Ehrenring des Landkreises für „Bayerns schönsten Mann“

Von: Sebastian Tauchnitz

Teilen

Im Rahmen der Feierlichkeiten des Landkreis-Jubiläums wurden verdiente Persönlichkeiten ausgezeichnet. Auf dem Rheuma-Liga erhält den Sozialpreis, Fritz Raab wird offiziell verabschiedet © EMANUEL GRONAU

Ganz selten hat die Pandemie auch ihre guten Seiten: Weil aufgrund der Corona-Regeln verschiedene Preisverleihungen ausfallen mussten, wurden sie jetzt in wahrhaft außergewöhnlichem Rahmen nachgeholt – bei den offiziellen Feierlichkeiten zum Landkreisjubiläum in Raisting.

Landkreis – Es wurden viele schöne Dinge über Max Bertl gesagt in diesem Rahmen. Aber die Landrätin Andrea Jochner-Weiß setzte dem ganzen die Krone auf: „Der Bertl Max ist für mich der schönste Mann in Bayern. Immer scho“, gestand sie vor den gut 160 geladenen Gästen. Da war das Gelächter groß und der Beifall größer.

Aber Grund zum Beifall gab es ohnehin eine Menge, als Max Bertl eine sehr seltene Auszeichnung zuteil wurde – der Ehrenring des Landkreises Weilheim-Schongau. Hochverdient sei diese Ehre, attestierte ihm die Landrätin. Er sei einer, der sich schon sehr, sehr lange im Landkreis mit großem Einsatz engagiert. „Du hast – ob nun in der Regionalpolitik oder der Brauchtumspflege – die Messlatte ziemlich hoch gehängt.“ Nie habe er gefragt, was er dafür bekomme, sondern einfach losgelegt: „So definiert sich Ehrenamt.“ Der Bertl Max, der sei einer, der einfach anpacke, egal, ob nun als Zimmerermeister in Wildsteig, als Kommunalpolitiker oder als Trachtler.

„Das Feuer weitergeben, nicht die Asche“

Sein Motto sei immer gewesen: „Das Feuer weitergeben, nicht die Asche.“ Und das habe er immer beherzigt, seit er 1964 im Alter von 18 Jahren dem Trachtenverein „Alpengruß“ in Wildsteig beigetreten sei, dessen Leitung er 1986 übernahm. Dazu kamen weitere Ehrenämter – beim Gauvorstand Oberer Lechgau, ab 2002 als zweiter, seit 2011 als erster Landesvorsitzender der bayerischen Trachtler. „Das muss man sich mal vorstellen – Bayerns oberster Trachtler kommt aus unserem Landkreis“, so die Landrätin weiter in ihrer Laudatio. Sie ging aber auch auf die immense Unterstützung ein, die Annemarie Bertl ihrem Mann Max immer gab. „Dafür habe ich Bewunderung und Hochachtung!“, so die Landrätin.

Der so Gelobte und Geehrte war denn auch lange sprachlos, bevor er mit seinem hintersinnigen Witz doch noch ans Mikrofon trat. Bezugnehmen auf den Anlass der Veranstaltung – die Feierlichkeiten zum Landkreisjubiläum – bekannte er: „Ich hab damals net verstanden, warum man die Landkreise zusammenlegen muss.“ Dennoch sei er heute froh, dass er „heute hier sein darf“. Auch wenn die Fahrt bis nach Raisting schon eine halbe Weltreise gewesen sei – 48 Kilometer, er habe auf den Tacho geschaut. Aber der Landkreis, der habe durchaus seinen Reiz, wenn man sich beispielsweise die Dialektvielfalt anschaut: „Gottseidank haben wir hier keinen Einheitsbrei“, meinte er in seiner Dankesrede.

Sozialpreis des Landkreises geht an die Rheuma-Liga

Viel Lobendes hatte die Landrätin auch über die Preisträger des Sozialpreises zu sagen: die Rheuma-Liga. Die Arbeitsgemeinschaft sei im vergangenen Jahr gleich mehrfach als Preisträger vorgeschlagen worden, berichtete Landrätin Andrea Jochner-Weiß in ihrer Laudatio. Die Rheuma-Liga ist eine Selbsthilfegemeinschaft und zählt bundesweit über 300 000 Mitglieder. Die Arbeitsgemeinschaft Weilheim-Schongau engagiert sich seit Mai 2006 für rheumakranke Menschen und betreut derzeit ca. 300 Mitglieder im Landkreis.

„Für viele Betroffenen sind Sie ein wichtiger Anker, eine wichtige Anlaufstelle. Als so genannte Ersthelfer, Berater und zum Austausch werden Sie von den Menschen aufgesucht – und Sie lassen diese nicht im Stich. Mit herausragendem Engagement, in menschlich beispielloser Art und Weise und mit großer sozialer Kompetenz setzen Sie sich für die Mitglieder ein“, lobte die Landrätin.

Geheimsache des Landkreises: Die legendäre Bewerbungsfrisur des Fritz Raab

Stellvertretend für die Mitglieder nahmen Gilian Susan Pal und Christine Perzul die Auszeichnung und den Scheck über 3000 Euro entgegegen. „Danke, das Geld haben wir bitter nötig“, meinte Pal in ihrer kurzen Dankesrede, in der sie vor allem Augenmerk darauf legte, dass die erfolgreiche Arbeit nur möglich sei, weil sich die Mitglieder aufopferungsvoll ehrenamtlich engagieren.

Damit endete der Reigen der Auszeichnungen und Ehrungen noch nicht. In diesem feierlichen Rahmen wurde auch Fritz Raab, langjähriger Chef der Erbenschwanger Verwertungs- und Abfallentsorgungs GmbH (EVA) offiziell verabschiedet. Leider durfte aus Datenschutzgründen nicht das Bewerbungsfoto gezeigt werden, dass Raab 1976 an das Landratsamt schickte. Damals, witzelte man im Saal, habe er deutlich mehr Frisur als heute vorzuweisen gehabt.

Lange Haare hin oder her – 45 Jahre lang blieb Raab seinem Arbeitgeber treu. Erst in verschiedenen Positionen im Landratsamt, seit deren Gründung 1992 in verantwortlicher Position bei der EVA. 2003 übernahm er dort den Posten des Geschäftsführers und ist, wie die Landrätin betonte, maßgeblich dafür verantwortlich, dass „, dass das Thema Abfallwirtschaft heute nicht nur Müllentsorgung wie einst bedeutet. Sondern Recycling wertvoller Ressourcen unter gleichzeitiger Energieerzeugung und bei Schonung von Umwelt und Klima.“

„Wir haben viele Prügel bekommen, aber Recht behalten“

Raab räumte in seiner Dankesrede ein, „so nervös wie heute war ich schon lange nimmer“. Er freue sich, dass viele Mitarbeiter des Landratsamtes dabei sein können, mit denen er seit Jahrzehnten zusammengearbeitet habe. Und auch politische Weggefährten wie Altlandrat Manfred Blaschke und der ehemalige Penzberger Bürgermeister Hans Mummert. „Wir haben viele Prügel bekommen für die Entscheidungen, die wir Anfang der 90er-Jahre getroffen haben.“ Heute sehe man aber, dass die Entscheidungen von damals richtig gewesen seien.

Doch nun hätten sich seine Aufgaben geändert, meinte Raab gewohnt launig: „Ich werde mich bemühen, gesund zu bleiben und meine Hausaufgaben daheim erledigen – das Programm ist nicht eben kleiner geworden.“