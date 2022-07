Neue Spielregeln in Seeshaupt: Ein Baulandmodell für mehr bezahlbaren Wohnraum

Wohnungen oder Bauland: Beides kaum finanzierbar

Wer in Seeshaupt wohnen oder bauen möchte, muss meist tief in die Tasche greifen. Damit in Zukunft ausreichend Wohnraum für alle geschaffen werden kann, wurde ein Baulandmodell beschlossen.

Seeshaupt – Wohnraum ist in der Gemeinde Seeshaupt sehr begehrt, aber in der Regel unbezahlbar. Exemplarisch dafür war eine junge Frau in der Bürgerversammlung vergangenen Herbst aufgestanden und hatte ihre Situation geschildert. Die Schwangere wollte gerne mit ihrer Familie zurück in die Gemeinde an den Starnberger See ziehen, aus der sie nach eigenen Angaben auch stammte. Durch die horrenden Kosten, sowohl für Mieten als auch für Bauland, sah sich die Frau vor einem schier unlösbaren Problem. Bürgermeister Fritz Egold antwortet der Frau damals: „Wir sind an dem Thema dran.“

Seeshaupter Baulandmodell: Der Antrag dazu wurde vor zwei Jahren gestellt

Gesagt, getan. Im Mai verabschiedete der Seeshaupter Gemeinderat fast einstimmig ein Baulandmodell, dass für die Zukunft sicherstellen soll, „dass ausreichend bezahlbarer Wohnraum für alle Bevölkerungsgruppen geschaffen wird“ – so der Wortlaut in der Präambel der Leitlinien zur Wohnbaulandentwicklung.

Vor zwei Jahren hatten die Gemeinderäte Reinhard Weber (SPD), Armin Mell (FDP), Kristine Helfenbein (GrAS), Christian Höck (PFB) und Jan von Gruchalla (CSU) einen Antrag zur Sozialgerechten Bodennutzung (kurz: SoBoN) in Seeshaupt gestellt. Die Erarbeitung einer SoBoN war dann unter Einholung rechtlicher Beratung im Juli 2020 beschlossen worden.

Der Münchner Rechtsanwalt Klaus Hoffmann wurde von der Gemeinde damit beauftragt, die Leitlinien zur Wohnbaulandentwicklung für Seeshaupt auszuarbeiten. Ebenfalls daran beteiligt war außerdem Städteplanerin Prof. Ulrike Pröbstl-Haider.

Seeshaupter Baulandmodell: Kommunaler Grunderwerb als eine mögliche Lösung

Das Baulandmodell stützt sich im Grunde auf zwei Säulen. Zum einen sieht es den kommunalen Grunderwerb vor. So sollen zukünftig Flächen im Außenbereich nur dann als Bauland zur Wohnbebauung ausgewiesen werden, wenn der Grundstückseigentümer vor der Aufstellung eines Bebauungsplans mindestens die Hälfte der Flächen oder seiner Miteigentumsanteile an die Gemeinde verkauft.

Wird neues Baurecht im Innenbereich oder auch im Bereich eines bereits bestehenden Bebauungsplans geschaffen, sehen die Leitlinien vor, dass es dem Gemeinderat obliegt, im Einzelfall darüber zu entscheiden, „ob insoweit ein vorheriger angemessener Flächenerwerb erfolgen soll“. Kommt es nicht zum Grunderwerb durch die Gemeinde, wird der Investor durch städtebauliche Verträge dazu verpflichtet, mindestens die Hälfte der maximal zulässigen Geschossfläche als sozialen Wohnraum zur Verfügung zu stellen.

Seeshaupter Baulandmodell: Im Gemeinderat mit nur einer Gegenstimme beschlossen

Das Baulandmodell war im Mai fast einstimmig mit lediglich einer Gegenstimme im Gemeinderat beschlossen worden. Nur Benedikt Fischer konnten die Leitlinien zur Wohnbaulandentwicklung nicht überzeugen. Der Entwurf des Modells war zuvor von Rechtsanwalt Hoffmann in einer Sondersitzung mit den Gemeinderäten besprochen worden.

Für Bürgermeister Fritz Egold war der Grundsatzbeschluss für die knapp 3300 Einwohner zählende Gemeinde längst überfällig. „In vielen Gemeinden gibt es das bereits“, sagte er auf Nachfrage der Heimatzeitung – so beispielsweise in Iffeldorf. Das Seeshaupter Modell sei mit den Gemeinderäten „ausführlich diskutiert und kritisch behandelt worden“, so Egold weiter. Er freue sich über das Ergebnis. Während früher nach „Gutdünken des jeweiligen Amtsinhabers“ entschieden wurde, habe man jetzt klare Regularien. „Jeder, der ins Rathaus kommt, weiß genau, was gilt.“

Seeshaupter Baulandmodell: Schärfere Modelle wären denkbar gewesen

Ähnlich äußerte sich Jurist Hoffmann. „Die Spielregeln für Seeshaupt sind jetzt klar definiert“, sagte er. Die Gemeinderäte hätten sich zu einer mutigen Herangehensweise durchgerungen. „Es gibt auch durchaus noch schärfere Modelle“, gab der Rechtsanwalt zu denken und nannte als Beispiel die Stadt Ulm, die vor einer Baurechtsentwicklung sogar 100 Prozent aller Flächen erwirbt. Bauland gibt es dort somit nur von der Stadt zu erwerben.

Interessierte können das Seeshaupter Baulandmodell auf der Homepage der Gemeinde (www.seeshaupt.de) unter dem Reiter Politik und Ortsrecht bei Satzungen und Verordnungen einsehen. Ob und wie das Baulandmodell auch auf das umstrittene Gärtnereiquartier angewendet werden kann, gilt noch zu klären. In der vergangenen Gemeinderatssitzung war nun doch eine Veränderungssperre für das Gebiet beschlossen worden.

