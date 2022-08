Starke Madel schocken beim Fischerstechen in Raisting die Buam

Eine Mordsgaudi war das Fischerstechen in Raisting wieder einmal. Der Eindruck täuscht übrigens: Die Damenmannschaft war richtig gut! © RUDER

Ihren lang gehegten Traum, einmal Sieger beim traditionellen Fischerstechen auf dem Landschaftsweiher zu werden, zu dem der Raistinger Burschenverein traditionell an Mariae Himmelfahrt einlädt, erfüllte sich heuer die Mannschaft aus Bauerbach, die unter den Namen „Fuiznbuam Bauraboch“ angetreten war.

Raisting - Die Truppe war in den vergangenen Jahren schon drei Mal ins Halbfinale und einmal ins Finale gekommen und hatte so den zweiten, dritten und vierten Platz belegt. Heuer wurde sie erstmals Sieger, so dass sie den Wanderpokal mitnehmen konnte – und das, obwohl ihre Leistung beim Umgang mit dem Boot durchaus zu wünschen übrig ließ. Zweimal versenkten sie den Kahn und mussten ihn schwimmend ans Ufer schleppen, wo sie ihn mangels Lenzpumpe mit Hilfe von Zuschauern zur Entwässerung umdrehten, um ihn wieder flott zu machen.

Während die Stecher ihre Arbeit weitgehend beherrschten und sich gegenseitig schnell ins Wasser beförderten, ließen die Leistungen der Ruderer oft zu wünschen übrig. So musste ihnen der Ansager über Lautsprecher unter anderem erklären, wie man eine Rechtskurve fährt, und dass man die Anlegestelle am Ostufer nicht erreicht, indem man nach Westen fährt – das Ganze sehr zur Belustigung der rund 300 Besucher, die das Spektakel vom Südufer aus verfolgten, wo der Burschenverein sie mit Gegrilltem und Kaffee und Kuchen bewirtete.

Gutscheine für das Weinfest des Burschenvereins als Gewinn

Dass nicht nur Kraft, sondern auch Geschicklichkeit eine Rolle spielt, bewiesen die „Musiker Mädels“, die sich als einzige Damenmannschaft zum Wettkampf angemeldet hatten. Obwohl die Stecherin die Stange fast mittig hielt und so keine große Reichweite hatte, schaffte sie es, die gegnerischen Angriffe meist abzuwehren, was die drei Damen bis auf den zweiten Platz brachte. Den dritten Platz belegten die „Seitenstecher Sölb“. Es folgten „Trommlerzug“, „200 Prozent Schreiner“, „Musiker Wessobrunn“, „Burschenverein Raisting“ und „Fischen“.

Für die drei Bestplatzierten gab es neben den Urkunden noch Gutscheine, die sie beim Weinfest des Burschenvereins einlösen können. Das Fest wird heuer nach zweijähriger Zwangspause am 24. September wieder veranstaltet. ALFRED SCHUBERT

