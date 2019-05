Haushalt Seeshaupt: Noch kein Kredit nötig

Einstimmig hat der Gemeinderat Seeshaupt in seiner jüngsten Sitzung den Haushaltsplan für das laufende Jahr abgesegnet. Dennoch verlief die Gemeinderatssitzung nicht ohne Unstimmigkeiten.

Seeshaupt – Es war eine Premiere für den neuen Kämmerer Stefan Popp, der seit Jahresbeginn in Diensten der Gemeinde Seeshaupt steht, und für Geschäftsleiter Georg Bäck: Zum ersten Mal haben die beiden gemeinsam den Haushaltsplan für Seeshaupt erstellt: „Die Gemeinde ist wirklich sehr leistungsfähig“, sagte der Kämmerer, als er die Grundzüge des neuen Haushaltsplanes erläutert hatte.

Das liege unter anderem an den Gewerbesteuereinnahmen, die „überdurchschnittlich hoch“ seien. „Das kann sich wirklich sehen lassen“, sagte Popp. 2019 sei nicht das Jahr der großen Investitionen, diese würden heuer eher angestoßen „und kommen 2020 erst zum Tragen“, so der Kämmerer. Dennoch sei ein Rückgriff in die Rücklagen in Höhe von rund 200 000 Euro nicht zu vermeiden.

Für das Jahr 2020 sei allerdings eine Kreditaufnahme geplant. Das liege vor allem daran, dass in die Wasserversorgung investiert werden muss und die zweite Rate der Anschaffungskosten für ein neues Feuerwehrauto fällig ist. Zudem ist der Umbau des Feuerwehrhauses kostspielig.

„Das heißt, dass Sie nächstes Jahr zum ersten Mal echte Schulden haben“, kündigte der Kämmerer an. Seeshaupt stehe dennoch immer noch gut da und müsste im Jahr 2022 wieder schuldenfrei sein. Im Vordergrund stehe im diesjährigen Haushalt die Planung für den Umbau des Feuerwehrhauses sowie die für den Neubau des Hochbehälters.

FDP-Gemeinderat Armin Mell ging auf die anstehende Darlehensaufnahme ein: „Wir hinterlassen dem neuen Gemeinderat eine verschuldete Gemeinde.“ Der dritte Bürgermeister Max Amon (CSU) und Bürgermeister Michael Bernwieser (PFB) sahen das anders: „Das sind feste, nachhaltige Werte, die geschaffen werden“, sagte der Bürgermeister. Das Gremium stimmte dem Haushaltsplan 2019 dann auch einstimmig zu.

Später, als sich der Gemeinderat mit der Vergabe von Aufträgen im Zusammenhang mit dem Umbau und der Erweiterung des Feuerwehrhauses beschäftigte, kam es dennoch zu Unstimmigkeiten. Unter anderem sollten Aufträge für die Planungsleistungen im Elektro-, Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärbereich vergeben werden. „Wir haben noch keine Baugenehmigung“, gab SPD-Gemeinderat Fritz Egold zu bedenken. Seiner Ansicht nach könnten nicht konkrete Dinge in Auftrag gegeben werden, solange noch nicht feststehe, dass eine Baugenehmigung erteilt werde. „Wir kennen die Endversion nicht und sollen über Details reden“, sagte Egold. Insbesondere bei der Verlegung der Feuerwehrausfahrt könnte es seiner Ansicht nach zu Schwierigkeiten kommen.

Haushaltsberatung in Seeshaupt: Einzelabstimmung beschlossen

Diese sei auf einem guten Weg, erwiderte Bernwieser. Zudem sei es angesichts der Schwierigkeiten, Planer und Handwerker zu bekommen, wichtig, möglichst früh Aufträge zu erteilen. Ulrike Xylander (GrAS) schlug vor, doch die Planer einzuladen, damit sie das Projekt genauer vorstellen können und der Gemeinderat weiß, worüber abzustimmen ist.

Nach längerer Diskussion, die erst durch einen Antrag auf deren Beendigung gestoppt wurde, entschieden sich die Seeshaupter Gemeinderäte dafür, einzeln über jeden zu vergebenden Auftrag abzustimmen. Einige Punkte wurden vertagt und einige Aufträge schließlich doch erteilt. Egold bat schließlich darum, die Zeit zur nächsten Gemeinderatssitzung zu nutzen und möglichst viele Planungsbüros anzufragen, um eine Auswahl zu haben.