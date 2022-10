Enormer Anstieg der Besucherzahl: Rekordjahr bei Radom in Raisting - Saison wird verlängert

Von: Stephanie Uehlein

Kann noch bis 30. Oktober samstags und sonntags besichtigt werden: das Radom in Raisting. Die Traglufthülle des 1963/64 errichteten Gebäudes einer Satelliten-Bodenstation wurde im Oktober 2021 erneuert. © Uehlein

Einen enormen Anstieg der Besucherzahl verzeichnet das Radom in Raisting. Daher ist 2022 dort ein Rekordjahr. Das ist schon klar, obwohl die Saison noch läuft. Wegen des Einsturzes und der spektakulären Erneuerung der Traglufthülle hatte das Radom davor für Schlagzeilen gesorgt.

Raisting – Ins Radom, in dem sich eine stillgelegte Satelliten-Großantenne befindet, sowie zu Veranstaltungen auf dem Gelände kamen in diesem Jahr bis Ende September knapp 9000 Menschen. Das sagt René Jakob, Geschäftsführer der „Radom Raisting GmbH“. Dass sich 2022 zu einem Rekordjahr für das Industriedenkmal entwickelte, ist auch bemerkenswert, weil die Saison nicht wie normal im April, sondern erst im Juli startete. Zuvor hatte es nach dem Einsturz der Traglufthülle – des eigentlichen Radoms – und wegen der anschließenden Bauarbeiten eine lange Besichtigungspause gegeben.

Vor dieser Pause waren laut Statistik im Durchschnitt jährlich etwas weniger als 4000 Besucher auf das Gelände gekommen. 2019 waren es mit knapp 6000 (inkl. Sonderveranstaltungsgäste) auch schon überdurchschnittlich viele. Damals, so Jakob, sei die Ausstellung zur Mondlandung, die sich zum 50. Mal jährte, ein Zugpferd gewesen.

Ein Sturm riss die Hülle der Satelliten-Antenne weg

Dass die Besucherzahl heuer sogar deutlich über der von 2019 liegt, hat laut Jakob auch mit der Erneuerung der Traglufthülle zu tun, die viel Aufmerksamkeit erregte. Die Hülle der Satelliten-Antenne war im Februar 2020 während eines Sturms weggerissen worden. 2020 und 2021 konnte die Anlage nicht besichtigt werden. Auch dass das Industriedenkmal und die dortigen Ausstellungen „Aufbruch ins Weltall“ und „50 Jahre Landkreis Weilheim-Schongau“ in diesem Jahr kostenlos besichtigt werden können (Ausnahme: Führungen), spiegle sich in der großen Besucherresonanz wider, so Jakob.

Allein etwa 2000 Menschen kamen im Juli 2022 zu drei Open-Air-Konzertabenden. Circa 2200 waren ebenfalls im Juli beim „SpaceCinema“ dabei, bei dem die Traglufthülle wie bereits in der Vergangenheit als Kinoleinwand diente. Das Innere des Radoms besuchten – mit oder ohne Führung – bis Mitte September rund 4000 Interessierte. Dazu kommen gut 700 Besucher, die bei regnerischem Wetter am „Tag des offenen Denkmals“ im September registriert wurden. Die 1985 stillgelegte Antenne, die Antenne 1 der Erdfunkstelle Raisting, ermöglichte Telefon- und Fernsehübertragungen via Satellit. Sie ist die erste in Deutschland errichtete kommerzielle Großantenne für zivile Satelliten-Kommunikation.

Bis 30. Oktober ist samstags und sonntags geöffnet

Wegen des großen Besucher-Interesses entschlossen sich die „Radom Raisting GmbH“ und der Landkreis heuer dazu, die Saison der historischen Anlage (einschließlich Ausstellungen) um einen Monat bis Sonntag, 30. Oktober, zu verlängern. Die Öffnungszeiten sind bis zu diesem Termin samstags und sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr. Gruppenführungen werden auf Anfrage auch zu anderen Zeiten und nach dem 30. Oktober angeboten (Anmeldung: Tel. 0881/681-1172). Für Samstag, 22. Oktober, ist im Radom eine Sonderveranstaltung unter dem Titel „Monoswamp“ mit Johannes Enders (Saxofon, Flöte), Reiner Heidorn (Malerei, Vinylart) und Felix Pitscheneder (Video) geplant.

2023 soll in dem Technik-Denkmal auch ohne Führung wieder Eintritt verlangt werden. „Das müssen wir tun“, sagt Jakob. Heuer habe man einen kostenfreien Zugang zur Landkreis-Ausstellung ermöglichen wollen. Die Bereitschaft, beim Besuch des Radoms Geld zu spenden, sei groß gewesen – doch Spenden seien nicht geeignet, die Eintrittsgelder dauerhaft abzulösen.

