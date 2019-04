A 95 bei Seeshaupt: Frau (24) fährt in Kurve - und sieht sich plötzlich Geisterfahrerin gegenüber

Gerade noch rechtzeitig reagiert hat eine Autofahrerin (24) am Donnerstag auf der A 95 bei Seeshaupt. Plötzlich kam ihr ein Auto entgegen. Darin eine ältere Dame.

Seeshaupt - Die Verkehrspolizeiinspektion Weilheim meldet: Großes Glück hatte eine Autofahrerin aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen am Donnerstag gegen 16 Uhr auf der Autobahn München-Garmisch. Die 24-Jährige konnte einem entgegenkommenden Pkw gerade noch ausweichen. Sofort meldete die junge Verkehrsteilnehmerin per Polizeinotruf 110 beim Polizeipräsidium Oberbayern Süd, dass ihr auf der Anschlussstelle Seeshaupt ein grauer Kleinwagen entgegengekommen sei, als sie gerade von München kommend von der Autobahn abfuhr. Der entgegenkommende graue Kleinwagen, vermutlich ein Nissan oder ähnliche Bauart, sei dabei in die falsche Richtung - also in Richtung München - gefahren. Als Fahrerin gibt die junge Frau an, eine ältere Dame erkannt zu haben.

Geisterfahrerin auf A 95: In Kurve kommt plötzlich Gegenverkehr

Auf Höhe der schlecht einsehbaren Kurve der Abfahrtsrampe konnte die 24-Jährige durch einen abrupten Rechtsschlenker eine Frontalkollision gerade noch verhindern. Die ältere Dame fuhr indes - zumindest augenscheinlich - unbeirrt weiter. Der 24-Jährigen folgten noch mindestens drei weitere Fahrzeuge, darunter auch ein Fahrschulauto. Ob auch die anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden, ist hier bis dato nicht bekannt.

Sofort machten sich mehrere Streifen der zuständigen Verkehrspolizei Weilheim und der umliegenden Polizeidienststellen auf den Weg, um das Fahrzeug zu stoppen. Der gesuchte Pkw konnte jedoch nicht mehr festgestellt werden.

Ältere Frau auf A 95 als Geisterfahrerin unterwegs: Gibt es weitere Geschädigte?

Derzeit ist aufgrund einer Baustelle auf der Hauptfahrbahn die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf 60 km/h beschränkt. Dieser glückliche Umstand führte wohl auch dazu, dass die Geschwindigkeit der von der Autobahn abfahrenden Fahrzeuge deutlich geringer als sonst üblich war. Da keine weiteren Mitteilungen bei der Polizei eingingen, muss davon ausgegangen werden, dass die „Geisterfahrerin“ zunächst die falsche Auffahrrampe wählte, dann aber auf der Hauptfahrbahn ihren Fehler bemerkte und ihre Fahrt in die südliche Richtung fortsetzte.

Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs wurden Ermittlungen eingeleitet. Mögliche Zeugen und Geschädigte, also Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise dem grauen Kleinwagen ausweichen mussten, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Weilheim unter der Tel.-Nr. 0881/640-302 oder per Kontaktformular über www.polizei.bayern.de/oberbayern in Verbindung zu setzen.

Zuletzt wurde Ende März eine 88-jährige Frau aus München nach einer Falschfahrt auf der A95 im Bereich Penzberg/Seeshaupt von der Polizei festgestellt. Ihre Pkw-Schlüssel sowie ihr Führerschein wurden noch vor Ort sichergestellt.

mm/tz

