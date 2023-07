Wie ein spektakuläres Denkmal vom CO2-Saulus zum Klima-Paulus wird

Von: Sebastian Tauchnitz

Das Radom in Raisting verbrauchte in der Vergangenheit Unmengen an Energie. In den vergangenen Jahren wurde der Verbrauch deutlich reduziert, ein neues Projekt soll den CO2-Ausstoß nochmals um 90 Prozent senken. © UEHLEIN/ARCHIV

Ein ganz konkretes Beispiel für den Klimaschutz entsteht in absehbarer Zeit am Radom in Raisting. Hier wird eine Freiflächen-PV-Anlage mit einer innovativen Wärmepumpe gekoppelt und im Sommer Strom für den Winter „angespart“.

Landkreis – 2007 übernahm der Landkreis das Radom in Raisting. Und damit eine echte Energieschleuder. Geschäftsführer René Jakob führte das den Mitgliedern von Kreis- und Umweltausschuss eindrucksvoll vor Augen. Damals betrug allein der Energieverbrauch des Gebäudes rund 1,7 Gigawattstunden. Heute sind es laut Jakob gerade mal noch etwa 436 Megawattstunden.

Das liege natürlich auch daran, dass das Radom seit der Übernahme des Landkreises als technisches Denkmal genutzt wird und die Sendeanlagen nicht mehr in Betrieb sind, so Jakob. Zudem habe man im Winter die Raumtemperatur von 20 auf gerade einmal 5 Grad gesenkt, damit nichts einfriert

5000 Quadratmeter große PV-Anlage

Angesichts dessen sei der Energieverbrauch immer noch immens hoch. „Das ist auch nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass die Fernwärmeleitung, über die das Radom versorgt wird, aus den 60er Jahren stammt“, so der Radom-Geschäftsführer. Die Transportverluste würden deswegen in harten Wintern bis zu 60 Prozent betragen.

Das alles soll sich jetzt ändern. Jakob kann sein ehrgeiziges Projekt, das Radom vom CO2-Saulus zum Klima-Paulus zu machen, umsetzen. Zum Radom gehören rund 2,5 Hektar Grünfläche, die bislang nicht bewirtschaftet wurden. Auf einem Teil dieser Fläche, rund 5000 Quadratmetern, soll eine Freiflächen-PV-Anlage entstehen. „Nun haben wir das Problem, dass diese Anlage besonders viel Energie – bis zu 400 Kilowatt/peak – genau dann produziert, wenn wir besonders wenig davon brauchen. Im Sommer“, führte er weiter im Ausschuss aus. Einspeisen dürfe man den Strom aus Fördergründen nicht. Deswegen habe man mit einem benachbarten Unternehmen einen Vertrag geschlossen, so Jakob. Im Sommer beliefert das Radom die Firma mit dem selbsterzeugten Strom, den man nicht selbst benötigt. Im Winter bezieht man dann den Strom vom Partnerunternehmen. Das alles sei vertraglich genauestens geregelt und sorge dafür, dass die Stromkosten beim Radom massiv sinken.

Vertrag mit benachbarter Firma als „virtueller Stromspeicher“

Und auch die Heizkosten werden in Zukunft kaum noch ins Gewicht fallen. Denn parallel zur Flächen-PV-Anlage soll auch noch eine Wärmepumpe installiert werden, die im Winter dafür sorgen wird, dass im Radom nichts einfriert. Der Strom für deren Betrieb kommt von der Partnerfirma. „So haben wir eine Art virtuellen Stromspeicher, von dem am Ende beide Partner profitieren“, so der Geschäftfsführer.

Geplant sei der Bau einer Grundwasserwärmepumpe, so René Jakob auf Nachfrage. Diese habe den geringsten Energiebedarf. Nur, wenn das nicht klappen sollte, werde man auf eine Erdwärmepumpe umschwenken.

Projekt überzeugte Fördermittel-Jury, Landkreis investiert eine Million Euro

Ein ehrgeiziges Projekt, mit dem der CO2-Ausstoß des Radoms um weitere 90 Prozent gesenkt werden soll. Das überzeugte auch die Juroren im Rahmen eines Wettbewerbs, bei dem Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung zu gewinnen waren. „Wir haben die Zusage bekommen und schreiben gerade den entsprechenden Fördermittelantrag“, so Jakob.

Als eines von nur fünf Museen bekommt das Radom vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung knapp die Hälfte der Gesamtkosten gefördert. Für den Landkreis würde damit ein Eigenanteil von rund einer Million Euro verbleiben, so der Geschäftsführer weiter. Das sei fraglos viel Geld, mit Blick auf den Klimawandel aber eine wichtige Investition. Und nicht nur das. „Es dient auch dem Werterhalt des Gebäudes. Und mit Blick auf den Kreishaushalt ist es so etwas wie eine Lebensversicherung für das bedeutende Denkmal. Denn dadurch können die Energiekosten dauerhaft deutlich gesenkt werden.“

Die Vorplanung sei mittlerweile abgeschlossen, so Jakob auf Anfrage. Wenn alles klappt, soll noch in diesem Herbst Baubeginn sein, Ziel sei es, die Arbeiten im Laufe des kommenden Jahres abzuschließen.

Es ist nicht das einzige Großvorhaben beim Radom in absehbarer Zeit. In Zukunft soll das Denkmal mit jeder Menge Technik ausgerüstet werden, um den Besuch zum Erlebnis zu machen.