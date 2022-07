„Vernunftehe“ als Erfolgsgarant für den Landkreis - Große Geburtstagsfeier in Raisting

Von: Sebastian Tauchnitz

Eine interessante Ausstellung zum Landkreisjubiläum wurde am Freitag im Radom in Raisting eröffnet und stieß auf großes Interesse. 37 000 Einwohner mehr als 1972 © GRONAU

Ein halbes Jahrhundert Landkreis Weilheim-Schongau – das wurde am Freitag groß gefeiert. An den langen Tischen im Saal der „Post“ in Raisting hatte sich die gesamte Politprominenz des Landkreises zusammengefunden – Kreisräte, Bürgermeister, Bundes- und Landtagsabgeordete, Mitarbeiter des Landratsamtes.

Landkreis - Das freute die Gastgeberin, Landrätin Andrea Jochner-Weiß, sehr. Sie erinnerte in ihrem Grußwort an die Gebietsreform, die vor genau 50 Jahren, am 1. Juli 1972, in Kraft getreten war. „Es war keine alltägliche Ehe, die da vor 50 Jahren geschlossen wurde“, sagte sie.

Doch Veränderungen gehören zum Leben, meinte die Landrätin weiter. Und Veränderungen könnten durchaus auch positives bewirken. Man müsse sich nur mal anschauen, wie der Landkreis Weilheim-Schongau heute dastehe: „Wir haben eine der geringsten Arbeitslosenquoten überhaupt, vereinen bei uns im Landkreis eine große regionale Vielfalt, eine hohe wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und eine hohe Lebensqualität.“ Das alles liege an den politischen Entscheidungen, zu denen auch die Entscheidung zur Gebietsreform vor 50 Jahren gehörte, sei aber maßgeblich dem immensen ehrenamtlichen Engagement in der Region zu verdanken.

Zwei Jahre lang wurde damals über das Landkreiswappen gestritten

Sabine Kahle-Sander, Regierungsvizepräsidentin von Oberbayern, bescheinigte in ihrem Grußwort, dass sich die Heirat der Landkreise Weilheim und Schongau, obschon zu Beginn maximal eine „Vernunftehe“, am Ende doch gelohnt habe. Die anfänglichen Schwierigkeiten – so wurde fast zwei Jahre lang erbittert um das Landkreiswappen gestritten – habe man gemeistert und die Region hervorragend entwickelt.

„Sie haben heute eine immense Anziehungskraft in der Region“, so Kahle-Sander. Das sehe man nicht zuletzt am Wachstum der Einwohnerzahlen: von 99 000 im Jahr 1972 auf heute 136 000. „Von Handwerk bis Hightech“ sei alles vorhanden. Und wunderschön sei es hier, was auch an den 57 Millionen Euro liege, die seit der Kreisfusion an Städtebaufördermitteln in den Landkreis geflossen seien.

Im Anschluss an die Feierstunde wurde auch die neue Ausstellung zum Landkreis-Jubiläum im Radom in Raisting eröffnet. Sie ist ab sofort dienstags, donnerstags, samstags und sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet.