Erdfunkstelle Raisting: In einer Sekunde um die Welt

Die Organisatorin des „Otto-Hellmeier-Kulturhauses“, Christiane Burger (links) und Sabine Vetter, beim Aufbauen der Ausstellung vor einem Bild, das die Zielgebiete der drei Antennen zeigt. Weltweit Kontakt mit Amateurfunk © . schubert

Der „Förderverein Industriedenkmal Radom Raisting“ zeigt in einer Ausstellung, wie rasant sich die Kommunikation vor 50 Jahren entwickelte.

Raisting – Die Erdfunkstelle Raisting machte 1972 mit ihren ersten drei Antennen die weltweite Live-Übertragung der Olympischen Spiele in München möglich. Von hier aus gingen alle Bilder und Berichte über Satelliten in alle Kontinente.

Mit der Ausstellung „Olympia ‘72 live – Erdfunkstelle Raisting machte es möglich“, in der Fotos, Dokumente und Original-Geräte wie Wanderfeldröhre, Hohlleiter und Signalgeber aus seinem Archiv zu sehen sind, will der „Förderverein Industriedenkmal Radom Raisting“ daran erinnern, wie sich die Satellitenfunktechnik vor 50 Jahren etablierte und sich die Erdfunkstelle in Raisting zu einem wichtigen Knotenpunkt der globalen Kommunikation entwickelte.

Ausstellung zur Erdfunkstelle Raisting: Es geht nicht nur um Technik, sondern auch um Demokratie

Organisiert hat die Ausstellung der Förderverein in Zusammenarbeit mit der Otto-Hellmeier-Stiftung. Die Vorsitzende des Vereins Sabine Vetter dankt auch allen anderen, mit mitgewirkt haben: „Nicht nur ein Dutzend Mitglieder unseres Vereins, sondern auch Bürgermeister Martin Höck und viele Raistinger Bürger, Künstler und die Arbeiterwohlfahrt haben dazu beigetragen, die Ausstellung vorzubereiten.“

Für Vetter spielt aber nicht nur die Technik eine Rolle: „Es geht auch um Demokratie und die kulturelle Entwicklung der Gesellschaften.“ Denn die Möglichkeit, über Erdfunkstellen und Satelliten Informationen auf der ganzen Welt gleichzeitig verfügbar zu machen, habe vor allem die Demokratisierung der Informationen bedeutet. Alle, die ein Radio- oder Fernsehgerät hatten, hatten gleichzeitig Zugang zu Informationen über Vorgänge auf der ganzen Welt. Eine Zensur sei nicht mehr möglich gewesen.

Informationen zur Ausstellung Die Ausstellung im „Otto-Hellmeier-Kulturhaus“ in der Wielenbacher Straße 13 wird am Freitag, 9. September, eröffnet. Bis 25. September ist sie an Samstagen und Sonntagen jeweils von 14 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Ausstellung zur Erdfunkstelle Raisting: Olympische Spiele 1972 haben Aufbau der Technik beschleunigt

Eines der ersten Beispiele waren die Olympischen Spiele 1972 in München. So konnte der Rekordweitsprung, mit dem Heide Rosendahl die erste Goldmedaille der deutschen Mannschaft gewann, in 0,7 Sekunden nach New York übertragen werden. Dies entspricht etwa der Zeit, die die Rosendahl in der Luft war. So konnten die Fernsehzuschauer in Amerika den Absprung der Sportlerin etwa in dem Moment sehen, in dem sie nach 6,78 Metern wieder den Boden berührte.

„Die Spiele haben den Aufbau der Technik beschleunigt“, so Vetter. So wurde die „Antenne 3“ unter Hochdruck fertiggebaut und am 25. August 1972 in Betrieb genommen, einen Tag vor dem Beginn der Olympischen Spiele.

In der Ausstellung werden neben diesen historischen Aspekten auch die aktuellen und künftigen Möglichkeiten der Satellitenfunktechnik gezeigt. Außerdem führen Amateurfunker vor, wie man über mobile Antennen weltweit Kontakt aufnimmt.

VON ALFRED SCHUBERT

