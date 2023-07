Weil ein Vorstandsmitglied fehlt: Kleinste Raiffeisenbank Bayerns sucht sich Partner

Von: Katrin Kleinschmidt

Flache Hierarchien auch nach der Fusion: Auch künftig sollen die Bankenvorstände Markus Gast (l.) in Hurlach, Robert Sauer (r.) in Langerringen und Christian Müllner (M.) in Raisting die volle Entscheidungsbefugnis haben. © Raiffeisenbank Singoldtal

Eine Geschäftsstelle, acht Mitarbeiter, 1968 Kunden: Die Raiffeisenbank Raisting gehört zu den kleinsten Genossenschaftsbanken Deutschlands. Nun wächst sie.

Raisting – Eine neue Kontonummer – und damit eine neue IBAN – bekommen einige Landkreisbewohner demnächst. Denn die Raiffeisenbank Raisting fusioniert mit der Raiffeisenbank Singoldtal. Das haben rund 87 Prozent der Genossenschaftsmitglieder in Raisting – und 99 Prozent der Stimmberechtigten bei der Generalversammlung der Raiffeisenbank Singoldtal – beschlossen.

Bereits vergangenes Jahr hatte die Raistinger Bank, die 1895 gegründet worden war und bisher laut Pressemitteilung die kleinste Raiffeisenbank in Bayern ist, begonnen, nach einem Partner zu suchen. Nicht aus wirtschaftlicher Not heraus. Die Bilanzsumme sei zuletzt stetig gestiegen und bis Ende Dezember 2022 auf mehr als 51 Millionen Euro angewachsen, zudem hätten auch Ausleihungen und Kundeneinlagen Höchstmarken erreicht. Die Raiffeisenbank Raisting ist nach eigener Auskunft „kerngesund und verfügt über eine überdurchschnittliche Eigenkapitalausstattung“.

Distanz der Geschäftsstellen kein Problem

Doch es fehlte ein weiteres Vorstandsmitglied. Stefan Lodisch war 2022 gestorben, die Suche nach einem geeigneten Nachfolger schwer. Damit das gesetzlich vorgeschriebene Vier-Augen-Prinzip beibehalten werden konnte, bekam Vorstand Christian Müllner (48) kurzerhand Unterstützung vom ehemaligen Vorstand Josef Kinzelmann, der vier Jahre zuvor in den Ruhestand gegangen war. Keine Dauerlösung. „Wir haben viele intensive Gespräche geführt und ganz unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten diskutiert“, schildert Müllner. Nun habe man „einen guten Partner gefunden, wir sind auf Augenhöhe“. Das war einer der Punkte, der letztlich den Ausschlag für Singoldtal gegeben hat. Gespräche hatten die Raistinger mit mehreren Banken geführt – unter anderem mit der VR Bank Landsberg-Ammersee, die großes Interesse an einer Fusion gehabt hatte. Und leer ausging, obwohl sie bereits Kunden in Raisting hat.



Fünf Standorte umfasst die Raiffeisenbank Singoldtal, mit der sich die Raiffeisenbank Raisting zusammentut. Sie liegen nördlich und westlich von Landsberg. © Bayernatlas/bo

Dass der neue Partner keiner aus einem Nachbarort ist, sondern in den Landkreisen Landsberg und Augsburg ansässig ist, sei kein Problem. „Da hat uns die Corona-Pandemie gezeigt, was auch alles ohne Präsenz möglich ist“, sagt Müllner. Obendrein seien die neuen Partner-Orte gut erreichbar.



Aus zwei Vorständen werden drei

Die Raiffeisenbank Singoldtal ist vor mehr als 20 Jahren aus dem Zusammenschluss der Raiffeisenbanken Igling-Hurlach und Langerringen entstanden. Sie hat eine Hauptstelle und vier Filialen – alle nördlich und westlich von Landsberg. Ihre Bilanzsumme lag 2022 bei rund 196 Millionen Euro. Mit Markus Gast in Hurlach und Robert Sauer in Langerringen gibt es bereits zwei Vorstände.



Müllner kommt als dritter nun in Raisting dazu. „Damit können wir unsere flachen Hierarchien erhalten, denn wir haben an allen Standorten volle Entscheidungsbefugnis“, sagt der Singoldtaler Vorstand Gast (39). Auch Müllner hatte in der Vergangenheit betont, die größtmögliche Selbstständigkeit seiner Bank bewahren zu wollen.



Für Kunden soll sich wenig ändern

Wann die Fusion umgesetzt wird, hängt davon ab, wann die Eintragung in die Registergerichte München und Augsburg erfolgt. „Wir rechnen mit August“, sagt Müllner. Der regionale Charakter der Bank solle auch künftig erhalten bleiben. Doch die formalen Auflagen zur Stabilisierung des Finanzmarktes würden immer strenger, Serviceleistungen wie Abrechnungssysteme und Online-Banking erfordern Investitionen in Technik und Personal. Diese können die beiden Banken künftig gemeinsam stemmen.



Die Veränderungen beträfen vor allem interne Strukturen. Die Raiffeisenbank Raisting erhält lediglich den Zusatz „eine Geschäftsstelle der Raiffeisenbank Singoldtal eG“. Die 1968 Kunden sollen von der Fusion wenig zu spüren bekommen. Die bisherigen Ansprechpartner bleiben vor Ort, Personal und Aufsichtsrat werden übernommen. Veränderungen der Gebühren soll es wegen der Fusion vorerst nicht geben – sondern erst, wenn sie wirtschaftlich notwendig sind. Die letzte Preisanpassung sei 2016 gewesen. Damit ändert sich vorerst nur die Kontonummer der Raistinger Kunden: Stand früher eine 8 am Anfang, wird es nun bei allen Konten die 86 sein.