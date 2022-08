Raisting: Fünf Millionen Euro für 17 Sozialwohnungen

Wohnanlage „Soziales Wohnen beim Probst“

Die Wohnanlage „Soziales Wohnen beim Probst“ in Raisting wird konkret. In der vergangenen Sitzung des Gemeinderats stellte der Architekt Klaus Pilz die Genehmigungsplanung vor.

Raisting – Der Entwurf von Pilz sieht zwei Häuser vor, die 11,5 Meter breit und rund 22 Meter lang sind. Sie stehen in Nord-Südrichtung und sind durch ein Zugangsbauwerk in der Mitte verbunden. In den beiden Vollgeschoßen und unter deren Satteldächern sind insgesamt 17 Wohnungen mit einem, zwei, drei oder vier Zimmern. Alle Wohnungen sind barrierefrei, zwei sogar rollstuhlgerecht. Alle Wohnungen im Erdgeschoss haben eine Terrasse, die in den beiden oberen Geschossen haben überdachte Balkone. Die Grünflächen rund um die Wohnanlage sind als Gemeinschaftsflächen vorgesehen.

Gebaut werden sollen die beiden Häuser in konventioneller Massivbauweise. Einen Holzständerbau hatte der Gemeinderat abgelehnt, da bei diesem der Schallschutz und der Brandschutz sehr aufwändig sind. Dafür sollen die Häuser außen mit Holz verkleidet werden. Das in der Mitte liegende Verbindungsgebäude, in dem sich die Treppen, ein Lift und die Zugänge zu den Erschließungsfluren befinden, ist mit viel Glas als transparenter Baukörper vorgesehen.

Die Dächer sind als steile Satteldächer geplant, nur die Nebengebäude – Fahrradschuppen, Müllhäuschen und die Rampe zur Tiefgarage – sollen Flachdächer erhalten, die begrünt sind. Für Fußgänger und Fahrradfahrer wird ein Zugang von Osten angelegt, die Zufahrt zur Tiefgarage erfolgt von der Herrenstraße im Westen.

Einen erheblichen Anteil an den Kosten verursacht die Tiefgarage mit ihren 21 Stellplätzen, in der auch ein Technikraum und Kellerabteile für die Mieter sind. Zum einen ist das unterirdische Bauwerk größer, als das oberirdische, was die Abstützung der Wohnhäuser aufwändiger macht, zum anderen sind die Außenwände der Tiefgarage so nah an den Grundstücksgrenzen, dass die Baugrube gesichert werden muss. Eine kleinere Tiefgarage ist laut Pilz nicht möglich, weil sonst die laut Satzung erforderliche Zahl von Stellplätzen für Autos nicht erreicht wird. Oberirdisch sind nur zehn Stellplätze möglich, da das Bauwerk den vorhanden Platz bereits maximal ausnutzt. Die maximale Ausnutzung des rund 1900 Quadratmeter großen Grundstücks war eine der Vorgaben, die der Gemeinderat für die Planung gemacht hatte.

Auch die Kosten sind schon berechnet, jedenfalls nach heutigem Stand. Rund fünf Millionen Euro soll das Gebäude kosten, das eine Nettowohnfläche von knapp 1000 Quadratmetern hat. Der Gemeinderat rechnet mit 30 Prozent staatlichem Wohnbau-Zuschuss, einem zinsgünstigen Darlehen in Höhe von 60 Prozent und zehn Prozent aus dem Gemeinde-Haushalt. Für den Rücklauf der Investition über die Mieteinnahmen rechnet Bürgermeister Martin Höck mit 25 bis 40 Jahren.

Kritik an der Planung kam nur von Maiken Winter. Sie hätte gerne stärkere Nutzung der Sonnenenergie, etwa durch Photovoltaikanlagen an den Südfassaden und auf dem Dach. Laut Pilz eignen sich die Südfassaden nicht, weil sie keine ausreichend großen geschlossenen Flächen haben.

Der Gemeinderat sprach sich nach längerer Diskussion geschlossen für die vorgestellte Genehmigungsplanung aus und beauftragte das Architekturbüro mit der Werkplanung. Das Geld für die Planung ist laut Höck bereits im Haushalt vorgesehen. Der Bürgermeister zum Fortschritt bei diesem Bauvorhaben: „Mit diesem Beschluss haben wir einen Meilenstein erreicht.“

