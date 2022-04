Schwerer Unfall bei Seeshaupt: Zwei Autos krachen frontal aufeinander - eine Person stirbt

Die Unfallstelle bei Seeshaupt. Bei dem Unfall ist eine Person ums Leben gekommen. © Dominik Bartl

Im Kreis Weilheim-Schongau hat sich am Sonntagnachmittag bei Seeshaupt ein tödlicher Unfall ereignet. Ein Großaufgebot an Rettern inklusive Hubschrauber rückte an.

Seeshaupt - Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag (3. April) gegen 14.30 Uhr zwischen Seeshaupt und Magnetsried im Kreis Weilheim-Schongau. Dort geriet aus noch ungeklärter Ursache ein Fahrzeug in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Nach bisher unbestätigten, ersten Informationen vom Unfallort wurden zwei Personen schwer verletzt, eine dritte Person starb noch an der Unfallstelle.

Tödlicher Unfall bei Seeshaupt: Großaufgebot an Rettern vor Ort

Mehrere Feuerwehren, drei Rettungswagen und zwei Rettungshubschrauber mit Notärzten wurden an die Unfallstelle beordert. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein Unfallgutachter durch die Staatsanwaltschaft München angefordert. Die St2064 wird noch bis in die Abendstunden komplett gesperrt bleiben. Die Polizei Penzberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

