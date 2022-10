Rundum-Sorglos-Paket von der Beratung bis zur Montage

Teamfoto Abteilung Bauelemente © Baustoffhandel Renner

Bei Böden, Fenstern, Garagentoren sowie Haus- und Innentüren lieber gleich zum Profi

Wer baut, hat viele Entscheidungen zu treffen. Manchmal geschieht das unter Zeitdruck, weil das zügige Fortschreiten auf der Baustelle davon abhängt. „Viele Bauherren tun sich damit schwer und schätzen deshalb ein Rundum-Sorglos-Paket, das wir unseren Kunden hier anbieten können“, sagt Alexander Sanktjohanser, Abteilungsleiter für Böden, Fenster, Garagentore sowie Haus- und Innentüren bei Renner Baustoffhandel in Weilheim.

Ausstellung bietet soliden Querschnitt

In der großzügigen Ausstellung auf rund 1.100 Quadratmetern des hervorragend sortierten Fachhandels am Weidenbach finden Kunden eine ansprechende Auswahl an qualitativ hochwertigen Baustoff-Produkten in verschiedenen Preisklassen. "Bei der riesigen Palette an Angeboten, die bei Böden, Fenstern, Garagentoren sowie Innen- und Haustüren heutzutage am Markt geboten werden, können wir natürlich nur einen selektiven, aber sehr soliden Querschnitt in der Ausstellung zeigen", sagt Alexander Sanktjohanser. Dennoch kann der Kunde anhand von Mustertafeln und-fächern alle Farben, Formen und Materialen sehen, spüren und erleben. Gerne bietet Renner auf Wunsch auch einen Handmusterversand von Fenster-, Boden- und Türoberflächen.

Beratung und Montage aus einer Hand

Eine Top-Beratung bei der Produkt-Auswahl ist ein wichtiger Bestandteil, den Kunden sehr schätzen. Dazu gehört auch die fachgerechte Montage durch Renner vor Ort. "Hier sind wir absolute Spitze und heben uns von vielen Mitbewerbern deutlich ab", erklärt Sanktjohanser. Die Monteure von Renner sind ausgesprochene Spezialisten ihres Fachs. "Kundenzufriedenheit hat für Renner die höchste Priorität. Das resultiert daraus, dass unsere Mitarbeiter sowohl für die komplette Auftragsabwicklung als auch die Überwachung des Baufortschrittes vor Ort verantwortlich sind", verspricht Sanktjohanser.

Über 60 Jahre Erfahrung

Der Baustoffhandel Renner wurde 1955 in Landsberg am Lech gegründet. Weilheim kam - nach Waldheim in Sachsen - 2014 als dritter Standort hinzu. Hier hat Renner im Gewerbegebiet "Am Weidenbach", direkt an der Straße nach Seeshaupt, auf 16.000 Quadratmetern Fläche einen Neubau mit Lager, Büros und einer 2.500 Quadratmeter großen Ausstellung errichtet. So modern das Gebäude auch ist, in ihm wird immer noch nach dem alten Motto des Unternehmensgründers gearbeitet: "Nur wenn alle Seiten profitieren, entsteht wahrer Gewinn."

Gabriela Königbauer

Öffnungszeiten

Montag-Freitag 7-17:30 Uhr Samstag 8-13 Uhr Sonntag (Schausonntag) 13-16 Uhr(Ausstellung im gesamten Haus,ohne Beratung und Verkauf).

Weitere Infos unter www.renner-baustoffe.de.

Kontakt

W. Renner GmbH

Jakob-Steigenberger-Str 2

82362 Weilheim in Oberbayern

Tel: 0881 9254900

Web: www.renner-baustoffe.de