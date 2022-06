25 Nester in einem Dorf: Raisting ist Südbayerns Storchen-Hochburg

Von: Stephanie Uehlein

Storchenjunge im Horst, der sich auf dem ehemaligen Schlauchturm des Feuerwehrhauses in Raisting befindet. Das Foto wurde im Jahr 2020 aufgenommen. © EMANUEL GRONAU

Raisting ist eine Hochburg der Weißstörche. Von den rund 45 Horstpaaren, die der Landesbund für Vogelschutz (LBV) in dieser Brutsaison im Landkreis registrierte, zählte er 25 in Raisting. Dort gibt es die einzige große Brutkolonie der Vogelart in Südbayern. Dabei sind die Lebensbedingungen gar nicht optimal.

Raisting – Am Samstag, 25. Juni, können Interessierte bei einer Führung in Raisting Horste anschauen und Jungvögel beobachten, wie LBV-Storchbeauftragter Wolfgang Bechtel ankündigt. Bechtel nimmt an, dass die Teilnehmer dabei außerdem zusehen können, wie ein Altstorch seine Jungen füttert. Die Elterntiere bringen übrigens auch Wasser zum Nest – sie transportieren es in ihrem Magen, um dann damit ihren Nachwuchs zu versorgen.

Obwohl Raisting eine Storchen-Hochburg ist – optimale Bedingungen finden die Vögel dort nicht vor, wie Bechtel erklärt: Im Alpenvorland gibt es mehr Niederschläge als anderswo, Nässe und Kälte führen dazu, das relativ viele Storchenküken sterben. Auch heuer gab es bereits deutliche Verluste bei den Jungtieren. Bis zum Pfingstwochenende war laut Bechtel auch deswegen in wahrscheinlich zehn der 25 Horste vorzeitiges Brutende – was aus Sicht des LBV-Beauftragten aber nichts Ungewöhnliches ist.

Das Dach des Heimatmuseums hat dieser Storch heuer als sein Domizil gewählt. © Bechtel/LBV

Der Standort Raisting hat allerdings auch Vorteile: Es gibt nämlich im Umkreis des Ortes auf den vielen Wiesen ein gutes Nahrungsangebot. Auch „Trupps“ von über 30 Störchen, die noch nicht brüten können, fühlen sich offensichtlich im Umfeld der Gemeinde wohl, wie Bechtel deutlich macht. Es gebe dort Bereiche mit relativ wenigen Sichthindernissen. „Weißstörche wollen einen möglichst großen Raum gut beobachten können“, so der Storchbeauftragte, der zur LBV-Regionalgruppe Garmisch-Partenkirchen/Weilheim-Schongau gehört. Seit 2016 gilt der Weißstorch in Bayern nicht mehr als gefährdete Art, er wurde von der Roten Liste gestrichen.

Als Storchbeauftragter ist Bechtel vor allem ein Ansprechpartner für Gemeinden und Bürger, die von ihm beispielsweise wissen wollen, was eine Nisthilfe kostet. Aber auch wenn jemand die Ansiedlung eines Storches auf seinem Haus verhindern möchte, gibt er Auskunft.

Im Regelfall gibt es pro Ort nur einen Brutpaar

Dass in Raisting so viele Störche auf engem Raum leben, ist in Südbayern etwas Besonderes, weil es im Regelfall aufgrund des begrenzten Nahrungsangebots nur ein Brutpaar pro Ort gibt. Im Landkreis Weilheim-Schongau ist dies etwa in Obersöchering, Oberhausen, Pähl und Altenstadt der Fall.

In Raisting, wo kein Futtermangel herrscht, seien Störche versammelt, die sich an der Nachbarschaft mit anderen Brutpaaren nicht stören, sagt Bechtel. Es sei dort sogar möglich, dass in einem Umkreis von 20 Metern gleich in drei Horsten gebrütet wird – und zwar in zwei auf dem Heimatmuseum und in einem auf dem ehemaligen Schlauchturm des Feuerwehrhauses.

Die Storchenführung mit Wolfgang Bechtel und Naturschutzwächterin Christiane Fritsche beginnt am Samstag, 25. Juni, um 15 Uhr am Bahnhof in Raisting. Den Teilnehmern wird empfohlen, ein Fernglas mitzubringen. Eine Anmeldung zur Führung ist nicht erforderlich.

