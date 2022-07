Seeshaupter „Gärtnereiquartier“: Gibt es bald eine Einigung?

Von: Jennifer Battaglia

Wird so einmal das Seeshaupter Gärtnereiquartier aussehen? Das Modell stammt von Grundstücksbesitzerin Katharina Heider und zeigt u.a. verschiedene Häuser, eine Tiefgarageneinfahrt, einen überdachten Spielplatz und eine Packstation. © Jennifer Battaglia

Seit zehn Jahren herrscht in Seeshaupt Uneinigkeit darüber, was auf dem Areal der ehemaligen Gärtnerei Demmel entstehen soll und kann. Wird es bald eine Lösung geben?

Seeshaupt – Das sogenannte „Gärtnereiquartier“ erhitzt seit Jahren die Gemüter in der Gemeinde Seeshaupt. Am heutigen Donnerstag trifft sich die Grundstückseigentümerin Katharina Heider mit Vertretern der Gemeinde. Wird es eine Annäherung geben?

Seeshaupter „Gärtnereiquartier“: Wohnraum für maximal 120 Menschen?

„Ich bin Architektin geworden, weil ich was machen will“, sagt Heider in ihrem Büro auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Demmel. Seit 2007 ist sie die Besitzerin, die Gärtnerei war 1902 von ihren Ur-Großeltern gegründet worden.

Das Gelände mit der Flurnummer 442/1 ist groß: mehr als 12 000 Quadratmeter nennt Heider ihr Eigen. Dahinter liegt ein weiteres Grundstück mit der Flurnummer 470, das ebenfalls der gebürtige Seeshaupterin gehört. Seine Größe beträgt über 3000 Quadratmeter.

Wie sich Heider konkret das „Gärtnereiquartier“ vorstellt, zeigt ein Arbeitsmodell in ihrem Büro. Darauf sind in Miniatur Reihen-, Ketten- und Zweifachfamilienhäuser abgebildet, dazu soll es eine Tiefgarage, einen überdachten Spielplatz und eine Packstation geben. Der Wohnraum ist für maximal 120 Menschen vorgesehen.

Seeshaupter „Gärtnereiquartier“: 2018 wird ein Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplans gefasst

Vor rund zehn Jahren hat Heider erstmals die Gespräche mit der Gemeinde bezüglich der Grundstücke aufgenommen. Seitdem ist viel passiert – die Geschichte rund um das „Gärtnereiquartier“ ist lang und komplex.

Der Beschluss für die Aufstellung eines Bebauungsplans für die Flurnummer 442/1 wird 2018 vom Gemeinderat gefasst, damals noch unter Führung von Seeshaupts Ex-Bürgermeister Michael Bernwieser. Für das angrenzende Grundstück hatte es zuvor bereits einen Beschluss gegeben.

Heider unterzeichnet einen städtebaulichen Vertrag, in dem festgelegt wird, dass sie 810 Quadratmeter der Wohnbebauung (das entspricht in etwa zehn Wohnungen) für sozialgebundenen Wohnraum zur Verfügung stellen wird, begrenzt für einen Zeitraum von 25 Jahren. Laut ihr ein „maximal guter Deal für die Gemeinde“. Das Vorhaben wird jedoch nicht realisiert. 2020 wird die Auslegung des Bebauungsplans aufgrund formaler Fehler abgebrochen.

Seeshaupter „Gärtnereiquartier“: Innenbereich oder innenliegener Außenbereich oder beides?

Im September 2021 stellen einige Gemeinderäte den Antrag, die Planung des „Gärtnereiquartiers“ noch mal neu aufzurollen. In den Gemeindeunterlagen zur Sitzung heißt es dazu, es solle ein Bebauungsplan entstehen, der der „jetzt bekannt gewordenen planungsrechtlichen Einordnung des Geländes als innenliegender Außenbereich gemäß § 35 BauGB Rechnung trägt“.

Ex-Bürgermeister Michael Bernwieser hatte während seiner Legislaturperiode öffentlich behauptet, das gesamte Areal sei reiner Innenbereich. „Dabei stand schon immer im Raum, dass hier auch ein Teil innenliegender Außenbereich vorliegt“, sagt Heider. Wäre dies nicht so gewesen, hätte sie ihren Worten nach längst bauen dürfen. „Einen städtebaulichen Vertrag hätte es dann auch nicht gebraucht“, meint sie.

Innenbereich, innenliegender Außenbereich oder beides? © Jennifer Battaglia

Im Januar dieses Jahres stellt Heider einen Antrag auf baurechtlichen Vorbescheid für den nordwestlichen Teil der Flurnummer 442/1. In ihrem Antrag schreibt sie, dass sie nach wie vor Wohnraum errichten möchte, „um in Seeshaupt dem steigenden Bedarf an Mietwohnungen für Normalverdiener gerecht zu werden“. Eine konkrete Zahl, wie viel der Quadratmeter kosten soll, nennt Heider nicht. „Das wäre auch unseriös“, sagt sie auf Nachfrage.

Seeshaupter „Gärtnereiquartier“: Die Veränderungssperre geht erst bei der zweiten Abstimmung durch

Die Gemeinderäte beschließen im März einstimmig die Aufhebung des Beschlusses von 2018. Sie ringen sich außerdem zur Aufstellung eines neuen Bebauungsplans für den nordwestlichen Teil der Flurnummer 442/1 durch. Gleichzeitig verhängen sie zunächst keine Veränderungssperre – weder für Flurnummer 442/1 noch für Flurnummer 470. Aufgrund der Aufhebung des alten Beschlusses von 2018 kündigt Heider den städtebaulichen Vertrag. „Der war damit hinfällig“, sagt sie.

In der Juni-Sitzung des Gemeinderats spricht sich dann doch die Mehrheit der anwesenden Räte für eine Veränderungssperre aus. Mit nur einer Gegenstimme wird in der Sitzung zuvor außerdem ein Baulandmodell für Seeshaupt beschlossen.

Durch die Veränderungssperre kann Heider aktuell nicht bauen – auch wenn laut Landratsamt auf gewissen Flächen bereits Baurecht besteht. Ihr Antrag auf Ausnahme der Veränderungssperre wurde im vergangenen Gemeinderat abgelehnt. Die Architektin wollte das Wohnhaus auf dem Gelände, in dem sich auch ihr Büro befindet, energetisch sanieren und die gegenüberliegende Lagerhalle aufstocken und ausbauen. „Energetische Sanierung ist wunderbar“, sagte Gemeinderätin Dorothee von Jungenfeld in der jüngsten Sitzung. „Aber ich bin gegen jedes Aufweichen der Veränderungssperre.“ Die Mehrheit ihrer Kollegen pflichtete der Gemeinderätin bei.

Seeshaupter „Gärtnereiquartier“: Wird es eine Lösung geben?

Katharina Heider erhofft sich vom heutigen Gespräch mit der Gemeinde Klarheit. Was möchte die Gemeinde? Wer soll konkret im Gärtnereiquartier leben? Das sind die Fragen, die sie beschäftigen. Grundstücksteile an die Gemeinde verkaufen, möchte sie nicht. „Ich will die Gestaltungshoheit behalten – ich bin schließlich Architektin“, sagt sie. Ums Geld gehe es ihr nicht. Sie wolle Mietwohnungen bauen. „Sonst hätte ich längst an einen Investor verkauft.“

Vonseiten der Gemeinde heißt es, dass man weiterhin an einer gemeinsamen Planung mit Heider interessiert sei und heute das weitere Vorgehen besprochen und abgesteckt werden soll. Am Treffen werden die Mitglieder des Referats Gärtnereiquartier (Gemeinderäte Maximilian Amon, Bendikt Fischer, Andreas Rilk, Dorothee von Jungenfeld und Reinhard Weber), der zweite und dritte Bürgermeister (Bernd Habich und Armin Mell) sowie die Leiterin des Bauamtes (Sophia Meyer) teilnehmen.

Auch zwei Anwälte werden zugegen sein: der von Heider und der Anwalt der Gemeinde. Bürgermeister Fritz Egold ist seit dieser Woche erkrankt. Er teilte der Heimatzeitung jedoch vorab mit, dass er sich einen konstruktiven Austausch mit Heider wünsche – und eine Entspannung der Situation.

