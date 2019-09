Seeforellen für die Ammer

Die „vorbildliche Zusammenarbeit“ aller 18 Partner beim Verbundprojekt „Alpenflusslandschaften - Vielfalt leben von Ammersee bis Zugspitze“ würdigte die Präsidentin des „Bundesamt für Naturschutz“ (BfN), Professor Beate Jessel, bei einem Besuch in Raisting.

Raisting –Zusammen mit Naturschützern informierte sie sich über die Arbeit der „Schutzgemeinschaft Ammersee“. Das Verbundprojekt hat zum Ziel, die biologische Vielfalt im Bereich der Flüsse Lech, Ammer, Loisach und Isar zu erhalten und soweit möglich wiederherzustellen. So werden laut Jessel die Deutsche Tamariske und der Alpen-Knorpellattich an geeigneten Standorten wieder angesiedelt.

Zudem würden im Einzugsgebiet der Ammer Seeforellen ausgesetzt, um den Bestand der stark gefährdeten Art zu sichern. Das BfN fördert das Projekt, das von 2014 bis 2020 läuft, mit Mitteln des Bundesumweltministeriums. Das Finanzvolumen beträgt 5,89 Millionen Euro. Wolfgang Hug, der Leiter des WWF-Büro Wildflüsse und Alpen, sieht trotz der Erfolge, die beim Naturschutz in der 2300 Quadratkilometer großen Projektfläche erzielt wurden, „auch verschiedene Konflikte“.

Dies treffe etwa auf die Schleierfälle an der Ammer zu. Diese sollten geschützt werden, aber auch für Besucher zugänglich sein. Dort werde eine Aussichtsplattform als Lösung des Problems diskutiert. Hug erwähnte auch das Gebiet Ammersee-Süd, „wo nicht immer alles rosig ist“. Auf den Radweg entlang der Birkenallee, dessen Bau von Naturschützern verhindert wird, ging er nicht ein. Auf Nachfrage sagte er, dass dieser Radweg nicht Teil des Projekts „Alpenflusslandschaften“ sei.

Laut Bürgermeister Martin Höck ist das Gebiet der unteren Ammer „keine Naturlandschaft, sondern eine Kulturlandschaft“. Trotzdem spiele der Naturschutz eine große Rolle. In der 2200 Hektar großen Gemeindefläche lebten nicht nur 2300 Menschen, sondern auch 50 Störche. Außerdem gebe hier mehrere Schutzgebiete.

Die zehnköpfige Besuchergruppe informierte sich im Gebiet südlich der Erdfunkstelle über die aktuelle Arbeit der „Schutzgemeinschaft Ammersee“. Diese baggert dort Löcher ins Moos, in denen sich Wasser sammelt. Die Tümpel sollen laut Vorsitzendem Reinhard Grießmeyer als Laichgewässer für Frösche dienen. Sie seien bereits im ersten Jahr von den Fröschen gut angenommen worden.

Laut Grießmeyer hat die „Schutzgemeinschaft Ammersee“ 500 Hektar Fläche, die sie im Sinne des Naturschutzes betreut, 140 Hektar davon liegen in der Gemeinde Raisting. Laut Jessel gibt es in Deutschland 30 so genannte Hotspots mit hoher Artenvielfalt. Diese würden rund elf Prozent der Fläche Deutschlands ausmachen. Wichtig bei der Pflege der Flächen sei das ehrenamtliche Engagement. Interesse dafür sei in der Bevölkerung vorhanden.

Auch wenn sich immer weniger Menschen dauerhaft an Vereine binden würden, seien viele bereit, spontan bei punktuellen Aktionen mitzumachen, etwa bei einem „Ramadama“, bei dem Müll aus Flüssen und vom Ufer geholt werde. VON ALFRED SCHUBERT