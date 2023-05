„Es ist toll, wenn man etwas bewegen kann“: Fritz Egold macht die Arbeit als Bürgermeister Spaß

Von: Jennifer Battaglia

„Emils Ruh’“, so heißt der Lieblingsplatz von Seeshaupts Bürgermeister Fritz Egold. „Von hier hat man einen herrlichen Blick über die Ausläufe der Osterseen“, sagt der Rathauschef. © Gronau

Im Interview spricht Seeshaupts Bürgermeister Fritz Egold darüber, wie sich sein Leben seit seiner Wahl 2020 verändert hat, ob er in drei Jahren erneut kandidieren wird und wie sein Verhältnis zu seinem Vorgänger ist.

Seeshaupt – Am 1. Mai war Halbzeit: Seit drei Jahren sind die Bürgermeister nun im Amt, drei weitere Jahre liegen noch vor ihnen. Wir wollten von den 2020 erstmals ins Amt gewählten Rathauschefs wissen, wie sie sich eingelebt haben, welche Erfahrungen sie gemacht haben, was sich privat geändert hat. Heute: Fritz Egold, Bürgermeister von Seeshaupt.

Sind Sie gerne Bürgermeister von Seeshaupt?

Ja, die Arbeit macht mir Spaß. Es ist toll, wenn man für seine Heimatgemeinde was bewegen kann. Ich bin in Seeshaupt geboren und aufgewachsen. Es ist ein lebenswerter Ort und den gilt es zu erhalten. Das Schönste für mich ist der direkte Kontakt zu den Bürgern. Wenn einem die Kinder ein „Bürgermeister, grüß dich!“ zurufen, geht einem schon das Herz auf.

Wie hat sich Ihr Leben durch das Amt verändert?

Früher war ich Privatmensch, heute bin ich Bürgermeister. Von den Leuten wird man durch das Amt schon anders gesehen. Und in unserer Gemeinde kennt jeder jeden. Das ist bei 3300 Einwohnern einfach anders als in einer Stadt wie Weilheim oder Penzberg.

Was haben Sie davor beruflich gemacht?

Ich komme aus der öffentlichen Verwaltung und habe zuletzt im Staatlichen Bauamt in Weilheim gearbeitet. Da war ich in der Abteilung für Straßenbau tätig. Früher war ich mal Bauamtsleiter in Feldafing und später dann Tiefbauamtsleiter in Murnau. Das ist aber schon einige Jahre her.

Haben Sie jetzt andere Arbeitszeiten als zuvor?

Ja, es ist doch schon merklich mehr geworden (lacht). Man kommt nicht mit einer 40-Stunden-Woche hin. Bürgermeister ist man 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Auch am Sonntagnachmittag, wenn ich mit meinem Dackel spazieren gehe. Das Amt haftet einem an. Weil ich aus der öffentlichen Verwaltung komme, wusste ich aber von Anfang an, worauf ich mich einlasse.

Was sagt Ihre Familie zu Ihrem Amt?

Die Entscheidung, mich zur Wahl zu stellen, habe ich sehr eng mit meiner Familie abgestimmt. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder und bin auch schon Opa. Frau und Kinder können mit der Situation sehr gut umgehen. Die unterstützen mich und stehen hinter mir. Es ist mir aber bewusst, dass sich auch ihr Leben durch meine Tätigkeit als Bürgermeister ein klein wenig verändert hat.

Haben Sie noch Zeit, Ihren Hobbys nachzugehen?

Ehrlicherweise habe ich meine Hobbys sehr zurückgeschraubt (lacht). Ein Hobby ist natürlich die Familie. Wir wohnen in einem alten Bauernhaus mit einem großen Garten – da gibt es immer was tun. Wenn ich Zeit übrig habe, weiß ich mich schon zu beschäftigen.

Wie sieht ein typischer Arbeitsalltag bei Ihnen aus?

Ich gehe zwischen 7.15 und 7.30 Uhr zu Fuß ins Rathaus und schon auf dem Weg zur Arbeit treffe ich ganz oft Bürger, die mir ihre Anliegen schildern. Mittags gehe ich für eine halbe Stunde nach Hause. Gegen 17 Uhr bin ich dann meistens im Rathaus fertig, danach gibt es oft noch Abendtermine. Jetzt nach Corona gibt es auch wieder Vereinstreffen und Feierlichkeiten. Da muss ich mich natürlich sehen lassen.

Und am Wochenende?

Auch da habe ich viele Termine. Meine Kollegen aus anderen Gemeinden werden das bestätigen können: Ein Bürgermeister kennt kein richtiges Wochenende.

Haben Sie einen Lieblingsplatz in Seeshaupt?

Ja, es gibt einen tollen Aussichtspunkt, der nennt sich „Emils Ruh“’. Ich bin da öfter, die Wiese daneben gehört mir und so muss ich da ab und zu was arbeiten. Von „Emils Ruh’“ aus hat man einen herrlichen Blick über die Ausläufe der Osterseen und bei schönem Wetter sieht man auch sehr gut die Gebirgskette am Horizont.

Was ist Ihnen im Umgang mit den Bürgern wichtig?

Ich habe mir auf die Fahnen geschrieben, dass ich ein Rathaus der offenen Türen pflege. Zu mir kann jeder jederzeit kommen. Auch während der Pandemie hatten wir eine sehr softe Tür – wer geläutet hat, kam ins Rathaus rein. Dass ich noch nie jemandem einen Termin verweigert habe, macht mich stolz.

Das Verhältnis zwischen Ihnen und Ihrem Vorgänger Michael Bernwieser ist bekanntermaßen angespannt. Wie gehen Sie mit der Situation um?

Ich blicke nach vorne und beschäftige mich nicht mit Vergangenheitsbewältigung, das ist nicht meine Aufgabe. Es wäre schön, wenn wir ein Verhältnis von gegenseitiger Akzeptanz hätten. Dafür muss man nicht zweimal im Monat miteinander essen gehen – es würde reichen, wenn man sich wenigstens respektiert. Ich habe Respekt vor der Lebensleistung meines Vorgängers. Das heißt aber nicht, dass, wenn ich etwas mache, alles schlecht sein muss.

Die Spannungen zwischen Ihnen und Bernwieser sind auch im Gemeinderat zu spüren.

Ja, leider. Ich versuche, Gräben zuzuschütten und reiche jedem die Hand. Im Vergleich zum Beginn meiner Amtszeit hat es sich aber schon deutlich gebessert. Wir sind nicht für Querelen von den Bürgern gewählt worden, sondern, damit wir Projekte für Seeshaupt auf die Schienen schieben.

Werden Sie in drei Jahren wieder als Bürgermeister kandidieren?

Ja, ich denke schon. Am Anfang kommt einem die Amtszeit von sechs Jahren sehr lange vor. Bei der Halbzeit merkt man jetzt, wie viele Sachen man noch bewegen möchte, dass es aber schwierig werden könnte, das in den nächsten drei Jahren zu schaffen. Da fällt mir das neue Feuerwehrhaus ein. Mir ist es gelungen, ein Grundstück zu erwerben, jetzt soll es auch weitergehen. Ich habe noch viele weitere Punkte auf der Agenda, das Aufgabenfeld als Bürgermeister ist sehr vielfältig. Und dass die Arbeit Spaß macht, hält einen im Amt.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Dass ich den Gemeinderat noch mehr zusammenbringe und wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Das kann uns auch wirklich gelingen.

