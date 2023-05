Seeshaupt: Sind Solarzellen an der Fassade erlaubt? — Gemeinderat diskutiert über Balkonkraftwerke

Wo sind Balkonkraftwerke in Seeshaupt erlaubt? Nur auf dem Dach und dem Balkon, oder auch an der Fassade? Diese Frage wurde eingehend im jüngsten Gemeinderat diskutiert. (Symbolfoto)

Ortsgestaltungssatzung wird überarbeitet

Von Jennifer Battaglia schließen

Erlaubt die Ortsgestaltungssatzung von Seeshaupt überhaupt Balkonkraftwerke? Diese Frage wurde eingehend im Seeshaupter Gemeinderat diskutiert.

Seeshaupt – Sind Balkonkraftwerke in Seeshaupt erlaubt oder verbietet die Ortsgestaltungssatzung eine Anbringung der Stecker-Solarmodule? Eingehend wurde diese Frage im jüngsten Seeshaupter Gemeinderat diskutiert. Eine halbe Stunde tauschten sich die Ratsmitglieder diesbezüglich aus.

Anlass war ein Antrag der Gemeinderäte Peter Blaut (GrAS), Christian Höck (PFB) und Andreas Rilk (GrAS). Sie forderten eine Überarbeitung der Ortsgestaltungssatzung, so dass Balkonkraftwerke künftig sowohl auf dem Dach als auch am Balkon und der Fassade angebracht werden dürfen. Die aktuelle Satzung würde nur eine Installation auf dem Dach erlauben, heißt es im Antrag. Deshalb „wäre es wünschenswert und auch zeitgemäß, dies neu zu regeln“.

„Ich hab’ damit ein Problem“

Wie dann Bürgermeister Fritz Egold schon zu Beginn der Diskussion klarstellte, dürfen Balkonkraftwerke in Seeshaupt bereits jetzt auf dem Dach und auch am Balkon angebracht werden – und das ganz ohne Genehmigung. „Unser Bauamt hat das geprüft“, sagte der Rathauschef. „Das einzige, was jetzt noch nicht geht, ist die Fassade.“

Daraufhin entbrannte eine Debatte, ob die Anbringung der Solarpanels auch an Hausfassaden erlaubt werden sollte. Christian Tomulla (CSU) sprach sich dagegen aus: „Ich hab’ damit ein Problem“, sagte er in die Runde. Tomulla befürchtet, dass sich Nachbarn durch senkrecht angebrachte Plug-In-PV-Anlagen gestört fühlen könnten. „Die Blendwirkung ist enorm“ meinte er. Gegen eine Installation auf dem Dache habe er hingegen nichts, im Gegenteil. „Da bin ich immer 100-prozentig dafür.“

Blendwirkung durch Solarzellen?

Armin Mell (FDP) sah es ähnlich: „An der Wand oder der Fassade finde ich kritisch.“ Was er zudem nicht unterstützen könne, sei die Anbringung von PV-Anlagen an Gartenzäunen oder frei im Garten aufgestellte Balkonkraftwerke. Mell befürchtet anderenfalls einen „Wildwuchs“ an Solarzellen. Bürgermeister Egold machte daraufhin deutlich, dass im Antrag lediglich von der Anbringung auf Dach, Balkon oder Fassade die Rede war.

Die Diskussion wiederholte sich in weiten Teilen. Mehrfach schilderten die Antragssteller ausführlich ihre Beweggründe. Jeder sollte die Möglichkeit bekommen, seinen eigenen Strom zu erzeugen, aber nicht jeder habe dafür auch einen Balkon oder ein Dach zur Verfügung, sagte Christian Höck. „Es geht mir um Mieter, die im 1. oder 2. OG wohnen“, so der PFB-Politiker. „Deshalb finde ich es auch in Ordnung, wenn die Module senkrecht an einer Balkonbrüstung oder einer Fassade montiert werden dürfen.“ Hinsichtlich der Blendwirkung ergänzte Gemeinderat Rilk: „Ein senkrechtes Solarpanel wird nicht mehr spiegeln als ein senkrechtes Fenster.“

Neben der Anbringung von Solarpanels wurde auch eine mögliche Förderung diskutiert

Maximilian Amon stellte schließlich einen Antrag zur Geschäftsordnung um die Diskussion zu beenden und über die Überarbeitung der Ortsgestaltungssatzung abzustimmen. Zwölf der anwesenden Ratsmitglieder sprachen sich dafür aus, so dass in Zukunft Balkonkraftwerke auch an Fassaden angebracht werden dürfen. Christian Tomulla, Armin Mell und Christian Maatz (FDP) stimmten dagegen. Die Verwaltung wird laut Egold nun mit der Überarbeitung der Satzung beauftragt.

Im Anschluss verhandelte man im Gremium noch einen weiteren Antrag der Gemeinderäte Blaut, Höck und Rilk. Dabei drehte es sich wieder um die Balkonkraftwerke. Die Ratsmitglieder forderten, dass die Anschaffung von Plug-In-PV-Anlagen durch die Gemeinde gefördert werden sollte. „Wir wollen damit einen Anreiz setzen, dass sich die Leute mit der Energiewende beschäftigen“, so Rilk. Der Bürgermeister entgegnete, dass der Verwaltungsaufwand diesbezüglich enorm sei. Auch gebe die aktuelle Haushaltslage eine derartige Förderung nicht her. Die Abstimmung endete schließlich 6:9 gegen den Antrag. Für eine Förderung hatten neben den Antragsstellern Blaut, Höck und Rilk auch Petra Eberle (GrAS), Bernd Habich (PFB) und Stefan Müller (PFB) gestimmt.

