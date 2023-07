Demnächst startet Carsharing-Angebot: Raistinger wollen E-Autos

Debatte im Gemeinderat

Laut dem Bundesverband CarSharing wurden zum Jahresbeginn in 1082 deutschen Städten und Gemeinden von 249 Anbietern insgesamt 33 930 Fahrzeuge zum „Auto-Teilen“ bereitgestellt. Bald wird sich Raisting dem Trend anschließen.

Raisting – In der jüngsten Gemeinderatssitzung ging Bürgermeister Martin Höck auf einige „Bedarfsanfragen“ aus der Bürgerschaft ein. „Aus ökologischen Gründen sollte eine gemeinsame Nutzung von Fahrzeugen im Ort vorangebracht werden“, hieß es darin. Wobei aktuell bereits Angebote von zwei Carsharing-Anbietern zur Stationierung eines oder bei Bedarf mehrerer Fahrzeuge in Raisting vorlagen.

Es handelt sich um die 17er Oberlandenergie GmbH und den privaten Verein Carsharing Dießen. Voraussetzung für beide Anbieter ist die Bereitstellung eines zentralen Stellplatzes am Bahnhof. Da die 17er Oberlandenergie ausschließlich Elektrofahrzeuge zur Verfügung stellt, müsste die Gemeinde zunächst eine Ladesäule beschaffen und einrichten. Den Betrieb und die Abrechnung wiederum würde Oberland übernehmen.

Einfache Buchung über die App, vergleichsweise günstige Preise

In der Diskussion wurde eindeutig das Oberland-Angebot favorisiert. Denn die Anmeldung ist über eine App recht einfach und vor allem kostenlos. Geöffnet wird der Wagen über die App, der Zündschlüssel liegt im Handschuhfach. Ein VW-e-up! kostet beispielsweise 4,90 Euro die Stunde inklusive 20 Kilometern. Die Tagespauschale inklusive 100 Freikilometern beträgt 34 Euro.

Der private Carsharing-Verein Dießen unter dem Vorsitz der grünen Marktgemeinderätin Gabriele Übler, verfügt dagegen nur über drei Benziner. Um sie ausleihen zu können, muss eine einmalige Einlage von 600 Euro bezahlt werden, die aber am Ende der Mitgliedschaft zurückerstattet wird. Auch wird ein Jahresbeitrag von 24 Euro berechnet. Die Kosten pro gefahrenem Kilometer inklusive Benzin betragen 0,36 Euro, über 200 Kilometer 0,31 Euro. Dazu kommt von 8 bis 20 Uhr eine Nutzungsgebühr von einem Euro pro Stunde, die zwischen 20 und 8 Uhr auf 0,25 Euro sinkt.

Maiken Winter kämpft für Anbieter mit Verbrenner-Motoren

Obwohl Raistings Gemeinderätin und Klimaschutz-Aktivistin Maiken Winter trotz Benziner-Autos für den Verein aus der Nachbargemeinde Dießen kämpfte, sprach sich der Gemeinderat mit 14:1 Stimmen für eine Zusammenarbeit mit der 17er Oberlandenergie GmbH aus.

Pluspunkte waren die geringen Einstiegs- und Nutzungsschwellen über die kostenlose App, was die Sache selbst für Urlauber interessant macht. Die App ist nämlich in ganz Deutschland sowie ausländischen Urlaubsgebieten auch für andere Auto- und eBike-Anbieter nutzbar. Zudem verfüge 17-erOberland über größere Ressourcen an Fahrzeugen, wenn mal eines ausfällt. Entscheidend für das eindeutige Votum war auch, dass die Gemeinde keine Arbeit mit Abrechnungen etc. haben wird. VON DIETER ROETTIG