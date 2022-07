63 junge Störche gibt es im Landkreis - Sorge um Jungvogel in Raisting

Von: Stephanie Uehlein

Jungstorchen-Viererpack: Ihr Zuhause befindet sich auf einem Strommast am Kirchenweg in Raisting. © Ralf Ruder

Im Landkreis gibt es derzeit 63 junge Weißstörche. Allein 33 sind es in Südbayerns Storchen-Hochburg Raisting. Darunter ist allerdings ein Sorgenkind, das eventuell flugunfähig ist. Das vermeldet Wolfgang Bechtel, Storchbeauftragter beim LBV.

Raisting/Landkreis – Hier ein Altstorch, der einem Flugzeug gleich in großem Bogen zu seinem Nest zurückkehrt. Dort ein Storchenjunges, das hoch oben auf dem Nest immer wieder hochhüpft, ein wenig mit den Flügeln schlägt, dann gleich wieder auf dem Horst aufsetzt und sich so auf seine künftigen Flüge vorbereitet. Und wieder woanders zwei Jungtiere, die konstant in eine Richtung blicken, so als würden sie sehnsüchtig auf die Rückkehr eines Elterntieres warten. Solche Szenen lassen sich zur Zeit in Raisting beobachten.

25 Horstpaare, so viele wie noch nie, wurden dort – in der einzigen großen Weißstorchen-Brutkolonie Südbayerns – in dieser Saison vom LBV gezählt. Doch nicht allen war ein Bruterfolg beschieden. Mit den 33 Jungtieren im Ort ist 2022 trotzdem ein „etwas überdurchschnittlich gutes Jahr“, befindet Bechtel, der in seiner Aufgabe als Storchbeauftragter in der Regel dreimal die Woche nach Raisting kommt. Die meisten flüggen Jungvögel pro Jahr wurden dort 2020 vom LBV registriert. Damals waren es 46 – bei 18 Horstpaaren.

Von ihrem Domizil auf einem leer stehenden Haus an der Pähler Straße in Raisting blicken diese Störche selbstbewusst herunter. © Ralf Ruder

Kamine, Dachfirste, Bäume: Die Storchenhorste sind an ganz unterschiedlichen Stellen

Vom Einzelkind bis zum Jungstorchen-Viererpack reicht heuer die Bandbreite in den Horsten in Raisting. Die Nester befinden sich dabei an sehr unterschiedlichen Stellen: auf Kaminen genauso wie auf Dachfirsten und Bäumen. Ein besonderer Anblick ist der Horst auf einem Strommast am Kirchenweg, wo heuer vier Jungvögel zu sehen sind.

Das „Nesthäkchen“ unter den 33 Jungtieren in Raisting befindet sich laut Bechtel unter der Sirene auf dem Heimatmuseum. Andere Jungvögel sind schon mobil. „Manchmal habe ich Glück und sehe, wie Junge von einem ihrer ersten Ausflüge zurückkommen“, sagt Bechtel, der zur LBV-Regionalgruppe Garmisch-Partenkirchen/Weilheim-Schongau gehört.

Das „Sorgenkind“: Ist dieser Jungstorch flugunfähig? © Ralf Ruder

Jungstorch an der Zugspitzstraße ist möglicherweise flugunfähig

Das Sorgenkind unter den heuer in Raisting geschlüpften Störchen befindet sich in einem Horst auf einem Baumwipfel an der Zugspitzstraße. Es besteht laut Bechtel der Verdacht, dass das Tier flugunfähig ist. Wahrscheinlich sei der linke Flügel nicht voll einsatzfähig, sagt der Storchbeauftragte. Wie es mit dem Jungvogel weitergeht, sei noch offen. Doch stellt Bechtel klar, dass verletzte und flugunfähige Tiere nicht im Stich gelassen oder gar getötet werden: Sie „kommen in eine Auffangstation“, so der Experte des LBV, „mit Zustimmung der Naturschutzbehörden“.

Verschmutzungen durch die vielen Störche sind im Dorf ein Thema

Dass die vielen Störche in Raisting auch auf Kritik stoßen, wird im Gespräch mit einer Dorfbewohnerin deutlich. Sie müsse beim Radfahren schon aufpassen, wo ihr einer der Zugvögel etwas auf den Kopf fallen lassen könnte, sagt sie. Der Schmutz, der durch die Störche – nicht nur durch ihren Kot – verursacht wird, sei im Ort schon öfter ein Thema gewesen, erklärt Bechtel. Doch sobald die Tiere in ihre Winterquartiere fliegen, wird sich die Situation ändern. Die Jungen begeben sich dabei laut dem LBV-Beauftragten im „Trupp“ und unabhängig von ihren Eltern Richtung Süden.

Eine Storchen-Hochburg ist Raisting noch nicht lange. 2003 war mit „Raisti“, der gewisse Berühmtheit erlangte, erst ein Storch vor Ort. „Raisti hat alle anderen Brutpaare vertrieben, sogar in Pähl“, sagt Bechtel. Dennoch ließen sich weitere Störche in Raisting nieder, bis heuer der Spitzenwert von 25 Horstpaaren erreicht wurde. 2019 waren es noch 16 Paare (mit sieben flüggen Jungen), im Vorjahr 22 Paare (mit 33 flüggen Jungen).

16 Horstpaare gibt es im restlichen Landkreis

Im restlichen Landkreis zählte der LBV in diesem Jahr 16 Horstpaare mit insgesamt 30 Jungtieren. Nester mit je vier Storchenjungen wurden am Säureweg im Westen von Weilheim und in Polling registriert. Im Gegensatz zu 2021 waren heuer auch Bruterfolge in Antdorf (1 Junges), Bernbeuren (1) und Peiting (2) zu verzeichnen. Zu zwei Storchen-Neuansiedlungen ohne Nachwuchs kam es in Peißenberg.

