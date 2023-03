900 Quadratmeter Gartenwelten bei Renner Baustoffe in Weilheim

In Renners Gartenwelt finden Sie Anregungen für eine schöne Gartengestaltung. © W. Renner GmbH

Der Frühling ist der richtige Zeitpunkt, um die Neugestaltung des Gartens anzupacken und die Renovierung des Hauses zu planen. Die benötigten Baustoffe und Bauelemente bietet Renner in Weilheim an.

Weilheim – Renner, den kompetenten Fachhändler für Bauherren, Handwerker und Architekten findet man in Weilheim direkt an der Staatsstraße nach Seeshaupt, gegenüber dem Gewerbegebiet am Weidenbach.

Auf einer großzügigen Ausstellungsfläche von 2.500 Quadratmetern können die Kunden von Renner alles besichtigen, was für Neubau, Renovierung und Modernisierung gebraucht wird. Ob Werkzeuge, Baustoffe, Fliesen oder Bauelemente, alles wird übersichtlich präsentiert, die Dachfenster sind sogar schon in das Dachstuhlmodell eingebaut.

Zwischen Straße und Parkplatz findet man eine 900 Quadratmeter große Außenausstellung, die Anregungen für die Gartengestaltung zeigt. Ob Pflaster, Terrassenplatten, Feinsteinzeug (2 und 3 cm stark), Keramikverbundplatten oder Naturstein – den Wünschen und Ansprüchen sind keine Grenzen gesetzt. Hier können sich Gartengestalter auch außerhalb der Geschäftszeiten inspirieren lassen. In der Ausstellung sind auch Gabionen und Mauern zu sehen, die sich hervorragend als Sicht- und Schallschutz eignen. Treppen und Gestaltungselemente ergänzen das Angebot.

Garten- & Landschaftsbau - Alles für Ihren Traumgarten!

Traumhafte Sichtschutzlösungen für Ihren Garten

Auch im Bereich des Sichtschutzes wird heutzutage den Ansprüchen moderner Gartengestaltung mehr als Genüge getan. Denn mit verschiedensten Materialien, Ausführungen und individuellen Zuschnitten kann sich jeder seine Traumlösung verwirklichen. Dabei ist alles möglich, von gut und preiswert bis zu edel und exklusiv.

Wetterbeständige und pflegeleichte Materialien können in einer Art Baukastensystem zusammengestellt werden, von WPC (Wood Plastic Composite) über Aluminium, Keramik und Glas bis hin zu textilen Geweben, Poly-Rattan-Geflecht, Edelstahl, beschichtetem Metall und Corten-Stahl reicht die Palette. Auch Dekor- und Rankgitter können in eine individuelle Sichtschutzlösung integriert werden, ebenso wie Tore.

Durch feste Profilelemente, in die die jeweiligen Sichtschutzteile eingesetzt werden, entstehen verschiedenste Lösungen ganz nach Wunsch des Gartenbesitzers. Auch abgeschrägte Zuschnitte sind möglich. Eine eigene Sichtschutz-Ausstellung auf dem Renner-Freigelände bietet erste Einblicke. Ausführliches Informationsmaterial und die kompetente Beratung der Mitarbeiter begleiten den Kunden dann von der Planung bis zur Verwirklichung des Gartentraums.

Renner Baustoffe Weilheim Fotostrecke ansehen

Renner Baustoffe: Ansprechpartner für Handwerker und ihre Kunden

Die Ausstellung bietet Haus- und Gartenbesitzern die Möglichkeit, sich Anregungen für die Gestaltung zu holen. Sie können das benötigte Material entweder selbst kaufen und einbauen oder einen Handwerker ihrer Wahl beauftragen. Wer keinen Handwerker kennt, kann auf die Erfahrung und das Netzwerk von Renner zurückgreifen, denn die Firma arbeitet mit zuverlässigen Handwerkern aller Gewerke aus der Region zusammen und kann hier vermitteln.

"Nur wenn alle Seiten profitieren, entsteht wahrer Gewinn."

Renner ist seit fast 70 Jahren verlässlicher Partner im Bauhandwerk. Neben dem Hauptsitz in Landsberg und der Niederlassung Waldheim in Sachsen ist Weilheim der dritte Standort. Renner hat neben neuen Arbeitsplätzen auch Ausbildungsplätze in der Kreisstadt geschaffen. Auch in der dritten Generation der Familie Wohlfahrt arbeiten dabei noch alle nach dem Motto des Unternehmensgründers: "Nur wenn alle Seiten profitieren, entsteht wahrer Gewinn."

Seit 60 Jahren ist Renner verlässlicher Partner im Bauhandwerk. © W. Renner GmbH

Kontakt

W. Renner GmbH

Jakob-Steigenberger-Str. 2

82362 Weilheim

Telefon: 0881/925 4900

E-Mail: weilheim@renner-baustoffe.de

Web: www.renner-baustoffe.de

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag: 7.00 Uhr bis 17.30 Uhr

Samstag: 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Am Sonntag besteht von 13 bis 16 Uhr die Möglichkeit zur Besichtigung (ohne Beratung und Verkauf). Parkplätze sind direkt vor dem Haus.