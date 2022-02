Die Angst des Bürgermeisters vorm Schneefall

Von: Jennifer Battaglia

Teilen

Bauhofleiter Tobias Salcher zeigt auf einen der angebrachten Stützpfeiler. Diese machen es unmöglich, alle Gerätschaften und Fahrzeuge in der Halle an der Osterseenstraße unterzubringen. Neuer Bauhof und Feuerwehrhaus in Planung. © Gronau

Schneefall ist der Alptraum von Seeshaupts Bürgermeister Fritz Egold. Grund für seine Sorge ist die Statik des gemeindlichen Bauhofes: Das Dach der 1967 erbauten Lagerhalle ist ab einer gewissen Schneelast akut einsturzgefährdet.

Seeshaupt – Um die Traglast des Daches zu erhöhen, wurden im Dezember hölzerne Stützpfeiler eingesetzt (wir berichteten). Eine Schneelastwaage auf dem Dach schlägt ab 35 kg/qm Schnee Alarm. Die hölzernen Stützpfeiler müssen dann durch weitere aus Stahl ergänz werden – anderenfalls droht das Dach nachgeben.

Schon jetzt ist der Bauhof durch die fest im Boden verankerten Pfeiler nur eingeschränkt nutzbar. „Wir können mit unseren Maschinen nicht mehr rangieren oder sie in der Halle umdrehen“, sagt Bauhofleiter Tobias Salcher. Er und seine zehn Mitarbeiter müssen die Fahrzeuge deshalb rückwärts in die Halle fahren. „Es haben auch nicht mehr alle Autos Platz“, so Salcher. „Die Einfahrt wird durch die Schneeräumegeräte blockiert.“ Die haben vor allen anderen Fahrzeugen Vorrang, denn die Bauhofmitarbeiter müssen die Maschinen bei Schneefall zügig einsetzen können. „Und da können wir nicht erst nachts unsere Autos vom Schnee freischaufeln“, so Salcher.

Freude über Einsatz der Bauhoftruppe

Sollte es aber dazu kommen, dass die stählernen Pfeiler zusätzlichg gebraucht werden, müsste der Bauhof seine Schneeräumfahrzeuge zwangsläufig draußen parken. Dazu kommt, dass die Halle ab einer Schneelast von 45 Kilogramm pro Quadratmeter gesperrt werden müsste. In der Vergangenheit war das bereits passiert: Die Feuerwehr rückte vergangenen Winter aus und schaufelte die moderaten Schneemassen vom Dach (wir berichteten).

Um derzeit weiter Platz zu sparen, werden über Nacht auch die beiden Dienstautos des Bauhofs nicht mehr auf dem Gelände geparkt. „Die nehmen der Wassermeister und der Hausmeister mit nach Hause“, erklärt Salcher. Bürgermeister Fritz Egold freut sich über das Engagement seiner Bauhoftruppe. „Gott sei Dank haben wir so eine Mannschaft“, sagt er.

Neuer Bauhof und Feuerwehrhaus in Planung

Es wird aber nicht der letzte Winter gewesen sein, in dem die Bauhofmitarbeiter flexibel agieren müssen. Bis der geplante neue Bauhof und das Feuerwehrhaus auf dem angrenzenden Grundstück an der Osterseenstraße realisiert werden können, dauert es noch. Aber es geht voran: In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden die Änderung im Flächennutzungsplan sowie die Bauleitplanung für das Areal besprochen und von den Gemeinderäten einstimmig beschlossen. Derzeit entsteht ein vom Landratsamt gefordertes schalltechnisches Gutachten, dessen Ergebnisse dann in die Planung mit einfließen werden. Das Gutachten erstellt das Freisinger Unternehmen C. Hentschel Consult.

Egold rechnet damit, dass die derzeitige Bauhofhalle noch zwei bis drei Winter genutzt werden muss. „Länger kann ich das aber meinen Mitarbeitern nicht zumuten. Und auch Salcher geht von einem solchen Zeitraum aus. „Das wird schon noch ein paar Winter so weitergehen“, sagt er. „Aber wir hoffen das Beste.“ Die alte Halle wird letztendlich wahrscheinlich abgerissen werden, da laut Fachstatiker eine Sanierung des Gebäudes als wirtschaftlich unrentabel anzusehen ist.