musterbau werden soll.