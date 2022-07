„Space Cinema“ in Raisting: Das ganz besondere Kinoerlebnis — „Die Stimmung war supergut“

Auch R2-D2 war auf der XXL-Leinwand auf dem Radom in Raisting zu sehen. Am Samstag lief dort nämlich der Film „Star Wars 9“, zu dem auch die bekannte Roboterfigur gehört.

Radom als riesige Filmleinwand

Beim „Space Cinema“ in Raisting herrschte großer Andrang. Das dreitägige Open-Air-Filmfestival war gut besucht, trotz zum Teil schlechtem Wetter.

Raisting – 2020 wurde die Hülle des Radoms von Sturmtief Bianca zerfetzt. Deshalb und auch wegen der Corona-Pandemie musste das „Space Cinema“ in den letzten beiden Jahren pausieren. Doch dem Ansehen der Veranstaltung hat das nicht geschadet. Ganz im Gegenteil: „So viele Anfragen, welche Filme gezeigt werden, hatten wir noch nie“, sagt Moritz Hartmann, der seit dem Beginn der Veranstaltung 2001 dem Organisationsteam der „Pfadfinderfreunde der DPSG – Bezirk Rochus Spiecker“ angehört. Aus wettbewerbstechnischen Gründen dürfen die Titel im Voraus nicht öffentlich angekündigt werden.

Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.

„Space Cinema“: Gemütliche Lager mit Liegestühlen, Sitzsäcken, Decken und Kissen

Die Filmauswahl sei kompliziert, „es wird immer schwieriger, die Lizenzen zu bekommen“, erklärt Hartmann. Zugleich werde versucht, für jeden Geschmack etwas auszuwählen. Dass dies heuer gelungen ist, zeigte der Zuspruch der Gäste. Bereits am Donnerstag war die Komödie „Free Guy“ mit rund 500 Menschen gut besucht. Alles toppte während des dreitägigen Open-Air-Filmfestivals jedoch der Freitag. „Das ist traditionell unser Familientag“, erläutert Hartmann. Zu der Vorführung des Disney-Films „Encanto“ kamen gut 1000 Leute, schätzen die Veranstalter.

Schnell waren da die ausgewiesenen Flächen mit bester Sicht auf die Filmprojektion belegt. Wer nach 20 Uhr kam, musste sich mit Plätzen am Rand und eingeschränkter Sicht begnügen. Dies tat der Laune jedoch keinen Abbruch. Es herrschte entspannte Festivalatmosphäre bei tropischen Temperaturen.

Mit Liegestühlen, Sitzsäcken, Decken, Planen, Kissen und Stofftieren bauten sich die Anwesenden gemütliche Lager. „Die Stimmung war supergut“, freut sich Hartmann. Musiker Dimi trug dazu bei und verkürzte mit seiner Darbietung die Zeit bis zum Einbruch der Dunkelheit. Auch die Wartenden in den langen Schlangen vor den Essens- und Getränkeständen wurden so unterhalten. Wer keine Lust hatte, sich anzustellen, wurde von dem Pfadfindernachwuchs per Bauchladen mit Knabbereien versorgt.

„Space Cinema“: Rund 500 Gäste genießen Weltraumschlacht

Als die Wetterapps während der Vorführung Regen prophezeiten, wurde der Film kurzerhand eine halbe Stunde gestoppt. So konnten diejenigen, denen das Risiko zu groß war, nass zu werden, ganz in Ruhe zusammenpacken und abreisen. Mehr als die Hälfte des Publikums nahm diese Möglichkeit wahr – zum Vorteil der Verbliebenen: Nun gab es Plätze mit bester Sicht für alle.

Vor den kurzen Schauern schützten Schirme, Regenjacken und selbst gebaute Planenkonstruktionen. „Nachts um 3 Uhr hat uns dann doch noch ein Sturm erwischt“, berichtet Hartmann. Doch die Schäden am Lager der Pfadfinder waren schnell beseitigt, so dass es am Samstag mit „Star Wars 9“ weitergehen konnte. Diesmal hielt das Wetter und die rund 500 Gäste genossen die Weltraumschlachten auf der XXL-Leinwand und das musikalische Rahmenprogramm davor.

Alles verlief friedlich und bis auf das kleine Unwetter reibungslos. Dafür waren bis zu 30 Ehrenamtliche im Einsatz. Hartmann ist dankbar, dass der Nachwuchs inzwischen immer mehr Verantwortung übernimmt: „Es steht ein Generationenwechsel an. Wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten.“

Um die Zukunft der Pfadfinder und des „Space Cinemas“ sorgt er sich nicht, denn in jeder Altersklasse gibt es Mitglieder. Die freuen sich über die gelungene Veranstaltung, denn der gesamte Gewinn kommt der Jugendarbeit der Georgspfadfinder zugute.

Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.

VON URSULA GALLMETZER