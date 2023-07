Große Bühne für Gerhard Polts TV-Sketche in Raisting

Von: Dieter Röttig

Nach der Oper auf der Suche nach dem neuen Schicki-Micki-Lokal: (v.l.) Chris Filser, Stephanie Scherer und Susi Liebsch. Hanns Christian Müller bei Premiere © Roettig

Sketche des TV-Evergreens „Fast wia im richtigen Leben“, die aus der Feder von Hanns Christian Müller und Gerhard Polt stammen, brachten die „Ammersee Actors“ nun auf die Open-Air-Bühne des „Gasthof Drexl“. Das Publikum in Raisting war restlos begeistert.

Raisting – Darf man über eine Gebärdendolmetscherin lachen, wenn sie im Übersetzungseifer wild um sich schlägt? Ja, da es sich im Open-Air-Theater des Raistinger „Gasthof Drexl“ um einen absurden Sketch in bester Polt-Manier handelt. Gespielt von der grandiosen Stephanie Scherer vom Ensemble der Laienspielgruppe „Ammersee Actors“ aus der Nachbargemeinde Dießen.

Deren Big-Zampano und Hauptdarsteller Chris Filser, von Beruf „Computer-Doktor“, hat wieder das Kunststück fertig gebracht, berühmte Sketche des TV-Evergreens „Fast wia im richtigen Leben“ auf die Bühne zu bringen. Und zwar in seiner ganz eigenen Interpretation.

Normalerweise sind Autoren empfindlich, wenn man ihre Stücke filetiert und nach eigenem Rezept zubereitet. Nicht so bei Hanns Christian Müller, der einst zusammen mit Gerhard Polt die Sketche, Kino-Drehbücher und Bühnenprogramme geschrieben hat. Der inzwischen 74-jährige Autor, Dramaturg und Musiker ist sogar ein Fan des eigenwilligen Filser-Stils und kam höchstpersönlich zur Premiere von „Da schau her“ nach Raisting. Der Grimme-, Ernst-Hoferichter- und Bundesfilm-Preisträger wurde mit viel Beifall begrüßt und lachte Tränen bei den Sketchen, die er einst für Gerhard Polt und seinen kongenialen Sidekick Gisela Schneeberger geschrieben hat. Die Schauspielerin und Kabarettistin war im richtigen Leben 18 Jahre lang die Ehefrau von HCM, wie sich Müller nennt.

Bei Hauptdarsteller Chris Filser spielten abwechselnd „seine Mädels“ die Rollen der Schneeberger. Neben Stephanie Scherer fielen mit ihrer Spielfreude Susi Liebsch und Claudia Stender besonders auf. Ob beim „Titelhändler“ auf der Suche nach einem zum Metzger namens „Bauch“ passenden Adelstitel, beim Kölnisch-Wasser-„Mitbringsel“ für einen ungeliebten Besuch oder vor allem in der makabren Humoreske „Nach der Oper“. Hier suchen als großkotzige Protzprolls Filser, Liebsch und Stender ein schickes Lokal für den Abendausklang. Und sie fragen ausgerechnet einen Bettler mit knurrenden Magen nach dem Weg zum neuen Nobelwirt. Kleingeld für ihn haben sie natürlich nicht dabei. Weitere neu interpretierte Polt-Stücke, die Tabea Steigenberger brav und humorig ansagte: „Im Buchladen“, „Beim Notar“ oder „Warten auf Dillinger“. Dabei kamen auch Birgit Gastl, Silvia Metz, Thekla und Janik zum Einsatz.

Ein ernsthafter und jobbedingt humorloser Kritiker hätte bestimmt wenig Freude an diesem Theaterabend. Entscheidend für den Erfolg aber ist allein die Resonanz des Publikums. Und das war fast durchgehend begeistert, weil „selten so gelacht“. Einzig moniert wurden die gefühlt zu langen Pausen zwischen den Sketchen, weil sich die Darsteller selbst umziehen mussten. „Eine Gaderobiere leit’s uns halt nicht“ bedauerte Chris Filser. Dafür hatte er für ein Vorprogramm à la Mario Lanza gesorgt: Dießens singender Kultwirt Mario Arbia schmachtete italienische Gassenhauer.

Weitere Aufführungen

Die „Ammersee Actors“ spielen ihr Programm noch am 21. und 22. Juli sowie am 28. und 29. Juli beim „Gasthof Drexl“ in Raisting. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Kartenreservierungen werden unter der Telefonnummer 08807/8976 entgegengenommen.