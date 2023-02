Holz für Luxushäuser, Shops, Hotels und Yachten weltweit

Schotten&Hansen: Traditionelles Handwerk ist das Herz der Manufaktur. © Schotten&Hansen

Arbeiten bei Schotten & Hansen bedeutet das Naturmaterial Holz langlebig in einer anspruchsvollen Innenarchitektur zu platzieren.

Die erstklassigen Boden- und Interieurprodukte der Peitinger Manufaktur begeistern Designer:innen,

Architekt:innen und Kund:innen weltweit. Das liegt zum einen an der sehr guten Qualität der ausgewählten Naturware, zum anderen an der Handarbeit, die zur Vollendung eines jeden Produktes notwendig ist. Vor allem im Herzstück – der Schreinerei – sorgt das Know-how und die Fingerfertigkeit der einzelnen Mitarbeiter:innen dafür, dass die angefertigten Möbel, Treppenstufen oder Türen die hohen Anforderungen der Auftraggeber:innen erfüllen und optimal in die vorliegenden Raumkonzepte integriert werden können.

Bei Schotten & Hansen sind Teamplayer gefragt

Zum Arbeitsalltag einer Schreinerin oder eines Schreiners gehört es allerdings auch, ein Projekt zu koordinieren – vom rohen Furnier bis zur Montage. Um Engpässe in der Werkshalle und an den Maschinen zu vermeiden, findet das gesamte Team immer eine Lösung.

Wir funktionieren im Team besser als alleine

, beurteilt Schreinerin Rina die Zusammenarbeit mit ihren Kolleg:innen. Sie hat vor acht Jahren ihre Lehre bei Schotten & Hansen begonnen, anschließend als Gesellin gearbeitet und leitet nun Projekte für den Yachtinnenausbau, inklusive Absprache mit der Werft und Montagearbeiten vor Ort. Dass sie ihre Werkstücke auch an ihrem Bestimmungsort sieht, freut sie besonders. Die flache Hierarchie im Unternehmen, die Flexibilität der Arbeitszeit und den kollegialen Umgang schätzt sie sehr.

Auch ihr Kollege Felix spürt in seinem Arbeitsalltag den Rückhalt aus der ganzen Firma: „So ein Wir-Verständnis wie hier habe ich sonst nirgends erlebt.“ Felix sorgt seit 2022 als Spartenleiter der Fußbodenproduktion mit seinen vierzig Mitarbeiter:innen dafür, dass Dielen und auch kleinteiliges Parkett termingerecht durch die Fertigung laufen und am Verlegeort ankommen. Dabei hat er stets im Blick, dass die gewünschte Qualität und Beschaffenheit des Bodens dem vom Auftraggeber anfangs gewählten Muster entspricht. Um das zu gewährleisten sind alltäglich Abstimmungen zwischen Produktion, Produktmanagement, Geschäftsleitung und Vertrieb nötig.

Schotten & Hansen legt Wert auf Nachhaltigkeit

Sowohl Rina als auch Felix gefällt die generelle Haltung des Unternehmens zum Umgang mit der Ressource Holz. Die Ware wird von zertifizierten Lieferanten bezogen und durch ihre spezielle Verarbeitung so präpariert, dass die Oberfläche auch über einen langen Zeitraum nichts von ihrer natürlichen Ausstrahlung und Substanz verliert. Durch die hohe Qualität, die naturnahe Verarbeitung

sowie die eigens entwickelten Pflegemittel erübrigt sich ein Abschleifen oder gar Austausch selbst nach einer langen und intensiven Nutzungsdauer. Auf diese Weise hinterlassen Rina und Felix nachhaltig Spuren in den (schwimmenden) Häusern dieser Welt.

Über die Schotten & Hansen GmbH

Durch traditionelle Handwerkskunst in Verbindung mit moderner Technik werden seit 1984 in der Manufaktur Schotten & Hansen wohngesunde Produkte kundenindividuell mit großer Sorgfalt und höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt: Dielen, Parkett und komplementäre Produkte wie Stufen oder Furniere für Türen, Wände, Decken oder mikroperforierte Akustikelemente. Im hauseigenen Labor entwickelte Pflegeprodukte und umfangreiche Servicedienstleistungen sichern einen langen Lebenszyklus der Manufakturprodukte. Sie finden Anwendung in Privathäusern sowie in der Hotellerie bis hin zu Objekten im öffentlichen Raum und Yachtinnenausbau. Die Manufaktur beschäftigt knapp 170 Mitarbeiter und verfügt über eine Produktionsfläche von 15.000 m2. Geschäftsführer sind Unternehmensgründer Torben Hansen und seit 2015 Bernhard Heinloth.

Kontakt für Bewerbungen:

Schotten & Hansen GmbH

Personalabteilung

Jutta Sauereßig

jutta.saueressig@schotten-hansen.com

August-Moralt-Straße 1

86971 Peiting

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mareen Mühle

August-Moralt-Straße 1

86971 Peiting

mareen.muehle@schotten-hansen.com

T +49 8861 908 04 -169

M +49 175 28 79 411