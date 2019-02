Müssen Bäume der historischen Lindenallee weg? Nach Aufschrei soll Drohne nun Klarheit bringen

Werden die 38 alten Bäume bei Schloss Seeseiten gefällt oder nicht? Diese Frage ist noch immer offen. Inzwischen liegen zwei Gutachten vor - die völlig widersprüchlich sind. Nun soll ein drittes Gutachten her.

Seeshaupt – „Es ist keine einfache Entscheidung“, sagt Matthias Hett, der die Abteilung „Naturschutz“ am Landratsamt leitet, auf die Frage, ob die 38 alten Bäume in der Nähe von Schloss Seeseiten in Seeshaupt nun gefällt werden oder nicht. Wie berichtet, hatte der Seeshaupter Bürgermeister Michael Bernwieser in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt gegeben, dass unter anderem die mehr als 100 Jahre alte Lindenallee, die die Straße zwischen Schloss Seeseiten und Seeseiten säumt, komplett beseitigt werden muss. Ein Forstsachverständiger sei zu dem Schluss gekommen, dass die 22 Linden der Allee und 16 bis 18 weitere Bäume umgehend gefällt werden müssen, weil sie ein Sicherheitsrisiko darstellten. Weil nach dem Naturschutzgesetz nach dem 1. März nicht mehr gefällt werden darf, müsse noch im Februar gehandelt werden.

Daraufhin schlugen die Wellen am Starnberger See hoch. Viele haben sich für den Erhalt der alten Bäume eingesetzt. Der Bund Naturschutz (BN) hat ein zweites Gutachten in Auftrag gegeben. Dieses kam zu dem Schluss, dass alle Bäume stehen bleiben können, wenn abgestorbene Äste, die über die Fahrbahn ragen, schnell beseitigt werden. „Da muss irgendetwas nicht stimmen“, sagte der ehemalige Leiter des Weilheimer Forstamtes, Volker Rausch, der in Seeshaupt lebt und sich im „Ortsgestaltungs- und Verschönerungsverein Sees-haupt“ engagiert: „So gegensätzlich können zwei Gutachten nicht ausfallen, es sollte ein drittes angestrengt werden.“

Genau das wird gerade angefertigt, berichtete Landrätin Andrea Jochner-Weiß am Freitag auf Nachfrage im Kreistag. „Es ist in der Tat ein heißes Eisen“, sagte sie und berichtete von den beiden Gutachten. „Beide von staatlich anerkannten Gutachtern“, erklärte sie. Allerdings habe sich einer der beiden Gutachter per Hubbühne die Baumkronen angeschaut, der andere nicht. „Deswegen wurde jetzt ein drittes Gutachten in Auftrag gegeben, bei dem auch Drohnen eingesetzt werden sollen“, berichtete Jochner-Weiß den Kreisräten. Da die Witterung am Freitag einen Drohnenflug unmöglich gemacht habe, solle nun an diesem Samstag der Flug starten. Dabei würde jeder einzelne Baum genau untersucht. „Und im Anschluss werden wir für jeden einzelnen Baum entscheiden, ob Gefahr besteht und er gefällt werden muss oder nicht“, führte die Landrätin weiter aus. Wann die Entscheidung gefällt würde, ließ sie allerdings offen.

set/kh

