Nach zwei Jahren Pause: Der Betteltanz in Raisting ist zurück

Von: Theresa Kuchler

Teilen

Die Ruatenbuam Simon Schäffler (l.) und Daniel Robeller werben fleißig für die Teilnahme am Betteltanz. © privat

Nach zwei Jahren Pause ist es wieder so weit: Beim Betteltanz in Raisting werden am Kirchweihmontag junge Frauen und Männer für einen Tag miteinander verbandelt. Genügend Verkupplungswillige zu finden, ist heuer aber gar nicht so einfach.

Raisting – Simon Schäffler und Daniel Robeller haben heuer eine besonders knifflige Aufgabe: Die beiden Raistinger wurden als „Ruatenbuam“ auserkoren. Seit Wochen ziehen die jungen Männer also durch die Region, von Haus zu Haus und von Fest zu Fest, um Mädchen und Buben zu finden, die sich beim Betteltanz für einige Stunden miteinander verkuppeln lassen wollen.

Der Betteltanz ist seit über 100 Jahren fester Bestandteil Raistinger Brauchtums. In der Hoffnung, mit dem Richtigen verbandelt zu werden, treffen sich die Mädchen dazu jedes Jahr am Kirchweihmontag beim Gasthof „Drexl“. Zusammen mit den Ruatenbuam marschieren sie mittags zum „Gasthof zur Post“, wo die Buben schon warten. Die Paare treffen dort das erste Mal aufeinander – und sehen, mit wem sie den Rest des Tages verbringen werden. Zu späterer Stunde wandelt sich die Veranstaltung zum Tanzabend, zu dem auch die Öffentlichkeit kommen darf.

Ruatenbuam stehen heuer vor schwieriger Aufgabe

Lange machte die Pandemie dem Raistinger Verkupplungsbrauch einen Strich durch die Rechnung. Vor zwei Jahren fiel der Betteltanz ganz aus, im vergangenen Herbst gab es nur eine abgespeckte Version als reinen Tanzabend – ohne Ruatenbuam und ohne Verkuppeln. Umso glücklicher sind die Raistinger, dass die Veranstaltung heuer wieder „normal“ stattfinden kann. „Wir sind froh, dass wir die Tradition wieder aufleben lassen können“, sagt Schäffler.

Die Ruatenbuam, die immer Anfang September gewählt werden und innerhalb weniger Wochen möglichst viele Paare finden müssen, haben wahrlich keine leichte Aufgabe. „Aber heuer ist es noch schwieriger“, sagt Schäffler. Schließlich sei die Traditionsveranstaltung nach der Corona-Pause nicht mehr sonderlich präsent. „Viele haben den Betteltanz schon fast vergessen“, erzählt der 20-Jährige. Eine schwierige Ausgangslage für die Ruatenbuam.

In sozialen Netzwerken wird fleißig die Werbetrommel gerührt

Mit einer ausgeklügelten Strategie wollen sie dennoch genügend verkupplungs-taugliche Mädchen und Buben finden. Zum einen bespielen Schäffler und Robeller fleißig die Social-Media-Kanäle des Raistinger Burschenvereins, der die Veranstaltung ausrichtet. Mit den Beiträgen auf Instagram und Facebook erreichen sie schon viele Interessierte. Gleichzeitig wagen sie den klassischen Weg – der allerdings einiges an Überwindung kostet. Die Ruatenbuam ziehen dabei durch die Ortschaften und klingeln an Häusern, in denen potenzielle Verkupplungs-Kandidaten wohnen. Freilich müsse man dazu wissen, wo ledige junge Leute wohnen, sagt Schäffler. Ein Ortskundiger sei da immer eine große Hilfe.

Möglichkeit Nummer drei, für den Betteltanz zu werben: „Wir klappern die Feste in der Region ab.“ Bei gelockerter Stimmung sei es dort vergleichsweise einfach, jemanden für den Betteltanz begeistern zu können. Feste Zusagen bekommen Schäffler und Robeller dennoch selten sofort. „Die meisten müssen das erst mit der Arbeit abklären.“ Denn auch wenn es sich in Rasiting so anfühlen mag: Der Kirchweihmontag ist kein gesetzlicher Feiertag, jeder Teilnehmer muss sich freinehmen.

Knapp eine Woche vor dem Betteltanz haben Schäffler und Robeller 57 Paare beisammen, die sie am Kirchweihmontag verkuppeln. Außerdem machen 28 feste Paare mit. „Da kommen aber noch welche dazu“, ist sich Schäffler sicher. Vor allem Frauen werden noch gebraucht: Rund 20 Mädels müssen die Ruatenbuam noch finden.

Anmeldungen zum Raistinger Betteltanz nehmen die Ruatenbuam Simon Schäffler (Tel. 0159/06606115) und Daniel Robeller (Tel. 0151/59885194) noch bis Sonntag entgegen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.