Betteltanz in Raisting: 120 Paare haben sich am Kirchweihmontag verbandeln lassen

Von: Theresa Kuchler

In einem festlichen Zug sind die Madln mit den Ruatenbuam vom Gasthof Drexl zum Gasthof zur Post marschiert. © Emanuel Gronau

Raisting hat seinen Betteltanz zurück: 120 Paare haben sich am Kirchweihmontag verkuppeln lassen. Besonders spannungsgeladen waren die Minuten, bevor die Madln und Burschen das erste Mal aufeinandergetroffen sind.

Raisting – In Lederhose, Trachtenhemd, Strümpfen und Haferlschuhen sitzen die Burschen an den langen Tafeln im Saal der Raistinger Post und starren in Richtung Tür. Die Männer warten schon seit einer Weile auf die Mädels, die gerade vom Gasthof Drexl mit den Ruatenbuam durch das sonnige Raisting marschiert sind. Der festliche Zug hatte viele Schaulustige auf die Straßen gelockt.

Jetzt reihen sich die Kandidatinnen nach und nach im Eingangsbereich der Wirtschaft auf, einige zupfen sich noch einmal die Dirndlschürze zurecht, werfen einen Blick in den Spiegel oder streichen sich über die Flechtfrisur. Alles muss sitzen, wenn sie in den Saal geholt werden und ihrem Auserwählten das erste Mal gegenüberstehen.

Betteltanz in Raisting: Zusagen trudelten noch bis zum Schluss ein

Dann geht es los: Die Ruatenbuam und deren Begleiterinnen, die Ruatenmadln (Miriam Schermer und Magdalena Wittmann), schnappen sich die Liste mit den Paaren, die für den Rest des Tages miteinander verbandelt werden. Bei der Frage, welches Mädchen zu welchem Buben passen könnte, waren vor allem Alter, Größe und Wohnort relevant. Ob es zwischen den Verkuppelten am Ende wirklich funkt, zeigt sich freilich erst, wenn die Paare nebeneinandersitzen und miteinander ratschen, tanzen, feiern.

Wochenlang waren die Ruatenbuam Daniel Robeller und Simon Schäffler mit dem Zusammentrommeln und Zuordnen der Paare beschäftigt. Wie berichtet, war das heuer keine leichte Aufgabe: Weil Corona dem Betteltanz zwei Mal einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, war die Traditionsveranstaltung in diesem Jahr vielen nicht mehr sonderlich präsent. Vor allem weibliche Teilnehmer waren schwer aufzutreiben. Letztlich haben sich aber noch genügend Mutige finden lassen. „Es machen 120 Paare mit“, sagt Ruatenbua Schäffler zufrieden. „Wir haben also noch genügend Mädels gefunden.“

Melina Stegbauer und Fabian Harrer wurden beim Betteltanz miteinander verkuppelt und haben den Nachmittag miteinander verbracht. © Emanuel Gronau

Anmeldungen zum Betteltanz waren bis Kirchweihsonntag möglich, und bis zum Schluss seien noch Zusagen eingetrudelt, sagt Simon Kölbl. Er ist der Vorsitzende des Raistinger Burschenvereins und stellt den Betteltanz Jahr für Jahr mit auf die Beine. Wie er erzählt, habe es bis kurz vor knapp auch noch einige Absagen gegeben – „wegen Corona“. Da war Flexibilität gefragt.

Viele Madln und Burschen haben spontan entschlossen, sich verkuppeln zu lassen

Auch Melina Stegbauer aus Wessobrunn zählt zu jenen Teilnehmern, die sich eher spontan für eine Anmeldung beim Betteltanz entschlossen haben. Sie hat den Ruatenbuam erst vergangenen Montag ihre Zusage geschickt. „Das war alles eher spontan“, erzählt die 23-Jährige und schmunzelt. Verkuppeln lässt sie sich heute zwar zum ersten Mal, trotzdem kennt sie den Raistinger Betteltanz schon gut: Wie sie erzählt, war sie schon häufiger am Abend dabei, wenn die Post auch für die Öffentlichkeit geöffnet ist.

Wie bei allen Kandidatinnen steigt auch bei Stegbauer die Spannung, als sie in den Saal marschiert. Das Ruatenmadel, das ihr den richtigen Platz zeigt, hat sie untergehakt. Weit müssen die beiden nicht laufen, der Auserwählte sitzt relativ weit vorne: Fabian Harrer, 27 Jahre alt, aus der Nähe von Landsberg.

Die Paare verbringen den gesamten Nachmittag miteinander: Erst zahlen die Madln, dann die Burschen

Harrer hat sich schon einmal beim Betteltanz verkuppeln lassen. „Heuer wurde ich von den Ruatenbuam angeschrieben, ob ich mitmachen will“, erzählt er. Weil Harrer das Verkuppeln noch vom letzten Mal „sehr positiv“ in Erinnerung hat, hat er nicht lange gefackelt – und auch für dieses Jahr zugesagt.

Als der 27-Jährige sieht, dass das Ruatenmadel mit einem Mädchen seinen Tisch ansteuert, springt er von seinem Platz auf und grüßt Melina Stegbauer freundlich. Die beiden schauen sich neugierig an, dann setzen sie sich nebeneinander und beginnen zu reden. Bis zum Abend werden die beiden jetzt Zeit haben, sich kennenzulernen. Wie es sich beim Betteltanz gehört, zahlt das Madel die Getränke am Nachmittag, abends, beim Barbetrieb, übernimmt dann der Bursche die Rechnung.

