Schulhaus in Raisting: Sanierung statt Neubau

Das Raistinger Schulhaus ist in die Jahre gekommen. Es soll jetzt saniert werden. Stromerzeugung mit Photovoltaik © schubert

Der Raistinger Gemeinderat hat sich vorrechnen lassen, was eine Sanierung und ein Neubau des Schulhauses kosten. Die Entscheidung fiel dann einstimmig zugunsten der Sanierung. Die Kosten waren dabei nur eines von drei Argumenten.

Raisting – Das Raistinger Schulhaus wurde 1964 gebaut und 1984 und 1996 erweitert. Die Bausubstanz ist solide, wie jetzt eine Untersuchung gezeigt hat, die der Gemeinderat bei „plan3architekten“ aus Schongau und dem Wessobrunner Planungsbüro „Klaus Heilmeier“ in Auftrag gegeben hatte. Allerdings ist das Haus energetisch nicht mehr auf dem Stand der Zeit. Auch die technischen Installationen sind veraltet. Es stellte sich die Frage, ob es besser ist, das Haus zu sanieren oder durch einen Neubau zu ersetzen.

Schulhaus in Raisting: Neubau würde 7,5 Millionen kosten

Ein Neubau würde rund 7,5 Millionen Euro kosten, wobei in diesem Preis die Abbruchkosten für den Bestandsbau und die Miete für eine Containeranlage für den Schulbetrieb während der Bauzeit bereits enthalten sind. Ein Problem sehen die Räte allerdings darin, dass ein Neubau nur gefördert wird, wenn er sich auf die Mindestanforderungen an ein Schulhaus beschränkt. Damit müsste das neue Schulhaus fast ein Drittel kleiner werden als das jetzige, das sehr großzügig dimensioniert ist.

Eine Sanierung des Hauses ist laut der Studie kein Problem und würde rund vier Millionen Euro kosten. Auch die Kosten für eine Containeranlage würden nicht anfallen, wenn der West- und der Ostflügel nacheinander saniert würden. Selbst im laufenden Schulbetrieb sei eine Sanierung möglich, wenn die großen und störenden Arbeiten in den Ferien erledigt würden. Bei einem Baubeginn in den Osterferien 2024 und der Nutzung der folgenden Ferien für die Arbeiten könnte die Sanierung bis zum Ende der Sommerferien 2025 abgeschlossen werden. In den anderthalb Jahren müssten allerdings Einschränkungen in Kauf genommen werden.

Schulhaus in Raisting: PV-Anlage auf dem Dach geplant

Notwendig ist eine energetische Sanierung des Hauses, die unter anderem eine Wärmedämmung der Außenwände und der oberen Geschoßdecke sowie den Austausch der Fenster und die Anbringung eines Sonnenschutzes umfasst. Zudem müssen die Strom-, Wasser- und Abwasserinstallationen erneuert werden und eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung eingebaut werden.

Auf dem Süddach ist eine 130 Quadratmeter große Photovoltaik-Anlage geplant, die 33 000 Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugt. Der größte Teil davon kann direkt oder über einen Batteriespeicher in Schule, Turnhalle und benachbartem Rathaus verbraucht werden, der Überschuss soll ins Netz eingespeist werden. Für die Sanierung anstelle eines Neubaus spricht nach Auffassung des Rats vor allem, dass Raisting auch weiter ein großzügiges Schulhaus hat. Zudem sei der Erhalt von Bausubstanz ökologisch sinnvoll. Die geringeren Kosten seien ein weiterer Vorteil.

VON ALFRED SCHUBERT

