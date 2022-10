Bürgerversammlung in Seeshaupt: Sorgen wegen geplantem Ausbau der Ortsdurchfahrt

Teilen

Gut 50 Seeshaupter Bürger ließen sich bei der Bürgerversammlung in der Mehrzweckhalle über die Kommunalpolitik informieren. © Alfred Schubert

Der geplante Ausbau der Ortsdurchfahrt war eines der Themen in der Seeshaupter Bürgerversammlung. Besucher forderten, dass Platz für Radfahrer und Querungshilfen geschaffen werden.

Seeshaupt – Gut 50 Bürger waren am Donnerstagabend zur Bürgerversammlung in die Mehrzweckhalle Seeshaupt gekommen. Bürgermeister Fritz Egold berichtete unter anderem, dass die Gemeinde das Sparkassengebäude gekauft hat, um darin die dringend benötigten Räume für die Kinderbetreuung einzurichten. Langfristig soll das Gebäude zur Schaffung eines Ortszentrums beitragen.

Ein weiteres großes Projekt ist der Ausbau der Ortsdurchfahrt. In den kommenden beiden Jahren sollen die Wasserleitungen, die in der Straße liegen, erneuert werden, um Wasserverluste durch schadhafte Leitungen abzustellen. Außerdem sollen Glasfaserkabel verlegt werden. Wie die Straße nach dem Ausbau aussehen wird und ob Platz für Radwege ist, ist laut Egold noch offen. Derzeit werde durch Vermessung ermittelt, wie viel Fläche für den Ausbau zur Verfügung steht.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Weilheim-Penzberg-Newsletter.)

Seeshaupterin fordert „Tempo 30“ im Ort

Die Durchgangsstraße stand auch im Mittelpunkt des Interesses der Bürger. Ein Besucher fordert den Bau von sicheren Querungseinrichtungen für Fußgänger. Eine Besucherin will „Tempo 30“ im Ort, da sie in den großen Lastwagen, die oft sehr schnell fahren würden, eine besondere Gefahr sieht. Ein vollständiger Ausschluss der Lastwagen ist laut Egold nicht möglich, da es sich um einen Autobahnzubringer handelt. Für diesen seien übergeordnete Stellen zuständig. Die Seeshaupter Bürgerin teilt diese Sicht nicht: „Wir sind der Staat, nicht die paar Hansel, die da oben sitzen.“ Ein konstruktiver Vorschlag zur Lösung des Verkehrsproblems kam von einem anderen Besucher. Da es an Land keinen Platz für eine Umfahrung gebe, könnte man eine Brücke über den See oder einen Tunnel unter dem See bauen.

Ob durch die Einführung der Zweitwohnungssteuer Wohnungen frei geworden sind, wollte eine Besucherin wissen. Dies ist laut Auskunft der Verwaltung nicht der Fall. Die Steuer habe im Wesentlichen nur zu einer Bereinigung des Melderegisters geführt, da sich Leute, die schon weggezogen waren, aber nicht abgemeldet hatten, jetzt abgemeldet hätten.

Polizeihauptkommissarin hat erfreuliche Nachrichten zu vermelden

Eine erfreuliche Nachricht hatte Polizeihauptkommissarin Susanne Kettel von der Inspektion Penzberg. Die Zahl der Straftaten, die gemeldet wurden, habe mit Beginn der Corona-Pandemie abgenommen und bisher nicht wieder zugenommen. Zwei Drittel der 727 Fälle im Berichtszeitraum wurden geklärt. Verkehrsunfälle hingegen haben zugenommen in Seeshaupt – von 106 im Vorjahr auf 121. Besonders auffällig: Die Zahl der Unfälle, bei denen überhöhte Geschwindigkeit eine Rolle spielte, stieg um 162,5 Prozent.

Ein Problem stellen laut Kettel auch falsche Polizisten, also Kriminelle, die sich als Polizisten ausgeben, dar. Sie hätten im Dienstgebiet bereits Vermögensschäden von über einer Million Euro verursacht. Die Betrüger nehmen Kontakt zu meist älteren Menschen auf, erzählen irgendwelche Märchen und fordern dann zur Übergabe von Geld und Wertsachen auf. Kessel rät dazu, nicht zu reagieren, sondern die echte Polizei zu informieren.

Viele Veranstaltungen in Seeshaupt geplant

Das Leben nach oder mit Corona beginnt laut Egold wieder. Es werde wieder den altbayerischen Christkindlmarkt geben, ebenso die „90er Party“ des Burschenvereins. Termin für Letztere ist der 5. November. Auf einen Christbaum will die Gemeinde nicht verzichten, allerdings werde dieser energiesparend beleuchtet. Für Kinder ist eine Kinderdisco im Juze geplant. Für Eltern gibt es dazu diesen Mittwoch, 26. Oktober, um 19.30 Uhr einen Info-Abend im Juze. Die Aktion „Geschenk mit Herz“ wird auch heuer durchgeführt. Packtag ist am 11. November. Kommendes Jahr sollen die Partnerschaften mit Kreuzenort und St. Trojan wieder gelebt werden. Die Seeshaupter wollen im Frühling Kreuzenort besuchen, ein Termin für die Fahrt nach St. Trojan steht noch nicht fest.

Zwei verdiente Seeshaupter bekommen die Bürgermedaille

Für ihre Verdienste wurden Theresia Eschbaum und Dr. Wilhelm Pihale von Bürgermeister Fritz Egold (l.) geehrt. © Alfred Schubert

Anlässlich der Bürgerversammlung wurde zwei verdienten Seeshauptern die Bürgermedaille verliehen. Theresia Eschbaum ist langjähriges Mitglied des Ortsgestaltungs- und Verschönerungsvereins und hat sich besonders in der Pflege von gemeindlichen Freifläche, der Lourdes-Kapelle und der Pfarrergräber engagiert. Dr. Wilhelm Pihale war zwölf Jahre lang Gemeinderat und ist Unterstützer des Kinderheims „Villa Südsee“. Außerdem hat er als Vorsitzender der Tennisabteilung des FC Seeshaupt maßgeblich zur Verlegung der Tennisplätze von der Ortsmitte an das Gelände am See beigetragen, so Egold in seiner Laudatio.

von Alfred Schubert

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Weilheim-Schongau finden Sie auf Merkur.de/Weilheim.