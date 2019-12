Parteifreie wählen 15 Kandidaten und Bernd Habich

Die Gruppierung „Parteifreie Bürger Seeshaupt-Magnetsried“ hat eine volle Liste mit 16 Kandidaten für den Gemeinderat. Bernd Habich kandidiert zudem für das Amt des Bürgermeisters.

Jenhausen – Gut vorbereitet gingen die Organisatoren der „Parteifreien Bürger Seeshaupt-Magnetsried“ in die Aufstellungsversammlung, zu der am vergangenen Dienstag 28 Stimmberechtigte und zwei Gäste ins „Gasthaus Reßl“ in Jenhausen gekommen waren. Es war bereits ein Listenvorschlag erstellt worden, auf dem alle 16 Plätze von kandidierwilligen Bürgern belegt waren. Auch den Listenplatz, für den sie kandidieren, hatten sie bereits angegeben.

Kommunalwahl 2020: Erfolg der Versammlung stand schon fest

Damit stand der Erfolg der Versammlung schon von vornherein fest, wie Wahlleiter Michael Bernwieser feststellte. Die Versammlung sprach sich geschlossen für die Blockwahl der gesamten Liste in der vorgeschlagenen Reihung aus.

Wegen der Geheimhaltung ordnete Bernwieser an, nicht an den Tischen der Wirtsstube zu wählen. Die Wähler mussten ihre Stimmzettel einzeln an Tischen im Flur und im Nebenraum ausfüllen. 27 Wahlberechtigte stimmten für die vorgeschlagene Liste. Ein Teilnehmer enthielt sich der Stimme. Auf die Aufstellung von Ersatzkandidaten verzichtete die Versammlung.

Kommunalwahl 2020: Ziel ist Verkehrsberuhigung an der Durchgangsstraße

Mit dem Spitzenkandidaten der Liste, Bernd Habich, hat die Gruppierung gleichzeitig einen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters. Der gebürtige Seeshaupter wurde in einem schriftlichen Wahlgang von allen 28 Stimmberechtigten gewählt. Unterstützer braucht die Gruppierung laut Bernwieser nicht mehr zu suchen. Da sie bereits seit den 60er-Jahren Jahren des vergangenen Jahrhunderts aktiv sei, gelte sie als etabliert.

Als sein politisches Ziel nannte Habich bei seiner Vorstellung die Umsetzung von Projekten, die im Maßnahmenkatalog der Dorferneuerung gelistet sind. Wichtig sei ihm vor allem die Verkehrsberuhigung an der Durchgangsstraße, die als Autobahnzubringer dient, da der Bau einer Umfahrung nicht möglich sei.

Außerdem will Habich das flächensparende Bauen im Innenbereich fördern, um so bezahlbaren Wohnraum für die Seeshaupter Bürger zu schaffen. Auch will er die Situation von Radfahrern und Fußgängen verbessern sowie Wohnen und Arbeiten zusammenbringen.

Das sind die Kandidaten

1. Bernd Habich, 47, Bankkaufmann, 2. Barbara Kopf, 58, Gartenbaumeisterin, 3. Stefan Müller, 60, Geschäftsführer, 4. Georg Leininger, 57, Landwirt, 5. Max Amon, 63, Geschäftsführer, 6. Silke Berendsen, 58, Buchhalterin, 7. Maja Jung, 40, Account-Managerin, 8. Christian Höck, 37, Sicherheits-Ingenieur, 9. Martin Demmel, 50, Maschinenbau-Ingenieur, 10. Horst Dehnicke, 40, Architekt, 11. Susanne Albrecht, 57, Betriebswirtin, 12. Meik Boedecker, 58, Privatdozent, 13. Georgette Plikat, 58, Betriebswirtin, 14. Christian Leicht, 43, Hausleiter CVJM-Hof, 15. Josef Zalud, 58, Ingenieur, 16. Klaus Musselmann, 50, Ingenieur

VON ALFRED SCHUBERT

