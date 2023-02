Raisting: „Bilderbuchort, wo die Welt noch in Ordnung ist“ — Platz für 850 weitere Bürger im Dorf

Das Gemeindeentwicklungskonzept sieht die Möglichkeit, innerhalb von Raisting flächensparend Wohnraum für 850 Menschen zu schaffen. Voraussetzung dafür sind entsprechende Änderungen der Bebauungspläne.

Raisting – Laut Susanne Dorner vom beauftragten Münchner Büro „Plankreis“ war es bei der Bestandsaufnahme schwer, „Schwächen zu finden“. Raisting sei ein „Bilderbuchort, wo die Welt in Ordnung ist“. Dennoch gebe es an einigen Stellen Verbesserungsbedarf. So fehlen etwa Querungshilfen an der Durchgangsstraße und eine Radwegverbindung nach Dießen. Auch die Unterführung unter der Bahnlinie ist nicht in gutem Zustand.

Raisting: Nicht nur Einfamilienhäuser bauen, sondern „verschiedene Wohnformen anbieten“

Bei der weiteren Entwicklung des Dorfs sollte laut der Architektin und Stadtplanerin vor allem auf die Entwicklung der Landwirtschaft geachtet werden. Sie rechnet damit, dass einige Höfe im Ort ihren Betrieb aufgeben müssen, wenn die Anbindehaltung verboten wird.

Dorners Kollege Jochen Gronle sieht innerhalb des Orts genügend Platz für weiteres Wachstum, sodass keine Baugebiete im Außenbereich mehr ausgewiesen werden müssen. Im Bereich der bisher bestehenden Bebauungspläne könnte noch Wohnraum für 350 Menschen geschaffen werden. In dem Siedlungsgebiet, das der Flächennutzungsplan vorsieht, könnten weitere Wohnungen für 500 Bürger gebaut werden.

Für wichtig hält es Stadtplaner Gronle, nicht nur Einfamilienhäuser zu bauen, sondern „verschiedene Wohnformen anzubieten“. Dazu gehörten auch Mehrgenerationenhäuser und der Geschoßwohnungsbau. Eine dichte Bebauung spare nicht nur Fläche, sondern auch Kosten.

Raisting: Car-Sharing und Aufbau einer E-Ladestation

Die Bauleitplanung ist laut Gronle „ein wichtiges Instrument“ bei der Gemeindeentwicklung. Dabei müssten auch bestehende Bebauungspläne so überarbeitet werden, dass eine Nachverdichtung möglich wird. Zum Erhalt des Ortsbilds sollte eine Ortsgestaltungssatzung erlassen werden.

Für den Verkehrsbereich sieht das Konzept Car-Sharing und den Aufbau einer Ladeinfrastruktur für Elektroautos und -fahrräder vor. Dass so genannte Mitfahrbankerl zur Verkehrsentlastung beitragen wird bezweifelt. Die bereits vorhandenen würden nach Feststellung des Gemeinderats ein eher „trauriges Leben fristen“.

ÖPP-Politikerin Maiken Winter bemängelte, dass in dem Konzept keine konkreten Maßnahmen zur Erlangung der angestrebten Klimaneutralität der Gemeinde beschrieben werden.

Der breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden soll das Gemeindeentwicklungskonzept in der Bürgerversammlung am 28. April. Danach ist noch die Billigung durch den Gemeinderat erforderlich. Diese könnte dann in der Sitzung im Mai erfolgen.

