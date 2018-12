Seeshaupt: Auto prallt in Sparkassen-Filiale

Ein 84-jähriger ist mit seinem Auto in die Seeshaupter Sparkassen-Filiale gefahren. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Seeshaupt - Zeugenaussagen zufolge wollte der Senior am Samstag gegen 11.45 Uhr mit seinem VW Tiguan vor dem Gebäude am Alten Postplatz vorwärts einparken, touchierte jedoch beim ersten Versuch die Hauswand, berichtet die Polizei. Der 84-Jährige stieß mit seinem Wagen zurück, gab aber dann vorwärts zu viel Gas, so dass er ungebremst in das Gebäude fuhr. Verletzt wurde der Rentner nicht. Allerdings ist sein Tiguan ein wirtschaftlicher Totalschaden von rund 5000 Euro. Am Gebäude wurden eine Fensterscheibe, das Mauerwerk sowie ein Heizkörper beschädigt. Ersten Schätzungen zufolge beträgt der Schaden etwa 15 000 Euro.