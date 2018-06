Raisting hat neue Großprojekte im Visier

Der Raistinger Gemeinderat hat für das laufende Jahr einen Haushalt mit einem Volumen von 6,7 Millionen Euro und den Finanzplan beschlossen. Wenn die Themen „Seniorenresidenz“ und „Gewerbegebiet“ beendet sind, sollen zwei weitere Großprojekt folgen: Schulhaussanierung und sozialer Wohnungsbau.

Raisting – In seiner Sitzung in dieser Woche hatte der Gemeinderat nur ein Thema auf der Tagesordnung: die Finanzen. Die Zahlen stellte die neue Kämmerin Andrea Wolf vor. „Erst die laufenden Großprojekte abschließen“, ist das Ziel von Bürgermeister Martin Höck. Derzeit steht die Seniorenresidenz kurz vor der Fertigstellung. Das Haus, das mit rund 2,6 Millionen Euro veranschlagt ist, soll im Herbst bezugsfertig sein und so schon heuer der Gemeinde die ersten Mieteinnahmen bringen.

Die zweite große Baustelle ist die Erweiterung des Gewerbegebiets nach Süden (wir berichteten), wo derzeit die Erdarbeiten laufen. Rund 1,2 Millionen Euro werden heuer in die Erschließung investiert. Geplant ist, die entstehenden Gewerbegrundstücke im Lauf von drei Jahren zu verkaufen, wodurch das Geld wieder eingenommen wird.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt heuer laut Plan nur 315 000 Euro, im Vorjahr waren es noch fast eine Million Euro mehr. Die Rücklagen nehmen von 264 000 Euro auf 242 000 Euro ab. Zur Finanzierung der geplanten Ausgaben wird eine Kreditaufnahme nötig. Ihre Höhe ist auf 900 000 Euro begrenzt worden.

Die Kassenkredite dürfen maximal 200 000 Euro betragen. Die Steuersätze bleiben unverändert bei 350 für die Grundsteuern A und B und bei 380 für die Gewerbesteuer. Die Haushaltssatzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2018 in Kraft.

Während die Verlesung des umfangreichen Zahlenwerks, das bereits im Finanzausschuss vorberaten worden war, viel Zeit in Anspruch nahm, ging die Entscheidung dann schnell. Sowohl der Haushalt für das laufende Jahr als auch der Finanzplan, der bis 2021 reicht, wurden einstimmig beschlossen.

„Wir stehen sehr gut da“

Zur finanziellen Lage der Gemeinde meinte Bürgermeister Höck abschließend: „Trotz der Kreditaufnahme stehen wir sehr gut da.“ Die Seniorenwohnanlage sei eine sichere Investition. Zwei weitere Großprojekte sind im Finanzplan schon vorgesehen: Rund 1,7 Millionen Euro sollen in den nächsten Jahren in die Sanierung des Schulhauses sowie in den sozialen Wohnungsbau investiert werden.

Alfred Schubert