Kulturkreis besucht Elbphilharmonie

Für die Jahresversammlung hatte sich der Kulturkreis Seeshaupt etwas Besonders einfallen: Nach Rückblick, Kassenbericht, Neuwahlen und Jahresprogramm trat der Seeshaupter Schauspieler Ferdinand Dörfler auf und rezitierte zum Vergnügen der knapp 60 Mitglieder aus den Werken von Oskar Maria Graf, Lion Feuchtwanger und Karl Valentin.

Seeshaupt – Zuvor hatte Lajla Fritz die Unternehmungen für heuer vorgestellt, die „auch für Nicht-Mitglieder interessant“ seien. Die Herbstreise geht nach Hamburg (mit Besichtigung der Elb-Philharmonie) Lübeck und Wismar bis nach Rostock (30. September bis 6. Oktober). Der „besondere München-Tag“ findet am 27. Februar statt, am 17. Mai geht es nach Coburg zur Landesausstellung, und am 20. März spricht Dr. Carla Hielscher über die russische Literatur-Nobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitch.

Bruni Knoll, die nicht mehr als Schatzmeisterin kandidierte, stellte den Kassenbericht vor: Der Verein mit seinen 132 Mitgliedern hat ein Guthaben von 8600 Euro. Damit unterstützt der Verein auch andere Institutionen im Dorf: Der Kinder- und Jugendhilfe „südSee“ wurde zur Einweihung des neuen Hauses ein (gebrauchtes) Klavier gestiftet, und die Bürgerstiftung bekommt 500 Euro für das Buch über Alt-Seeshaupt, das heuer erscheinen soll.

Die neue Vorstandschaft setzt sich wie folgt zusammen: Theo Walther (1. Vorsitzender), Lajla Fritz (Stellvertreterin), Bruni Knoll (Beisitzer), Maria Hofmann (Schatzmeisterin), Elisabeth von Bitter, Günter Wiedner, Gisela Herchenbach, Monika Glotzmann und Thomas Leybold (Beisitzer), Ursula Huber. Gründungsmitglied und 2. Vorsitzende Christiane Willkomm hatte sich nicht mehr aufstellen lassen.

rf