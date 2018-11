Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus: Polizei geht von einer Serie aus  

Hebelspuren am Küchenfenster bemerkte ein Raistinger am vergangenen Samstag. Ein Einbrecher wollte sich Zugang zu dem Einfamilienhaus verschaffen.

Raisting - Ein bislang unbekannter Täter versuchte in Raisting, sich Zugang zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen. Ein Anwohner in der Raistinger Zugspitzstraße bemerkte am vergangenen Samstag Hebelspuren an seinem Küchenfenster.

Der Einbruchsversuch verlief erfolglos, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Wie die Polizei mitteilt, besteht wohl ein Tatzusammenhang mit mehreren Wohnungseinbrüchen vor etwa zwei Wochen. Um Hinweise unter Tel. 0881/6400 wird gebeten.

mm