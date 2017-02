SC Forst spielt gegen Burgau

Das Warten hat ein Ende: Am Sonntag startet der SC Forst in die Play-downs. Dabei müssen die „Nature Boyz“ zunächst auf Reisen gehen.

Forst – Der Gegner des SC Forst in der ersten Play-down-Runde in der Landesliga steht fest. Die „Nature Boyz“ treten am Sonntag beim ESV Burgau an (18 Uhr). Die „Eisbären“ gewannen das Wiederholungsspiel in der Abstiegsrunde am Freitagabend gegen den SC Reichersbeuern mit 6:2. Gespielt wird im Play-down im Modus „best of three“. Das heißt: Zwei Siege sind nötig zum Klassenerhalt. Forsts Eishockeychef Lorenz Barfüßer sieht den Play-downs gelassen entgegen. Zum einen, weil sein Team im Falle eines Scheiterns in der zweiten Runde noch eine weitere Chance auf den Klassenerhalt hat (Gegner ist der Verlierer des Dells zwischen dem SC Reichersbeuern und dem ESC Kempten), zum anderen, weil sich die „Nature Boyz“ nach einer katastrophalen Vorrunde in der folgenden Abstiegsrunde erheblich gesteigert hat und sich mit zuletzt vier Siegen in Folge viel Selbstvertrauen geholt hat. „Die Mannschaft ist wirklich gut drauf und glaubt an sich“, so Barfüßer.