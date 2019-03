Kuh-Drama: Sie flüchtete vor dem Metzger - und wurde jetzt doch geschlachtet

Eine Tierschützerin beobachtete kürzlich, wie eine Kuh beim Metzger entkam. Sie wollte das Tier retten. Der Landwirt ließ es trotzdem schlachten - und wird nun bedroht.

Update, 29. März: Für die Kuh, die vergangene Woche in Seeshaupt auf dem Weg zum Metzger kurz entkommen war, gab es kein Happy End: Der Landwirt hat sie schlachten lassen, obwohl Tierschützer ihm das Rind abkaufen wollten. Während Letztere empört sind, klagt der Bauer über üble Drohungen aus ganz Deutschland.

Der Fall der Kuh, die vergangene Woche auf dem Weg zum Metzger durch ein zu lockeres Strickhalfter kurz entkommen konnte, hat hohe Wellen geschlagen. Vor allem im Internet sorgte der Vorfall für Furore. Denn die Seeshaupter Tierschützerin Petra Renger war zufällig mitten ins Geschehen geplatzt, als die Kuh von Mitarbeitern einer Metzgerei und dem Landwirt mitten auf der Straße wieder eingefangen worden war, und hatte sich über die angebliche Tierquälerei beschwert. Der Landwirt hatte argumentiert, dass man froh sei, dass nicht mehr passiert ist. Außerdem sei es der Kuh gutgegangen, das habe das Veterinäramt bestätigt.

Die Tierschützer hätten die Kuh gekauft - jetzt ist sie tot

Das war der Stand vergangenes Wochenende. Renger hatte kurzfristig keinen Platz gefunden, um die Kuh unterzubringen, doch das änderte sich schnell. Michaela Maier, Tierschützerin aus Herrsching, hatte per Internet von dem Fall erfahren und Kontakte zu einem Gnadenhof in Norddeutschland. „Ich habe zwei Mal mit dem Landwirt telefoniert, das waren gute Gespräche“, sagt sie. Es habe das Angebot gegeben, mehr für die Kuh zu zahlen, als er vom Metzger bekomme. Außerdem habe man Stillschweigen vereinbart, es sollte keine Presse geben. Renger hätte sogar ihre Anzeige gegen den Landwirt zurückgenommen, „was mir eigentlich widerstrebt. Aber für das Wohl der Kuh hätte ich es gemacht“, sagt sie. Auch Gut Aiderbichl in Iffeldorf, das am Freitag spontan die Kuh noch nicht hätte aufnehmen können, hatte mittlerweile einen Platz organisiert. „Wir wären auch nicht mit dem Aiderbichl-Hänger auf den Hof des Bauern gefahren, um Aufsehen zu erregen, er hätte die Kuh problemlos bei uns vorbeibringen können“, sagt Johann Süß, Leiter von Gut Aiderbichl. Nach Angaben von Maier hat der Landwirt gesagt, die Kuh werde erst einmal auf die Weide gestellt.

Doch dann kam alles anders. Als Süß am Mittwoch nochmal mit dem Landwirt sprach, eröffnete ihm der, dass das Tier bereits geschlachtet worden sei. Süß war ebenso wie die beiden Tierschützerinnen fassungslos. „Es ist so schade: Wir haben ihm die Hand hingehalten und er hat sie ausgeschlagen“, sagt Maier. Angeblich hätte der Landwirt einen Verkauf der Kuh als Schuldeingeständnis gesehen. „Ich hatte Verständnis für seine schwierige Situation, aber jetzt nicht mehr“, so Maier. Auch Süß konnte sich als ehemaliger Bauer gut in die Lage des Bauern versetzen, auf den wegen des Vorfalls massive Kritik eingeprasselt war – teils zu Unrecht, wie Süß findet: „Da ist in den sozialen Medien die Welle hochgeschlagen, der Fall war zwar haarig, aber meiner Meinung nach kein ganz großes Drama.“

Nach Kuh-Drama: Landwirt wird angefeindet

Doch warum der Landwirt die Kuh jetzt doch geschlachtet hat, „obwohl wir mehr Geld für die Kuh gezahlt hätten, ist mir völlig unverständlich. Da werden alle Tierschützer unnötig vor den Kopf gestoßen.“ Und was sagt der Landwirt? Der sagt, es habe am Montag kein konkretes Kaufangebot gegeben und will sich gegen die seiner Meinung nach unzutreffenden Vorwürfe wehren. Deshalb habe er auch einen Rechtsanwalt eingeschaltet. „Ich habe seit einer Woche keine ruhige Minute mehr, werde aus ganz Deutschland angerufen, beschimpft und sogar mit dem Tod bedroht“, sagt er. Die Kuh sei völlig in Ordnung gewesen, sowohl am Freitag als auch am Montag sei ein Mitarbeiter des Veterinäramtes vor Ort gewesen und habe gesagt, der Kuh gehe es blendend.

Das bestätigt Vize-Amtsleiter Jens Lewitzki: „Es gab keinen Grund, eine Schlachtung zu untersagen.“ „Für Außenstehende mag das nicht schön ausgesehen haben, wie mit der Kuh umgegangen wurde. Aber wenn es darum geht, ein 600 Kilo schweres Tier schnell unter Kontrolle zu bringen, bevor es möglicherweise zu einer Gefahr wird, wurde dort richtig gehandelt“, sagt Lewitzki. Er ärgert sich viel mehr darüber, dass sich von den Tierschützern niemand an das Veterinäramt gewandt, den Fall geschildert und ihm Fotos gezeigt hat. „Wir sind schließlich die Kontrollbehörde.“ Lediglich der betroffene Landwirt habe sich gemeldet. „Ich kenne den Sachverhalt nur durch die Schilderungen des Landwirtes und aus der Zeitung“, betont Lewitzki.

Erstmeldung vom 22. März 2019: Frau kann „Kuh-Drama“ nicht mitansehen - und startet Rettungsaktion

Kuriose Szenen spielten sich am späten Freitagvormittag in Seeshaupt ab: Eine angelieferte Kuh, die bei einer örtlichen Metzgerei geschlachtet werden sollte, riss sich los und konnte erst nach einiger Zeit wieder eingefangen werden. „Der anliefernde Landwirt hatte leider den Strickhalfter nicht gescheit festgezurrt, deshalb konnte das Tier entkommen“, sagte der Metzgerei-Chef. „Aber es war nicht dramatisch, nach fünf Minuten war der Fall erledigt.“

Nicht ganz so locker nahm den Vorfall die Seeshaupterin Petra Renger, eine bekennende Tierschützerin. Sie kam gerade mit dem Auto die Bahnhofstraße entlanggefahren, als sie das „Drama“, wie sie es nennt, mit eigenen Augen erlebte: „Die Mitarbeiter der Metzgerei haben die Kuh, die schon völlig erschöpft war und die Zunge raushängen ließ, mit einem Strick um den Hals herumgezerrt, sodass sie gar keine Luft mehr bekam.“ Weil sie es nicht mitansehen konnte, sei sie mitten ins Geschehen gesprungen und habe den Mitarbeitern angeboten, ihnen die Kuh abzukaufen.

„Das hätte ich gerne gemacht“, sagte der Landwirt unserer Zeitung. Doch das Problem: Wohin mit dem Tier? Renger habe verzweifelt versucht, mit den Tierschützern von Gut Aiderbichl – dort ist sie Mitglied – einen Platz für das Tier zu organisieren. Sogar bei der Aiderbichl-Zentrale in Österreich hat sie mehrmals angerufen, auch ohne Erfolg: „Die haben gesagt, man müsste erst mit dem Veterinäramt sprechen, außerdem habe man keinen Platz frei“, bedauert Renger. Geärgert habe sie sich über die Metzgerei-Mitarbeiter, sagt sie: „Die haben mich ausgelacht und gesagt, ich solle mich schleichen.“ Der Landwirt wiederum sagt, die Frau hätte sie beleidigt, sie wollten sie nur schützen. Schließlich brachte der Landwirt das Tier wieder zurück in den Stall, wo es sich erholen kann. „Ein Mitarbeiter des Veterinäramts war da, der Kuh geht es gut“, sagte der Landwirt. „Zum Glück ist alles glimpflich verlaufen.“ Renger wiederum war so erbost, dass sie Anzeige wegen Tierquälerei gegen den Bauern und die Metzgerei-Mitarbeiter erstatten wollte.

