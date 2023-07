Sensationelles Sommererlebnis: Kinofreuden unterm Sternenhimmel

Beim Space Cinema wurde in den vergangenen Tagen das Radom in Raisting zur Kinoleinwand.

Space Cinema am Radom

Das Space Cinema am Radom in Raisting hat sich vom Geheimtipp zum Publikumsmagneten entwickelt. Ein unvergessliches Erlebnis unterm Sternenhimmel.

Raisting – Decke, Klappstuhl, Picknickkorb: Wenn mehrere Generationen mit diesen Utensilien ausgestattet nach Raisting pilgern, dann ist wider Space Cinema angesagt. Drei perfekte Sommerabende lang schwelgten Hunderte von Filmfans unterm Sternenhimmel zwischen Konzertflair und Kinofreuden vor der absolut einmaligen „Leinwand“ des Raistinger Radoms.

Der einstige Geheimtipp hat sich zu einem echten Publikumsmagneten entwickelt. Kein Wunder: Drei Mal Live-Musik und drei Filme, dazu günstiges Essen für den guten Zweck, obendrein ein Prachtwetter – das ist kaum zu überbieten.

Kinobesuch als Erlebnis für die ganze Familie

An diesem heißen Wochenende war wahrscheinlich dann auch der komplette Campingbedarf rund um Raisting ausverkauft. Schicke Faltstühle, Luftsäcke, Strandliegen, Liegestühle, Isomatten oder Decken, alles wurde ausgepackt. Familien, Pärchen, Jugendgruppen und Cineasten konnten sich jeweils stilgerecht ausbreiten. Flankiert vom Veranstalter-Wohnwageneck mit Schrebergartenflair und dem Dorfjugend-Hänger mit Sofas als Hochsitz.

+ Die Peißenberger Großeltern mit ihren Enkeln, Lukas, Gabi, Isabella und Gerd (v.l.) schwärmen: „Das hier ist hervorragend, eine tolle Atmosphäre.“ © Die Peißenberger Großeltern mit ihren Enkeln, Lukas, Gabi, Isabella und Gerd

Anfangs wird auf den Feldern vor Sonnenuntergang gespielt, später auf den Decken gekuschelt. Beim kleinen Vorfilm von den veranstaltenden Pfadfindern aus Kaufering und Landsberg wird gelacht und geklatscht, beim Film herrscht dann andächtige Ruhe. Nur die Pfadis mit dem Bauchladen laufen noch herum und bringen Chips und Popcorn direkt zu den „Gelagen“.

Das ganze hat mittlerweile Festival-Charakter, wird aber seit dem Start 2002 komplett ehrenamtlich – inklusive der Essensstände – gemacht. 20 bis 25 Helfer sorgen für den reibungslosen Ablauf. Bei Alexander Popfinger arbeitet die ganze Familie mit, er selbst nimmt sich extra drei bis vier Tage Urlaub für die Aufbauzeit und strahlt, wie wenn er gerade den Coup seines Lebens gemacht hätte: „Seit einigen Jahren läuft es hier extrem gut, es ist überwältigend, wie viele Leute kommen. Dabei hat es noch nie Stress gegeben, die Besucher sind vollkommen entspannt.“

Erst alternativ, dann familienfreundlich und am Ende ein waschechter Blockbuster

Auch die „Pfadfinderfreunde der DPSG – Bezirk Rochus Spiecker e.V.“ waren heuer entspannt: Sie bauten erst nach den Unwettern von Dienstag auf. Und konnten danach auf die volle Unterstützung aller Beteiligten vor Ort bauen. Gleiches gilt für die Musiker: Sie bekommen laut Popfinger nur einen „Mini-Obulus“.

Am Donnerstag eröffnete Andi Sedlmeir den Abend, der ganz im Zeichen der Musik stand. Danach lieferte die filmische Huldigung für Whitney Houston einen fulminanten Sound. „Der erste Abend soll immer ein bisschen alternativ sein, der zweite ist der Familientag. Und zum Schluss gibt es einen Blockbuster“, erklärt Popfinger. Es dürfen keine Filme frisch zum Kinostart gezeigt werden, sie müssen halbwegs finanzierbar sein und verraten werden die Titel vorab auch nicht – aus wettbewerbstechnischen Gründen.

Trotzdem wussten die meisten wohl, dass am Freitag nach dem „Duo Woodbox#“, die Hits für jedermann lieferten, der Animationsfilm „Lightyear“ dran war. Denn was passt besser auf die Radom-Hülle als das Abenteuer der Spaceranger-Crew im Weltall? Zum brutzelheißen Samstag durfte nach Adi Kauke dann Tom Cruise seine Topform beweisen und konnte glühenden Action-Film-Fans mit „Top Gun: Maverick“ noch mehr einheizen. Er schoss mit den Hyperschallflugzeugen der US Navy quasi direkt in den Sommerhimmel. VON FREIA OLIV